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Гордость и предубеждение
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Pride and Prejudice
Гордость и предубеждение
2005 / Франция / Великобритания
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7.7
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36
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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