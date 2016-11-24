«Другой мир: Войны крови»: Рецензия Киноафиши

Продолжение старой доброй вампирской саги

Много интересных и необычных существ существует в вымышленных мирах: это вам и призраки, и оборотни, и вампиры. Последние, например, настолько полюбились народу, что кинематограф рассматривает этих созданий в самых разных форматах, от сериалов, типа «Дневников вампира» (2009-2017, «The Vampire Diaries») до фильмов, вроде «Сумерек» (2008, «Twilight») и их продолжений. Но не все знают, что своего рода прародителями вампирского жанра стали фильмы «Другой мир» («Underworld»), которых вышло с 2003 года целых 4 штуки. В этом году свет увидит пятая картина этой франшизы — «Другой мир: Войны крови» («Underworld: Blood Wars»), режиссёром которой стала Анна Ферстер.

Кадр из фильма «Другой мир: Войны крови»

На этот раз Селин (Кейт Бекинсейл) сталкивается с новым врагом — Мариусом (Тобайас Мензис), который во что бы то ни стало хочет заполучить её дочь. Оно и понятно: волшебная кровь девочки-гибрида вытаскивает вампиров с другого света и вообще обладает чудодейственными свойствами. Охота за дочкой, местонахождение которой героине неизвестно, осложняется ещё и тем, что сама она — тоже личность весьма интересная и востребованная. На неё тоже охотятся все, кому не лень.

В общем, зрителя ожидает уже известный двухчасовой кровавый фильм с вампирами и ликанами, которые друг с другом борются. И делают они это, как современные создания, используя, кроме специфических средств борьбы (вампирских зубов, например), имеют и вполне обычные пистолеты.

Этот фильм получился динамичным и разносторонним за счёт двух своеобразных линий повествования: эмоциональной и кроваво-оружейной. Если с последней всё понятно (тут всё строится в основном на эффектных боях прекрасной Кейт в латексе), то вот первое сюжетное ответвление относительно ново. Селин, переживающая из-за разлуки с дочерью, очень много рассуждает об этом, что и делает фильм не просто бойней, а бойней как минимум с эмоциями и мотивами.

Кадр из фильма «Другой мир: Войны крови»

Первый «Другой мир», вышедший ещё в 2003 году под руководством режиссёра Лена Уайзмана, стал практически классикой жанра фильмов про вампиров. И, если тогда создатели фильма опасались, что такая тема может не понравиться зрителю, то теперь они не сомневаются в успехе, потому что он определённо пришёл.

Кстати, поклонники этой франшизы уже могут радоваться не только новому фильму, но и потенциальному продолжению, которое обещают снять.

Кадр из фильма «Другой мир: Войны крови»

Интересен актёрский состав этого кино. В фильме сыграли Тео Джеймс (Дэвид), Лара Пулвер (Семира), Чарльз Дэнс (Томас) и другие. Кроме уже известных персонажей, появляются и новые, например, тот же самый злодей Мариус. А вот неизменной остаётся красота Кейт Бекинсейл, которая как будто подтверждает, что вампиры, если они всё-таки где-то на этом свете живут, не стареют.

Кстати, мы совсем не утверждаем, что вампиров не существует. Достоверно нам это не известно, а Кейт Бекинсейл, сыгравшая это таинственное существо, призналась, что верит в них. Верить или нет – дело каждого, но вот посмотреть, как они выглядят в кино, очень даже стоит.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 24 ноября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Другой мир: Войны крови»