Джиперс Криперс 3, 2017

«Джиперс Криперс 3» является продолжением известных фильмов ужасов, которые появились на экранах в начале 2000-х. Режиссёром в этот раз вновь выступил Виктор Сальва, который является создателем и предыдущих частей. В фильм также вернётся и актриса Джина Филипс («Джиперс Криперс», «Джиперс Криперс 2»). К ней также присоединились Мег Фостер («Чужие среди нас», «Слепая ярость»), Габриэль Хоф (сериал «13 причин почему»), Джонатан Берк («Огни ночной пятницы») и другие.

В центре сюжета ленты «Джиперс Криперс 3» окажется Триш Дженнер. У героини есть сын-подросток Дэрри, которого зовут в честь погибшего брата Триш. Её не покидает один ночной кошмар - в нём сын умирает точно так же, как и брат. Чтобы этого избежать, главная героиня решает отыскать Джека Таггарта-старшего и положить конец тем ужасным убийствам, которые совершает существо по прозвищу Крипер.