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Джиперс Криперс 3 Джиперс Криперс 3
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Jeepers Creepers 3: Cathedral

Джиперс Криперс 3, 2017

2017 / США
6.6 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 3.9
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Зловещий монстр Джиперс Криперс проснулся спустя 23 года
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Джиперс Криперс 3» является продолжением известных фильмов ужасов, которые появились на экранах в начале 2000-х. Режиссёром в этот раз вновь выступил Виктор Сальва, который является создателем и предыдущих частей. В фильм также вернётся и актриса Джина Филипс («Джиперс Криперс», «Джиперс Криперс 2»). К ней также присоединились Мег Фостер («Чужие среди нас», «Слепая ярость»), Габриэль Хоф (сериал «13 причин почему»), Джонатан Берк («Огни ночной пятницы») и другие.

В центре сюжета ленты «Джиперс Криперс 3» окажется Триш Дженнер. У героини есть сын-подросток Дэрри, которого зовут в честь погибшего брата Триш. Её не покидает один ночной кошмар - в нём сын умирает точно так же, как и брат. Чтобы этого избежать, главная героиня решает отыскать Джека Таггарта-старшего и положить конец тем ужасным убийствам, которые совершает существо по прозвищу Крипер.

- Режиссёром нового фильма «Джиперс Криперс 3» стал Виктор Сальва, который снял две первые части

- Фильм «Джиперс Криперс 3» выходит на экраны спустя 15 лет после второй части

- Оригинальный грузовик из первого фильма является собственностью одного коллекционера, который хранил его для съёмок в сиквеле

- Зелёный свет фильму «Джиперс Криперс 3» был дан в 2015 году

- По словам режиссёра, «Джиперс Криперс 3» будет самым страшным фильмом трилогии

- В фильме вернётся героиня Джины Филипс

- Согласно Виктору Сальва, в фильме будет рассказано о возникновении Крипера

- Эдриенн Барбо могла исполнить роль Гейлен Брендон

- Режиссер также рассказал, что Крипер это демоническое существо в физическом воплощении. О том, может ли Крипер умереть, он говорить не хочет, однако отмечает, что его реально победить

Триш Дженнер воспитывает сына-подростка, которого она назвала Дэрри - в честь брата, погибшего в когтях чудовищного монстра. По ночам Триш видит один и тот же кошмар, в котором её сына ждёт та же участь, что и брата. Ведь каждую 23-ю весну просыпается зловещий монстр Джиперс Криперс и 23 дня, распространяя ужас и страх, рыскает по свету в поисках новых жертв. Время пробуждения приближается…

6.6 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 16 ноября 2017
Премьера онлайн 23 марта 2018
Премьера в мире 26 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Виктор Сальва
Виктор Сальва
В ролях
Габриэль Хоф
Габриэль Хоф
Мег Фостер
Мег Фостер
Джонатан Брек
Джонатан Брек
Кэрри Лазар
Кэрри Лазар
Дон Йессо
Дон Йессо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Джиперс Криперс 3 4 постера
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Джиперс Криперс 3 смотреть онлайн

Джиперс Криперс 3
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Наша рецензия
Третья часть похождений таинственного монстра, питающегося людьми. Действие разворачивается после событий первого фильма. Полиция обнаруживает грузовик монстра по имени Джиперс Криперс с целой коллекцией тел внутри. Как известно из предыдущих фильмов, он поедает людей, чтобы восстанавливать собственные части тела. Машину эвакуируют, но Криперс нападает на полицейских и забирает свой транспорт. Опытный шериф Таштего собирает команду, чтобы поймать его. Параллельно разворачивается история…
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Лейла Бабаева 17 ноября 2017, 10:12
на удивление было даже страшно
в целом неплохо
Пусимэн 20 ноября 2017, 16:46
Отврвтительно!! Поклонникам серии ни при каких обстоятельствах не ходить. -5 из 5
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23 голоса
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саундтрек фильма Джиперс Криперс 3
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