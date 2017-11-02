«Джиперс Криперс 3»: Рецензия Киноафиши

Даже монстры стареют

Третья часть похождений таинственного монстра, питающегося людьми. Действие разворачивается после событий первого фильма. Полиция обнаруживает грузовик монстра по имени Джиперс Криперс с целой коллекцией тел внутри. Как известно из предыдущих фильмов, он поедает людей, чтобы восстанавливать собственные части тела. Машину эвакуируют, но Криперс нападает на полицейских и забирает свой транспорт. Опытный шериф Таштего собирает команду, чтобы поймать его. Параллельно разворачивается история женщины, потерявшей сына-полицейского в охоте на Криперса. Она регулярно видит его призрак, который помогает ей раскрыть тайну происхождения монстра.

Кадр из фильма «Джиперс Криперс 3»

Судьба триквела культового ужастика начала 21 века весьма непроста. Первые две части окупились в прокате почти в пять раз, но всё равно студия долго не позволяла режиссёру Виктору Сальве запустить продолжение в производство. В итоге картина попала в странное промежуточное состояние: до классики ужасов вроде «Хэллоуина» или «Кошмара на улице Вязов» она ещё не «доросла», а фанаты первых частей уже слишком выросли и изменились за последние пятнадцать лет. За те же годы авторы франшизы «Пила» успели выпустить уже 8 часть. И тем более стало непонятно, в каком же формате новый фильм будет выглядеть интереснее: как дешёвый ретро-ужастик или современный фильм ужасов, основанный на скримерах.

Кадр из фильма «Джиперс Криперс 3»

В итоге третий «Джиперс Криперс» выглядит как попытка угодить сразу всем. Но, увы, не самая удачная. Действие разворачивается сразу в нескольких сюжетных линиях: охота полицейских, полубезумная женщина, одержимая призраком сына, группа подростков, на которых нападает монстр. Причём первую половину фильма эти линии связаны довольно слабо, да к тому же сменяют друг друга в совершенно хаотичном порядке. К тому же повествование регулярно отвлекается на не очень нужные романтичные истории дружбы и любви. Но главная беда картины в том, что сам Криперс стал каким-то неуклюжим. Конечно, желание Виктора Сальвы оставить в этой роли Джонатана Брека, сыгравшего в первых фильмах, приятно и похвально. Но если Пинхэду в восьми частях «Восставших из ада» возраст не вредил, то здесь сразу чувствуется, что монстр стал каким-то грузным и неповоротливым. И это ещё более странно, учитывая, что по хронологии франшизы события происходят до событий «Джиперс Криперс 2».

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Возможно, за прошедшие годы зрителей сильно избаловали хорошим гримом и спецэффектами, но сейчас непобедимый злодей с крыльями уже не вызывает ощущения неминуемой гибели. Но скорее дело в том, что в картине его необоснованно мало. Даже грузовик Криперса можно видеть чаще, и иногда пуленепробиваемая машина с гарпуном в выхлопной трубе и сотней ловушек внутри кажется более серьёзной угрозой, чем её владелец. И, к сожалению, обещание раскрыть происхождение персонажа так и осталось обещанием. Герои вроде бы и узнают кто он такой, но зрителю это толком не сообщается. Возможно, это попытка создать задел на ещё одно продолжение. Но учитывая судьбу третьего фильма, идея кажется очень сомнительной.

Кадр из фильма «Джиперс Криперс 3»

Из плюсов хочется отметить довольно приятный актёрский состав. Мег Фостер так и остаётся украшением любого фильма, в котором снимается. Её ледяные глаза, когда-то покорявшие любого зрителя, теперь позволяют лучше любых спецэффектов создать ощущение мистики и безумия героини. Шериф Таштего достоин присоединиться к плеяде образов суровых темнокожих полицейских. А любителей первой части ждёт возвращение Брэндона Смита к роли сержанта Таббса и даже небольшое камео Джины Филипс, сыгравшей одну из главных ролей в первой картине. Кроме того, внимательные зрители заметят отсылку ко второй части в самом финале фильма.

Алексей Хромов

В российском прокате с 16 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Джиперс Криперс 3»