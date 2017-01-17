«Невеста»: Рецензия Киноафиши

Старинный свадебный обряд

Российских фильмов ужасов существует немало, например, прошлогодние «Дизлайк» (реж. Павел Руминов), «Диггеры» (реж. Тихон Корнев). То есть у нас этот жанр пользуется популярностью. Качество таких картин, правда, оставляет желать лучшего, но наши режиссёры не теряют надежду всё-таки снять достойный ужастик, который будет не стыдно показать миру. Такую попытку продемонстрировал нам режиссёр и сценарист Святослав Подгаевский в своём фильме «Невеста».

Кадр из фильма «Невеста»

Начнём, как водится, с сюжета. А их целых два. Первый рассказывает о старом жутковатом обряде, который призван вернуть в новое тело душу умершей невесты Ольги. Её несостоявшийся супруг, влюблённый в неё до неприличия, делает посмертную фотографию с нарисованными на веках умершей девушки глазами, веря, что это сохранит в особой пластинке с её изображением её душу. Что случилось после обряда, мы узнаём уже во второй сюжетной линии, которая повествует об истории молодожёнов Насти (Виктория Агалакова) и Ивана (Вячеслав Чепурченко), приезжающих в деревню к последнему, чтобы познакомить новоиспеченную жену с семьёй героя.

И тут начинаются ужасы. Во-первых, живут они в старом-старом доме, который скрипит от каждого дуновения ветерка, во-вторых, сами живущие там люди тоже весьма странные. Например, сестра героя Лиза (Александра Ребенок) ведёт себя довольно подозрительно. Но слишком развитые слабоумие и отвага не дают героине понять, что она в опасности, раньше, чем эта опасность наступает.

Кадр из фильма «Невеста»

Итак, сюжет на самом деле очень даже интересный. Для обоснования существующего в доме проклятия сценаристы придумали необычный ритуал, который не вызывает никаких ассоциаций с другими фильмами. Сама идея фотографий и хранящихся в них душ тоже встречается, пожалуй, редко, в голову пришли только «Другие» (2001, реж. Алехандро Аменабар), где фотокарточкам было в принципе уделено не очень много внимания. В общем, идея и сюжет очень даже недурные. Но вот реализация хромает на все возможные конечности.

Кадр из фильма «Невеста»

Очевидно, что «Невеста» пытается идти по стопам американских хорроров, копируя многие аспекты этого жанра. Это и музыка, и какие-то сюжетные мелочи, и даже положение актёров в кадре. Но как-то так получилось, что все ошибки и проблемы российский фильм скопировал, а хорошие вещи как-то обошёл стороной. Например, звук в фильме - просто катастрофа. Представим: типичная ситуация, когда герой попадает в какую-то необычную ситуацию, и на фоне звучит нагнетающая музыка. Тут такая музыка звучит по делу и без. Причём иногда в настолько бредовых моментах, что создаётся неприятное, а не пугающее впечатление от сцены.

Не изменяли создатели «Невесты» и типичную американскую бредовость повествования, когда герои действуют совершенно бессмысленно. Например, если сначала у истории с легендой прослеживается хоть какая-то логика, то под конец фильм превращается в бессмысленный набор кадров.

Концовка, то есть самые последние кадры, вообще вызывают негодование. Мало того, что испортили нестандартную задумку, нестандартную идею, легенду, так ещё и конец сделали настолько безобразно шаблонный, что остаётся бесконечное разочарование от картины. Бывают концовки, которые хоть немного вытаскивают фильмы, а эта «Невесту» окончательно утопила.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 19 января 2017

Расписание и покупка билетов на фильм «Невеста»