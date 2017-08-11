«Проклятие Аннабель: зарождение зла»: Рецензия Киноафиши

Добротная работа над ошибками

Пожилой кукольник и его жена соглашаются приютить у себя в доме сестру милосердия и группу ее юных воспитанниц. Но, как водится, с рядом правил, которые не рекомендуется нарушать. Например – не ходить в единственную комнату, где трагически погибла дочь хозяина дома. Однако любопытство оказалось сильнее, что и привело к ряду печальных последствий.

От Хэвенхёрста до особняка «Алая роза» - миры фильмов ужасов полнятся историями как про маньяков, так и про загадочные дома, хранящие скелеты в своем шкафу. Или куклы, которые в равной степени могут выступать как защитниками для своих хозяев, так и мучителями. Хотя, конечно, ждать от приквела «Аннабель» неожиданных сюжетных поворотов, как в «Мертвой тишине» или морального подтекста, как было в корейском «Кукольнике» не приходится. Вообще «Мертвая тишина» и франшиза «Заклятие», как кажется, расположены по разным сторонам полюсов: если в первом случае Джемс Ван зарекомендовал себя как мастер сочетания неожиданно интересной детективной линии развития сюжета и хоррорной части, то во втором это осталось лишь на уровне наименований.

Кадр из фильма «Проклятие Аннабель: зарождение зла»

Слабая завязка «Аннабель», картонные скримеры и предсказуемое развитие сюжета в значительной мере уступают истории Джейми Эшена, борющегося не столько за свою жизнь и целые пальцы, сколько за торжество правды. Развитие сюжета происходило благодаря синтезу работы мозга главного героя и движению камеры, показывающих одну и ту же мизансцену с разных сторон.

И всего этого нет как в «Аннабель», так и в ее приквеле. Да, в фильме есть хорошее соединение классических хоррорных элементов именно в том виде, в котором мы привыкли и полюбили их видеть: колокольчик, скримеры, нагнетание повествования, которое к финалу натягивает нервы до звона. С другой стороны, именно эта фрагментарность может стать причиной того, что происходящее на экране воспринимается с трудом, а внезапный ужас со временем сменяется на неожиданный истеричный смех. Детективная линия слабая и предсказуемая, а использование детей-актеров отсылает не к фильмам ужасов, а больше к эксплуатационному кино. Постоянные оговорки про то, как же на самом деле демоны существуют в мире, искусственно создают методологическую базу и немного раздражают.

Кадр из фильма «Проклятие Аннабель: зарождение зла»

«Проклятию Аннабель: Зарождению зла» ощутимо чего-то не хватает, чего-то столь характерного для Джеймса Вана. Душевности по отношению к своим персонажам и сценарию, написанному от сердца к сердцу, а не для очередного нового наименования в списке фильмографии. Такие сценарии спокойно пишет один человек в инди-хоррорах, и он же делает похожие спецэффекты подручными средствами, почему-то не особо надеясь на гонорар за проделанную работу. От того, что идет в кинотеатрах все же хочется ждать определенного уровня качества и новизны, которое в последних фильмах ужасах, к сожалению, встречается все реже.

Кадр из фильма «Проклятие Аннабель: зарождение зла»

Впрочем, это не делает приквел однозначно плохим произведением: стоит делать скидку на определенные жесткие требования рынка, рамки жанра. В «Зарождении зла» неплохо выверены стилистически мизансцены, ощущается ритмика, приятно сплетена история с религиозным символизмом, хорошо оттеняющим общую мистичность происходящего. Ошибки предыдущих фильмов учтены, операторская работа, захватывающая знаковые символы в кадр, на высоте. Фильм отработал свой бюджет, возможно, даже слишком добротно: чуть больше недосказанности и доверия к зрителю – и на большую часть ляпов можно было бы закрыть глаза.

Галина Потапова

В российском прокате с 10 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Проклятие Аннабель: зарождение зла»