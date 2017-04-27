Заклятье. Наши дни, 2017

Фильм ужасов «Заклятье. Наши дни» снял режиссер, знакомый зрителю по сериалу «Переступая черту». Актерский состав фильма украшает Софи Куксон («Kingsman: Секретная служба»), Бриттани Эшворт (сериал «Мобильник») и Мэтью Заяц (сериал «Одинокий отец»).
Сюжет фильма «Заклятье. Наши дни» расскажет о журналистке, которая пытается выяснить, за что же посадили священника в тюрьму. По официальной версии он убил монахиню, утверждая, что та одержима дьяволом, однако может ли оказаться так, что он всего лишь убил психически неуравновешенную женщину, а не боролся с демонами?
- Софи Куксон сыграла Рокси в фильме «Kingsman: Секретная служба»
- Фильм «Заклятье. Наши дни» снимался в Бухаресте и Сигишоаре, Румыния
В 2005 году пять священнослужителей обвиняются в убийстве монахини, над которой проводился обряд экзорцизма. Журналистка Николь начинает свое независимое расследование. Но по мере погружения в цепь необъяснимых событий она все больше становится их неотъемлемой частью и все больше склоняется к тому, что служители культа проиграли сражение с демонической сущностью, а экзорцизм стал орудием демона орудием демона в его страшном ритуале.