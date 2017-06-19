Проклятие Аннабель: зарождение зла, 2017

«Проклятие Аннабель: зарождение зла» - новый фильм от автора «И гаснет свет...» Дэвида Ф. Сандберга. В картине сыграли такие актёры, как Миранда Отто («Властелин Колец: Возвращение короля», «Война миров»), Филиппа Култхард («Философы: Игра на выживание»), Стефани Сигман (сериал «Нарко»), Алисия Вела-Бэйли («Другой мир: Войны крови»), Энтони ЛаПалья («Осень в Нью-Йорке») и другие.
Фильм «Проклятие Аннабель: зарождение зла» расскажет историю одного кукольника и его супруги. Спустя несколько лет после смерти маленькой дочки, семья решает оживить немного свой дом, пригласив пожить к себе нескольких приютских девочек под присмотром монахини. Однако вскоре все обитатели дома становятся целью ожившей куклы хозяина дома.
- По слухам, фильм «Проклятие Аннабель: зарождение зла» является приквелом ленты «Проклятие Аннабель», а не продолжением
- Актриса Алисия Вела-Бэйли играла у режиссёра Дэвида Ф. Сандберга в фильме «И гаснет свет...»
- «Проклятие Аннабель: зарождение зла» - второй полнометражный проект Дэвида Ф. Сандберга
Через несколько лет после трагической гибели их маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся мишенью для одержимого создания кукольника — Аннабель.
но сюжет не очень интересный, всё происходит в последние 15 минут, но снят красиво и красиво\здорово играют… Читать дальше…