«Невеста»: Рецензия Киноафиши
Российских фильмов ужасов существует немало, например, прошлогодние «Дизлайк» (реж. Павел Руминов), «Диггеры» (реж. Тихон Корнев). То есть у нас этот жанр пользуется популярностью. Качество таких картин, правда, оставляет желать лучшего, но наши режиссёры не теряют надежду всё-таки снять достойный ужастик, который будет не стыдно показать миру. Такую попытку продемонстрировал нам режиссёр и сценарист Святослав Подгаевский в своём фильме «Невеста».
Начнём, как водится, с сюжета. А их целых два. Первый рассказывает о старом жутковатом обряде, который призван вернуть в новое тело душу умершей невесты Ольги. Её несостоявшийся супруг, влюблённый в неё до неприличия, делает посмертную фотографию с нарисованными на веках умершей девушки глазами, веря, что это сохранит в особой пластинке с её изображением её душу. Что случилось после обряда, мы узнаём уже во второй сюжетной линии, которая повествует об истории молодожёнов Насти (Виктория Агалакова) и Ивана (Вячеслав Чепурченко), приезжающих в деревню к последнему, чтобы познакомить новоиспеченную жену с семьёй героя.
И тут начинаются ужасы. Во-первых, живут они в старом-старом доме, который скрипит от каждого дуновения ветерка, во-вторых, сами живущие там люди тоже весьма странные. Например, сестра героя Лиза (Александра Ребенок) ведёт себя довольно подозрительно. Но слишком развитые слабоумие и отвага не дают героине понять, что она в опасности, раньше, чем эта опасность наступает.
Итак, сюжет на самом деле очень даже интересный. Для обоснования существующего в доме проклятия сценаристы придумали необычный ритуал, который не вызывает никаких ассоциаций с другими фильмами. Сама идея фотографий и хранящихся в них душ тоже встречается, пожалуй, редко, в голову пришли только «Другие» (2001, реж. Алехандро Аменабар), где фотокарточкам было в принципе уделено не очень много внимания. В общем, идея и сюжет очень даже недурные. Но вот реализация хромает на все возможные конечности.
Очевидно, что «Невеста» пытается идти по стопам американских хорроров, копируя многие аспекты этого жанра. Это и музыка, и какие-то сюжетные мелочи, и даже положение актёров в кадре. Но как-то так получилось, что все ошибки и проблемы российский фильм скопировал, а хорошие вещи как-то обошёл стороной. Например, звук в фильме - просто катастрофа. Представим: типичная ситуация, когда герой попадает в какую-то необычную ситуацию, и на фоне звучит нагнетающая музыка. Тут такая музыка звучит по делу и без. Причём иногда в настолько бредовых моментах, что создаётся неприятное, а не пугающее впечатление от сцены.
Не изменяли создатели «Невесты» и типичную американскую бредовость повествования, когда герои действуют совершенно бессмысленно. Например, если сначала у истории с легендой прослеживается хоть какая-то логика, то под конец фильм превращается в бессмысленный набор кадров.
Концовка, то есть самые последние кадры, вообще вызывают негодование. Мало того, что испортили нестандартную задумку, нестандартную идею, легенду, так ещё и конец сделали настолько безобразно шаблонный, что остаётся бесконечное разочарование от картины. Бывают концовки, которые хоть немного вытаскивают фильмы, а эта «Невесту» окончательно утопила.
Оксана Рузаева
В российском прокате с 19 января 2017
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