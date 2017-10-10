«Заклятье. Наши дни»: Рецензия Киноафиши

Между небом и землей

Священник и четыре монашки обвиняются в убийстве, они пытались изгнать демона из девушки, но та умерла по дороге в больницу. Молодая журналистка Николь отправляется в Румынию, чтобы попытаться выяснить, как же все происходило на самом деле и, правда ли, в истории есть паранормальный след. На месте патологоанатом подтверждает, что девушку убили, а местные жители не особо горят желанием делиться с приезжей своими историями, предполагая, что журналистка может все переврать для пущего драматизма. История все больше начинает метаться между реальностью и мистикой, а Николь приходит к выводу, что все не так просто, как казалось на первый взгляд.

Кадр из фильма «Заклятье. Наши дни»

Конечно, «Заклятье. Наши дни» никакого отношения к франшизе «Заклятие» Джеймса Вана не имеет, просто дистрибьюторам выгодно выпускать кино с названием, которое способно привлечь дополнительный зрительский интерес. И пока классический «Изгоняющий дьявола» покоряет телевидение, на смену в кино ему приходят различные подражатели. Первое, что приходит на ум при просмотре, это картина «Избави нас от лукавого» с Эриком Баной - за счет реалистичной картинки и «Шесть демонов Эмили Роуз» - из-за детективной составляющей. Ведь авторы активно давят на тонкую грань между шизофренией и демонами. Проблемы с сюжетом тут же воссоздают в голове кадры из псевдодокументальной «Одержимой», которая к финалу попросту оказалась фарсом. А местные жители из городка, куда приезжает главная героиня, очень похожи на героев нашего «Гоголь. Начало». К этому добавляются параллели с российской «Невестой» и еще одной картиной Святослава Подгаевского - «Пиковая дама: Черный обряд», из-за классичности «пугательных» моментов, а также вспоминается фильм «Маршрут построен» со сценой в машине, где героиню одолевают галлюцинации.

Кадр из фильма «Заклятье. Наши дни»

Никак нельзя обойти вниманием и то, что сценаристы оригинальной дилогии «Заклятие» решили здесь сыграть со зрителями в угадайку, а не очередную историю, которая просто попытается вас испугать. Им интереснее запутывать дорогу к одному факту – была ли умершая девушка сумасшедшей или все-таки в нее забрался дух, который и погубил ее. Остальное здесь детский лепет, растянутый на внушительные полтора часа, за которые ровным счетом ничего не происходит. А создатели оставляют все на откуп местному колориту (маски, странные люди, подвалы и церкви) да кучке фотографий, которые просматривает героиня в начале расследования, и вот они пугают гораздо больше, чем любой нарисованный для «Заклятье. Наши дни» монстр.

Кадр из фильма «Заклятье. Наши дни»

Не только Дэн Браун «не переваривает» священников, их все потихоньку недолюбливают, а когда появляются возможность - карают. Спасибо, что у фильма «Заклятье. Наши дни» есть титры после финала, т.к. ужасно интересно было, что же станет с монашками и священником после вынесения приговора. С остальным создатели «Заклятье. Наши дни» перехитрили сами себя, сыграв на нескольких территориях (страхи, история) одновременно, им не удалось вытянуть полностью ни одну из них, хотя риск мог бы быть целиком оправдан, но, видимо, решили действовать по канонам и осторожно. А ведь могло получиться событие, а пока зрителей ждет очередная история, которая при желании может помочь обмануться, хотя к финалу все равно всех вернет с небес на землю.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 12 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Заклятье. Наши дни»