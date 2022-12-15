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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Боевик 2009

Рейтинг фильмов в жанре боевик 2009 года

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1 Аватар
боевик, фантастика, триллер 2009, США
8.8
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Шерлок Холмс
2 Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
8.5
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Люди Икс: Начало. Росомаха
3 Люди Икс: Начало. Росомаха
фантастика, боевик 2009, США / Новая Зеландия / Австралия
8.2
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Трансформеры: Месть падших
4 Трансформеры: Месть падших
фантастика, приключения, боевик 2009, США
8.1
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2012
5 2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения 2009, США / Канада
8.1
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Форсаж 4
6 Форсаж 4
боевик 2009, США
7.9
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Терминатор: да придет спаситель
7 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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Пипец
8 Пипец
боевик, драма, комедия 2009, США
7.9
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Из Парижа с любовью
9 Из Парижа с любовью
боевик 2009, Франция
7.9
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Ниндзя-убийца
10 Ниндзя-убийца
боевик 2009, США
7.8
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Звездный путь
11 Звездный путь
боевик, фантастика, драма 2009, США
7.7
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Перевозчик 3
12 Перевозчик 3
боевик 2009, Франция
7.7
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Путь
13 Путь
приключения, боевик 2009, Россия
7.7
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Горячие новости
14 Горячие новости
боевик 2009, Россия / Швеция
7.6
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Бесславные ублюдки
15 Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.6
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Бросок Кобры
16 Бросок Кобры
боевик 2009, США
7.5
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Рестлер
17 Рестлер
боевик, спорт, драма 2009, США
7.5
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Суррогаты
18 Суррогаты
триллер, фантастика, боевик 2009, США
7.3
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Черная молния
19 Черная молния
фантастика, приключения, боевик 2009, Россия
7.3
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Другой мир 3: Восстание ликанов
20 Другой мир 3: Восстание ликанов
ужасы, фэнтези, боевик, триллер 2009, США
7.2
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Шпион по соседству
21 Шпион по соседству
боевик, комедия 2009, США
7.2
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Хранители
22 Хранители
фантастика, фэнтези, боевик, драма, триллер 2009, Великобритания / США
7.1
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Бесславные ублюдки (реж. версия)
23 Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.1
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13-й район: Ультиматум
24 13-й район: Ультиматум
боевик, фантастика, криминал 2009, Франция
7.0
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Ночь в музее 2
25 Ночь в музее 2
комедия, боевик, семейный 2009, США
7.0
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Адреналин 2: Высокое напряжение
26 Адреналин 2: Высокое напряжение
боевик, криминал 2009, США
6.9
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Соломон Кейн
27 Соломон Кейн
боевик, фэнтези, приключения 2009, Франция / Чехия / Великобритания
6.7
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На игре
28 На игре
приключения, боевик 2009, Россия
6.6
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Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти
29 Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти
триллер, боевик, драма 2009, Россия
5.7
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Обитаемый остров. Планета Саракш
30 Обитаемый остров. Планета Саракш
фантастика, боевик 2009, Россия
5.4
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Операция
31 Операция "Мертвый снег"
боевик, комедия, ужасы, приключения 2009, Норвегия
5.3
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