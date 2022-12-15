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Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Рейтинг фильмов в жанре боевик 2009 года
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В прокате
Сериалы
1
Аватар
боевик, фантастика, триллер
2009, США
8.8
Оцените
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2
Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика
2009, США / Великобритания
8.5
Оцените
3
Люди Икс: Начало. Росомаха
фантастика, боевик
2009, США / Новая Зеландия / Австралия
8.2
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4
Трансформеры: Месть падших
фантастика, приключения, боевик
2009, США
8.1
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5
2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения
2009, США / Канада
8.1
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6
Форсаж 4
боевик
2009, США
7.9
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7
Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения
2009, США / Германия / Великобритания
7.9
Оцените
8
Пипец
боевик, драма, комедия
2009, США
7.9
Оцените
9
Из Парижа с любовью
боевик
2009, Франция
7.9
Оцените
10
Ниндзя-убийца
боевик
2009, США
7.8
Оцените
11
Звездный путь
боевик, фантастика, драма
2009, США
7.7
Оцените
12
Перевозчик 3
боевик
2009, Франция
7.7
Оцените
13
Путь
приключения, боевик
2009, Россия
7.7
Оцените
14
Горячие новости
боевик
2009, Россия / Швеция
7.6
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15
Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик
2009, Германия / США
7.6
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16
Бросок Кобры
боевик
2009, США
7.5
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17
Рестлер
боевик, спорт, драма
2009, США
7.5
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18
Суррогаты
триллер, фантастика, боевик
2009, США
7.3
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19
Черная молния
фантастика, приключения, боевик
2009, Россия
7.3
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20
Другой мир 3: Восстание ликанов
ужасы, фэнтези, боевик, триллер
2009, США
7.2
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21
Шпион по соседству
боевик, комедия
2009, США
7.2
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22
Хранители
фантастика, фэнтези, боевик, драма, триллер
2009, Великобритания / США
7.1
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23
Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик
2009, Германия / США
7.1
Оцените
24
13-й район: Ультиматум
боевик, фантастика, криминал
2009, Франция
7.0
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25
Ночь в музее 2
комедия, боевик, семейный
2009, США
7.0
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26
Адреналин 2: Высокое напряжение
боевик, криминал
2009, США
6.9
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27
Соломон Кейн
боевик, фэнтези, приключения
2009, Франция / Чехия / Великобритания
6.7
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28
На игре
приключения, боевик
2009, Россия
6.6
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29
Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти
триллер, боевик, драма
2009, Россия
5.7
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30
Обитаемый остров. Планета Саракш
фантастика, боевик
2009, Россия
5.4
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31
Операция "Мертвый снег"
боевик, комедия, ужасы, приключения
2009, Норвегия
5.3
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