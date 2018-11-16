«Оцепеневшие от страха»: Рецензия Киноафиши

Оцепеневшие в кино

Тихий спальный район небольшого города. Казалось бы, самая большая беда такого места — сосед с постоянным ремонтом, который мешает спать. Но, как выясняется, именно эти места облюбовали странные паранормальные силы. И вот уже один герой попадает в тюрьму за убийство жены, которая на самом деле умерла при необъяснимых обстоятельствах. Его сосед запирается в собственном доме, боясь монстров, а ребёнок попадает под машину, но возвращается домой даже с кладбища. Полицейские и исследователи сверхъестественного хотят разобраться в причинах происходящего и изучают несколько домов. Но даже они не готовы к тому, что могут обнаружить.

Кадр из фильма «Оцепеневшие от страха»

Постеры, трейлеры и даже сама страна производства фильма (Аргентина) изначально не сулят ничего хорошего. Кино из стран Латинской Америки чаще всего отличает низкий бюджет, а жуткие ощущения нередко достигаются за счёт кровавых и жестоких сцен. Но, как оказывается, бывают и удачные исключения. Да, «Оцепеневшие от страха» — очередной хоррор, снятый за небольшие деньги, без слишком впечатляющих спецэффектов. В плане съёмок он по большей части совершенно камерный — всё действие происходит в нескольких домах. Но именно «Оцепеневшие от страха» в очередной раз доказывают, что хорроры — живучий жанр. И в первую очередь он держится на том, что даже простейшими приёмами зрителя можно отлично напугать.

Кадр из фильма «Оцепеневшие от страха»

Подобные фильмы можно даже не разбирать по косточкам: в них почти всегда одинаковые составляющие. Однако в сумме они могут дать либо абсолютный ноль, либо действительно страшное кино. И, к счастью, «Оцепеневшие от страха» из вторых. Вероятно, всё дело в том, что подобные фильмы построены не на попытке придумать что-то новое, а просто на классических приёмах старых хорроров. Именно поэтому они не запоминаются надолго, их легко спутать со старыми фильмами и тем более друг с другом. Но по этой же причине, сколько бы зритель не пересмотрел подобных картин, реакция останется прежней — это действительно страшно.

Кадр из фильма «Оцепеневшие от страха»

Начиная с самой завязки, действие нередко построено на обмане ожиданий. Ведь изначально кажется, что история будет повторять классический сюжет о паре в доме с призраками, но потом происходит дичайший поворот, и дальше всё развивается совершенно иначе, меняются даже главные действующие лица. При этом после жуткого вступления авторы очень долго не показывают сами ужасы «в лицо», но каждый раз где-то на фоне происходит самое важное: на секунду появляется нога, мелькает тень, а монстр, если и выскакивает, то лишь для того, чтобы снова спрятаться в темноте. Понятно, что это во многом сделано от недостатка бюджета, но спецэффектами сейчас мало кого можно удивить, а вот хороший саспенс дорогого стоит. И поэтому заставить зрителя всё время всматриваться в мелочи, в размытый фон или в темноту шкафа — приём, конечно, классический, но при должной реализации он срабатывает отлично.

Кадр из фильма «Оцепеневшие от страха»

Но и в сценах, где всяческие монстры выходят на свет, действие не проваливается. Придраться можно разве что к совсем дешёвому гриму мальчика, восставшего из мёртвых. А над остальным просто не будет времени задумываться — чудовища будут выскакивать, дёргаться, нападать. И всё это, конечно, резко и под громкие звуки. Так что к тому моменту, как испуг пройдёт, желание анализировать, насколько хорошо был проработан персонаж, останется только у критиков и откровенных зануд. Остальные будут только нервно посмеиваться, успокаивая дрожь. «Оцепеневшие от страха» — отличный пример простого хоррора, где нет ничего лишнего и всё работает только на то, чтобы напугать зрителя, выстраивая действие в идеальном темпе, не дающем возможности задуматься о логике происходящего и качестве съёмок.

Алексей Хромов

В российском прокате с 15 ноября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Оцепеневшие от страха»