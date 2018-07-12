«Паранормальное»: Рецензия Киноафиши

Необъяснимо, но факт…

Братья Джастин и Аарон ведут тихий, неприметный образ жизни. Они бывшие участники секты, сбежавшие оттуда потому, что старший брат узнал о скором «вознесении» всей группы к богу. Они рассказали журналистам про свою жизнь и дали интервью всем, кто у них просил об этом. Но существовать вне культа им тоже не очень понравилось, и, получив загадочную видеозапись от бывших «друзей», братья решают вернуться назад. Там на них нахлынули воспоминания, местные делят с ними кров, еду, а еще показывают загадочные картины, пугающие героев непонятными монстрами. Джастин и Аарон участвуют в жизни секты, рыбачат и гуляют по давно забытым местам. И если старший брат продолжает никому не верить и хочет вернуться в город, то младший, напротив, зацепившись за возможность раскрыть себя, не думая о завтрашнем дне, склоняется к тому, чтобы остаться в секте навсегда.

Кадр из фильма «Паранормальное»

История преподносится зрителям как проект, находящийся на стыке жанров. То это причудливый артхаус, то почти документалка с интервью главных героев, но стоит им вернуться в секту, как создатели тут же меняют темп повествования, превращая «паранормальное» в «параноидальное», где умереть может каждый, а вот сможет ли хоть кто-то вернуться обратно, зависит от того, кто руководит ими. Кому беспрекословно подчиняются и даже приносят жертвы, выполняя все, что он попросит.

Кадр из фильма «Паранормальное»

Двух героев, которые никак не могут определиться, кто они и что хотят от жизни, сыграли режиссеры картины «Паранормальное» - Джастин Бенсон («З/Л/О: Новый вирус», «Ломка») и Аарон Мурхед («Весна», «Канун Дня всех святых 2»), давшие им свои реальные имена. Один из них написал сценарий фильма, а второй выступил оператором проекта. Их неизвестные зрителям лица помогают принять историю такой, как ее придумали авторы. Сопереживая их страданиям, кинопублика сама втягивается в сюжет и включается в путешествие к вечности. Секту в картине представили: Калли Эрнандес («Чужой: Завет», «Ла-Ла Ленд»), Тейт Эллингтон («Голос улиц», «Помни меня») и Лью Темпл («Одинокий рейнджер», «Самый пьяный округ в мире»).

Кадр из фильма «Паранормальное»

Любовь кинозрителей к картинам подобного жанра, где найденная пленка и трясущаяся камера ценятся больше сюжета, спецэффектов и актерской игры, ничуть не уменьшилась с момента выхода оригинальной «Ведьмы из Блэр». Поэтому кинематографисты никак не могут обойти эту тематику стороной. Причем используют при этом минимум средств и отсылки к литературе: Льюис, Толкиен, Лафкрафт и кинососедство с «Монстро» и «Лангольерами».

Кадр из фильма «Паранормальное»

Это взрослая версия «Дома странных детей мисс Перегрин» и «Лоста» без закручивания истории на шесть сезонов - фильм «Паранормальное», как и любой другой пугающий фильм, внутри себя несет правильные, цельные мысли о семье и нашем месте в существующем мире. Создатели постепенно увлекают зрителей в придуманный ими мир. Оказавшись между Николасом Кейджем и странным культом из «Плетеного человека» и героями сериала «Лапси», кинопублика завороженно путешествует с Аароном и Джастином, знакомится с местными, их заботами и правилами. Они задаются вопросами, но ответы получают лишь в конце, да и то не все. А сидя в зрительном зале, в какой-то момент очень хочется отправиться через киноэкран к ним, ведь там все так понятно, давно решено, и все к тебе относятся как к равному и доказывать ничего, никому не нужно. И все так красиво и манит возможностью игры в прошлое, настоящее и будущее. А еще удивительно показана Луна и ее двойники… Она одна-то завораживает, а когда их много, то это выглядит, как одно из лучших и запоминающихся киновпечатлений этого лета.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 19 июля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Паранормальное»