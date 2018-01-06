«Астрал 4: Последний ключ»: Рецензия Киноафиши

Возвращение к истокам

Экстрасенс Элис и ее помощники Такер и Спекс получают новое задание. Они возвращаются в город, где родилась Элис и откуда сбежала в подростковом возрасте. Их новый наниматель живет в доме ее родителей, где экстрасенса начинают преследовать воспоминания, а призраки показывают то, о чем она их даже не просила. Ситуация быстро выходит из-под контроля: полицейские заводят дело, а родные Элис могут оказаться в опасности, т.к. из мира духов вернулся тот, кто мечтал заполучить ее с момента рождения. Героине придется вернуться к тем, кто питается страхами и ненавистью, чтобы встретить тех, кого она так давно потеряла, и побороть монстров, мешающих ей жить.

Кадр из фильма «Астрал 4: Последний ключ»

Главные герои франшизы несколько преобразились. Элис заставила Такера и Спекса принарядиться, теперь они работают в костюмах и называют себя «Охотниками за привидениями», хотя на самом деле больше похожи на «Людей в черном». Сама же Элис подвергается череде флешбэков, которые рассказывают зрителям, как она дошла до жизни такой и почему родной брат ее ненавидит. Город хорошо известного всем фанатам франшизы «Астрал» экстрасенса и вовсе напоминает Дерри, так любимый Стивеном Кингом. Здесь тоже происходят непонятные истории, а людей подчиняет себе не Пеннивайз, а Ключник, выключающий людям голоса и забирающийся в их головы не хуже духа из «Ужаса Амитивилля». Под влиянием духа «человеки» творят непотребства, похищают людей и запирают их, как делали до этого герои «Не дыши» и «Комнаты».

Кадр из фильма «Астрал 4: Последний ключ»

Фраза «Никто не услышит твоего крика» могла бы стать отличным слоганом фильма. Правда, в отличие от Вана и его идей, здесь всем правит представитель другого жанра – Любовь, благодаря ей можно горы свернуть и выйти сухим из любой передряги. Нагнать так необходимого хоррору ужаса помогают классические съемки от первого лица, сцена с замочной скважиной и прочие вещи, способные «испортить» просмотр. Режиссер «Демонов Деборы Логан» Адам Робител продолжает гнуть свою линию, снимая проекты в нарочито «любительском» стиле. Он, скорее, пытается прощупать внутренних демонов героев, чем рассказать зрителям про монстров, обитающих в параллельном нам мире, который все больше походит на ад из сериала «Проповедник». Хотя цвета и звуки все еще главенствуют в истории противостояния экстрасенса и монстров, пытающихся проникнуть в наш мир и остаться здесь подольше, изгадить пару жизней и, возможно, стать легендой для своих.

Кадр из фильма «Астрал 4: Последний ключ»

«Астрал 4: Последний ключ» - это очередная «страшная» франшиза, заканчивающаяся циклично. Со своими плюсами: атмосфера и фирменные пугающие звуки проекта Джеймса Вана переданы идеально, как и мир призраков, все еще пугающий и плохо изученный. Есть здесь и стандартные минусы: слишком темно, драматично и пугают, как будто из-под палки. Зато с историями героев все очень интересно происходит: все вроде как закончено, но есть куда продолжать, так еще и монстров полно - каждого из них, по примеру «Заклятий», спокойно можно выводить в героев как сериала, так и полнометражного проекта. Так, в сложной ситуации с хорошим сюжетом легко возвращаются во франшизу и Патрик Уилсон, и Роуз Бирн, которые отлично держались первые две части «Астрала» и которых очень не хватало. А вот дуэт Такер и Спекс, несмотря на то что сценарии всех частей пишет Ли Уоннелл, так и остается нераскрытым, как будто он их планирует использовать где-то еще, хотя их можно было бы представить как постоянных персонажей вселенной ужастиков Вана-Уоннелла.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 18 января 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Астрал 4: Последний ключ»