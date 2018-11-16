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Киноафиша Рецензии «Оцепеневшие от страха»: Рецензия Киноафиши

«Оцепеневшие от страха»: Рецензия Киноафиши

16 ноября 2018 00:00
«Оцепеневшие от страха»: Рецензия Киноафиши
Оцепеневшие в кино

Тихий спальный район небольшого города. Казалось бы, самая большая беда такого места — сосед с постоянным ремонтом, который мешает спать. Но, как выясняется, именно эти места облюбовали странные паранормальные силы. И вот уже один герой попадает в тюрьму за убийство жены, которая на самом деле умерла при необъяснимых обстоятельствах. Его сосед запирается в собственном доме, боясь монстров, а ребёнок попадает под машину, но возвращается домой даже с кладбища. Полицейские и исследователи сверхъестественного хотят разобраться в причинах происходящего и изучают несколько домов. Но даже они не готовы к тому, что могут обнаружить.

Кадр из фильма «Оцепеневшие от страха»
Кадр из фильма «Оцепеневшие от страха»

Постеры, трейлеры и даже сама страна производства фильма (Аргентина) изначально не сулят ничего хорошего. Кино из стран Латинской Америки чаще всего отличает низкий бюджет, а жуткие ощущения нередко достигаются за счёт кровавых и жестоких сцен. Но, как оказывается, бывают и удачные исключения. Да, «Оцепеневшие от страха» — очередной хоррор, снятый за небольшие деньги, без слишком впечатляющих спецэффектов. В плане съёмок он по большей части совершенно камерный — всё действие происходит в нескольких домах. Но именно «Оцепеневшие от страха» в очередной раз доказывают, что хорроры — живучий жанр. И в первую очередь он держится на том, что даже простейшими приёмами зрителя можно отлично напугать.

Кадр из фильма «Оцепеневшие от страха»
Кадр из фильма «Оцепеневшие от страха»

Подобные фильмы можно даже не разбирать по косточкам: в них почти всегда одинаковые составляющие. Однако в сумме они могут дать либо абсолютный ноль, либо действительно страшное кино. И, к счастью, «Оцепеневшие от страха» из вторых. Вероятно, всё дело в том, что подобные фильмы построены не на попытке придумать что-то новое, а просто на классических приёмах старых хорроров. Именно поэтому они не запоминаются надолго, их легко спутать со старыми фильмами и тем более друг с другом. Но по этой же причине, сколько бы зритель не пересмотрел подобных картин, реакция останется прежней — это действительно страшно.

Кадр из фильма «Оцепеневшие от страха»
Кадр из фильма «Оцепеневшие от страха»

Начиная с самой завязки, действие нередко построено на обмане ожиданий. Ведь изначально кажется, что история будет повторять классический сюжет о паре в доме с призраками, но потом происходит дичайший поворот, и дальше всё развивается совершенно иначе, меняются даже главные действующие лица. При этом после жуткого вступления авторы очень долго не показывают сами ужасы «в лицо», но каждый раз где-то на фоне происходит самое важное: на секунду появляется нога, мелькает тень, а монстр, если и выскакивает, то лишь для того, чтобы снова спрятаться в темноте. Понятно, что это во многом сделано от недостатка бюджета, но спецэффектами сейчас мало кого можно удивить, а вот хороший саспенс дорогого стоит. И поэтому заставить зрителя всё время всматриваться в мелочи, в размытый фон или в темноту шкафа — приём, конечно, классический, но при должной реализации он срабатывает отлично.

Кадр из фильма «Оцепеневшие от страха»
Кадр из фильма «Оцепеневшие от страха»

Но и в сценах, где всяческие монстры выходят на свет, действие не проваливается. Придраться можно разве что к совсем дешёвому гриму мальчика, восставшего из мёртвых. А над остальным просто не будет времени задумываться — чудовища будут выскакивать, дёргаться, нападать. И всё это, конечно, резко и под громкие звуки. Так что к тому моменту, как испуг пройдёт, желание анализировать, насколько хорошо был проработан персонаж, останется только у критиков и откровенных зануд. Остальные будут только нервно посмеиваться, успокаивая дрожь. «Оцепеневшие от страха» — отличный пример простого хоррора, где нет ничего лишнего и всё работает только на то, чтобы напугать зрителя, выстраивая действие в идеальном темпе, не дающем возможности задуматься о логике происходящего и качестве съёмок.

Алексей Хромов

В российском прокате с 15 ноября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Оцепеневшие от страха»

Алексей Хромов
Алексей Хромов
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