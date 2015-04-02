Книги Джейн Остин, входящие в обязательную программу в британских университетах, знает, положительно, чуть ли не весь читающий мир. Психологизм, ирония и утонченность вместе составляют дух и визитную карточку этой писательницы – и примерно каждые 10-15 лет их с большим или меньшим успехом пытаются перенести на экран. Сюжет «Гордости и предубеждения» знаком многим: в Пемберли, имение, соседнее с имением семьи Беннет приезжает новый владелец: приятный молодой человек по имени…
Удивительное совпадение - мне тоже после просмотра пришлось принимать терапию сериала :) после третьей серии немного отошла. По выходу из кинозала хотелось только одного - убить режиссера :))
Самое большое зло, которое может причинить этот фильм - дать убежденность не читавшим и не смотревшим сериал в том, что ТАК И БЫЛО. Что в корне не верно. И никаких кур там не было и в помине, хоть мать была и из мещан!
А что говорить о внешнем виде героини? Которая бегает непричесанная и почти не одетая по полям?!...
Одно слово - для режиссерского дебюта г-н Райт выбрал неудачный способ... На месте господ продюссеров, снимать фильмы про галантный век я бы ему не поручала.
Прежде всего - я поклонница Джейн Остен и сериала ВВС. Но мне фильм ПОНРАВИЛСЯ, более того - обязательно схожу еще!
- все основные события из романа есть
- актеры играют здорово - Кира Найтли, на мой взгляд, даже больше похожа на Элизабет, чем Дженнифер Эль (я, правда, не видела "Пиратов" и не могу судить, насколько отличается ее игра) Есть даже предположения, что она будет номинирована на Оскар!
- в фильме много юмора, но есть и лирические моменты - словом, на любой вкус
- сериал при всех своих достоинствах все же несколько затянут, а в фильме этого не чувствуется
Во всяком случае, непременно сходите! Вы можете много потерять, поддавшись общему мнению
Элизабет за столом облизывает пальцы, миссис Беннет напивается на балу пьяная, леди Кэтрин де Бёр заваливается в чужой дом посреди ночи! А отношения они все бегают выяснять ночью, одетые в ночные рубашки! Сущий бред!
Режиссера на мыло!✊ ✊ ✊
Тогда зачем вообще снимать в исторических костюмах и антураже? Есть ведь современные переделки этого сюжета, где действие перенесено в наше время. Та же индийская "Невеста и предрассудки" очень даже неплохой такой развеселый фильм. А вданном случае в госпоже Найтли узнается скорее среднестатистическая пэтэушница. ✊
Но если уж снимать ИСТОРИЧЕСКОЕ кино, то почему бы не проявить хоть немного уважения к истории и к первоисточнику? Конечно, очень сложно показать героев английского романа начала 19 века так, чтобы современному зрителю было и нескучно, и понятно. Но сложно - не значит невозможно, как показывает опыт прекрасного английского сериала.
Нет, над моей любимой книгой надругались по черному.😓
Режиссера на мыло!!!
В фильме плохо не то, как реализовали идею. В фильме плоха идея. Именно она противоречит смыслу романа, его стилю.
В моем случае зал тоже давился от смеха. В тех местах, где не было шуток.
Я понимаю, что сейчас очень много, в том числе у нас, снимают костюмных мелодрам с отношениями героев а ля конец 20 века. Но в данном случае речь ведь не об экранизации Барбары Картленд (все "душещипательные" сцены Гордости - один в один!), а образца изящной словесности. Эпиграммного романа!... Интересно, если бы нашу классику сняли таким образом, нам было бы приятно? Мы бы не вопили, что ТАК не было? Или мы тоже решили бы, что - да, это приближено к нам. Чтобы питекантропы могли понять. Не читавшие. Ага. И дальше - больше. Чем более деградируем, тем ближе к нам снимаем. В следующей экранизации тогда Лидию сделают нимфоманкой. Ведь это же будет нами близко и понятно!
И много костюмных фильмов, а не сериалов, прекрасно смотрится без каких-либо адаптаций к современной аудитории... И поэтому в школе читают классику. Не для того ведь, чтобы замучить детишек. А чтобы привить им вкус!..
