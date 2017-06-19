Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Проклятие Аннабель: зарождение зла Проклятие Аннабель: зарождение зла
Киноафиша Фильмы Проклятие Аннабель: зарождение зла
Annabelle: Creation

Проклятие Аннабель: зарождение зла, 2017

2017 / США
7.5 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
Приквел истории о том, как появилась кукла-убийца Аннабель
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Проклятие Аннабель: зарождение зла» - новый фильм от автора «И гаснет свет...»  Дэвида Ф. Сандберга. В картине сыграли такие актёры, как Миранда Отто («Властелин Колец: Возвращение короля», «Война миров»), Филиппа Култхард («Философы: Игра на выживание»), Стефани Сигман (сериал «Нарко»), Алисия Вела-Бэйли («Другой мир: Войны крови»), Энтони ЛаПалья («Осень в Нью-Йорке») и другие.

Фильм «Проклятие Аннабель: зарождение зла» расскажет историю одного кукольника и его супруги. Спустя несколько лет после смерти маленькой дочки, семья решает оживить немного свой дом, пригласив пожить к себе нескольких приютских девочек под присмотром монахини. Однако вскоре все обитатели дома становятся целью ожившей куклы хозяина дома.

- По слухам, фильм «Проклятие Аннабель: зарождение зла» является приквелом ленты «Проклятие Аннабель», а не продолжением

- Актриса Алисия Вела-Бэйли играла у режиссёра Дэвида Ф. Сандберга в фильме «И гаснет свет...»

- «Проклятие Аннабель: зарождение зла» - второй полнометражный проект Дэвида Ф. Сандберга

Через несколько лет после трагической гибели их маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся мишенью для одержимого создания кукольника — Аннабель.

7.5 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 10 августа 2017
Премьера онлайн 13 октября 2017
Премьера в мире 19 июня 2017
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Дэвид Ф. Сандберг
Дэвид Ф. Сандберг
В ролях
Стефани Сигман
Стефани Сигман
Миранда Отто
Миранда Отто
Хавьер Ботет
Хавьер Ботет
Алисия Вела-Бэйли
Алисия Вела-Бэйли
Талита Бейтман
Талита Бейтман
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Страна призраков
Страна призраков (2018)
8.1
Бойся своих желаний
Бойся своих желаний (2017)
5.75
Заклятие 2
Заклятие 2 (2016)
7.707317
Проклятие Аннабель
Проклятие Аннабель (2014)
7.28
Заклятие
Заклятие (2013)
8.111111
Фильм находится в подборках
Все части «Проклятия Аннабель» Все части «Проклятия Аннабель»
Постер фильма Проклятие Аннабель: зарождение зла 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Пожилой кукольник и его жена соглашаются приютить у себя в доме сестру милосердия и группу ее юных воспитанниц. Но, как водится, с рядом правил, которые не рекомендуется нарушать. Например – не ходить в единственную комнату, где трагически погибла дочь хозяина дома. Однако любопытство оказалось сильнее, что и привело к ряду печальных последствий. От Хэвенхёрста до особняка «Алая роза» - миры фильмов ужасов полнятся историями как про маньяков, так и про загадочные дома,…
Читать
Артем Земсков 15 августа 2017, 20:18
Четкий фильмец!
Андрей 19 августа 2017, 12:21
хороший фильм, качественный, не тв3!
но сюжет не очень интересный, всё происходит в последние 15 минут, но снят красиво и красиво\здорово играют… Читать дальше…
Отзывы Написать
42 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Проклятие Аннабель: зарождение зла
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссер «Шазама!» Дэвид Ф. Сандберг займется хоррором про хижину в лесу К экранам проект ведет студия Lionsgate. 
Написать
23 июня 2020 17:00
Семья медиумов снова в деле: Вера Фармига и Патрик Уилсон снимутся в хорроре «Проклятие Аннабель 3» Вера Фармига и Патрик Уилсон, звезды хоррора «Заклятие», перебрались в спин-офф популярной франшизы. Актеры подтвердили, что вернутся к ролям Лоррен и Эда Уорренов в фильме
Написать
17 октября 2018 15:05
Главную роль в триквеле «Проклятие Аннабель» исполнит 12-летняя Маккенна Грейс Имя Маккенны Грейс точно стоит запомнить: юной актрисе всего 12 лет, но она уже успела поработать с Крисом Эвансом в «Одаренной», Марго Робби и Себастианом Стэном – в прошлогоднем
Написать
1 октября 2018 00:07
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный финальный трейлер
Дублированный финальный трейлер
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Приложение киноафиши