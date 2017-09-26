Джиперс Криперс 3, 2017

«Джиперс Криперс 3» является продолжением известных фильмов ужасов, которые появились на экранах в начале 2000-х. Режиссёром в этот раз вновь выступил Виктор Сальва, который является создателем и предыдущих частей. В фильм также вернётся и актриса Джина Филипс («Джиперс Криперс», «Джиперс Криперс 2»). К ней также присоединились Мег Фостер («Чужие среди нас», «Слепая ярость»), Габриэль Хоф (сериал «13 причин почему»), Джонатан Берк («Огни ночной пятницы») и другие.
В центре сюжета ленты «Джиперс Криперс 3» окажется Триш Дженнер. У героини есть сын-подросток Дэрри, которого зовут в честь погибшего брата Триш. Её не покидает один ночной кошмар - в нём сын умирает точно так же, как и брат. Чтобы этого избежать, главная героиня решает отыскать Джека Таггарта-старшего и положить конец тем ужасным убийствам, которые совершает существо по прозвищу Крипер.
- Режиссёром нового фильма «Джиперс Криперс 3» стал Виктор Сальва, который снял две первые части
- Фильм «Джиперс Криперс 3» выходит на экраны спустя 15 лет после второй части
- Оригинальный грузовик из первого фильма является собственностью одного коллекционера, который хранил его для съёмок в сиквеле
- Зелёный свет фильму «Джиперс Криперс 3» был дан в 2015 году
- По словам режиссёра, «Джиперс Криперс 3» будет самым страшным фильмом трилогии
- В фильме вернётся героиня Джины Филипс
- Согласно Виктору Сальва, в фильме будет рассказано о возникновении Крипера
- Эдриенн Барбо могла исполнить роль Гейлен Брендон
- Режиссер также рассказал, что Крипер это демоническое существо в физическом воплощении. О том, может ли Крипер умереть, он говорить не хочет, однако отмечает, что его реально победить
Триш Дженнер воспитывает сына-подростка, которого она назвала Дэрри - в честь брата, погибшего в когтях чудовищного монстра. По ночам Триш видит один и тот же кошмар, в котором её сына ждёт та же участь, что и брата. Ведь каждую 23-ю весну просыпается зловещий монстр Джиперс Криперс и 23 дня, распространяя ужас и страх, рыскает по свету в поисках новых жертв. Время пробуждения приближается…
в целом неплохо