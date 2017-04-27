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Заклятье. Наши дни Заклятье. Наши дни
Киноафиша Фильмы Заклятье. Наши дни
The Crucifixion

Заклятье. Наши дни, 2017

2017 / Великобритания / Румыния
6.3 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.1
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Фильм ужасов об убийстве монахини, одержимой дьяволом
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм ужасов «Заклятье. Наши дни» снял режиссер, знакомый зрителю по сериалу «Переступая черту». Актерский состав фильма украшает Софи Куксон («Kingsman: Секретная служба»), Бриттани Эшворт (сериал «Мобильник») и Мэтью Заяц (сериал «Одинокий отец»).

Сюжет фильма «Заклятье. Наши дни» расскажет о журналистке, которая пытается выяснить, за что же посадили священника в тюрьму. По официальной версии он убил монахиню, утверждая, что та одержима дьяволом, однако может ли оказаться так, что он всего лишь убил психически неуравновешенную женщину, а не боролся с демонами?

 

- Софи Куксон сыграла Рокси в фильме «Kingsman: Секретная служба»

- Фильм «Заклятье. Наши дни» снимался в Бухаресте и Сигишоаре, Румыния

В 2005 году пять священнослужителей обвиняются в убийстве монахини, над которой проводился обряд экзорцизма. Журналистка Николь начинает свое независимое расследование. Но по мере погружения в цепь необъяснимых событий она все больше становится их неотъемлемой частью и все больше склоняется к тому, что служители культа проиграли сражение с демонической сущностью, а экзорцизм стал орудием демона орудием демона в его страшном ритуале.

6.3 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 12 октября 2017
Премьера онлайн 6 октября 2017
Премьера в мире 27 апреля 2017
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Ксавье Жанс
Ксавье Жанс
В ролях
Софи Куксон
Софи Куксон
Корнелиу Улич
Корнелиу Улич
Бриттани Эшворт
Бриттани Эшворт
Мэтью Заяц
Мэтью Заяц
Диана Владу
Диана Владу
Все актеры и съемочная группа
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Заклятье. Наши дни
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Священник и четыре монашки обвиняются в убийстве, они пытались изгнать демона из девушки, но та умерла по дороге в больницу. Молодая журналистка Николь отправляется в Румынию, чтобы попытаться выяснить, как же все происходило на самом деле и, правда ли, в истории есть паранормальный след. На месте патологоанатом подтверждает, что девушку убили, а местные жители не особо горят желанием делиться с приезжей своими историями, предполагая, что журналистка может все переврать для пущего драматизма.…
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Xenia 19 октября 2017, 01:19
Надеялась на более интересный и страшный фильм...
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22 голоса
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