Хорошие вобщем "Сопли и слюни"✊
О! Вижу одного из редких человек, не читавших книгу, кому не понравилось ЭТО. А я уж думала, что это только мы, сирые ;)), не любим этот фильм, из за слишком большой и непоколебимой любви к ББС и Дж Остен. Очень жаль, что из за этого фильма в наших рядах теперь не появится пополнения 🙅
Даааа. Насчет "экранизации". Более всего отвращение у меня вызвал момент приезда леди Кэтрин ночью✊ , объяснение в нижнем белье на заре ✊ и Эрмитаж в Пемберли (ее любование статуей в особенности - ужас! ).И Коллинз - главный минус ✊ ✊
В одной из рецензий хвалили язык фильма, отмечая его несколько осовремененую манеру, а потом "ну никто же сейчас Державина не читает" :))✊ (гомерический хохот долго не покидал меня после такого перла) Да. Действительно, всем читать желтую прессу и комиксы!
PS "Культура" по случаю выхода этой "замечательной экранизации с блестящими диалогами" срочно следует принять меры путем показа незабвенного "затянутого и нудного" )) но такого дорогого сердцу и уму тв произведения.
Полностью согласна!
фильм-то какой! гордость и предубеждение! и действительно, предубеждение было,но... только не в самом фильме, а в моем отношении к этой экранизации...Друзья мои! я вам так скажу: сходите на этот фильм! кто не читал книгу(не смотрел сериал ВВС)-тому понравится, а кто читал(смотрел)-просто от души посмеется...✊ так же как смеялась я во время просмотра...
честно говоря, это мне так повезло или это всегда на таком фильме, но смеялась не я одна... смеялся весь зал...прям комедия какая-то получилась...
ну про воспроизведенные "обычаи" той эпохи я вообще молчу...
это ж надо было показать век"затянутый в перчатки" таким образом....
мало того, что поместье Беннетов(родовое поместье аристократа!) больше похоже на ферму где-то на западе Америки, так еще так еще и господский дом служит прачечной, стойлом и т.д...
ну естественно из этого вытекает, что и мистер Беннет вдруг превращается в фермера-скотовода, который целыми днями занимается перекладыванием цветов с места на место...вместо того, чтобы сидеть в библиотеке и читать книги, запивая вином(или коняком,или еще чем-нибудь, что пили в те времена)... куда-то потерялась вся его ироничность(хотя возможно, что это русский перевод подвел)
про мистера Коллинза вообще легче промолчать... куда пропало его раболепие, прислужливость и еще другие качества, которые должны делшать его таким противным для общества?... перед нами предстает вполне благоразумный мужчина(за исключением некоторых малюсеньких эпизодов).. и становится совершенно непонятно, с чаво ж так он не понравился Лиззи? у меня сложилось впечатление, что она отказала ему только из-за того, что он небольшого роста(т.е. ниже ее), потому что другой причины отказа я здесь не вижу... может опять же подвел русский перевод?стоило Коллинзу рассыпаться в тысячах извинений(или же восхвалений), а мистеру Бенноту немного над поиронизировать и все... отвратительный образ был бы готов...
ну, конечно, если бы да кабы...
Так следущий персонаж,
Хм
Леди Кэтрин... да это просто чума...
мало ее высотки над головой(т.е.,извините, ее пышной прически), так еще ее приезд посреди ночи к Беннетам! Разве высокоуважающая себя Леди нарушит свой ночной покой? чтоб пуститься в путь на ночь глядя...
начала я со второстепенных героях.. но это долгая песня...
итак, о главных...
Начнем с начала
Лиззи.. главная героиня.. дочь дворянина...
растрепа она вот кто!это ж надо весь фильм пробегать непричесанной, с короткими волосами из-под парика! да еще в каких-то обносках(ну это уже спасибо огромное костюмерам)...
конечно семья Беннетов небогата... но все же огни не нищие!
но уж про декольте на платьях я уж вообще молчу...
Костюмы ужасны
Лиззи больше похожа на подростка, шаловливого мальчишку, у которолго в глазах прыгают бесенята! ну уж извините, но ей же не 15 лет.. а уже перевалило за двадцать! но весь фильм пробегать и просмеяться-это, по моему мнению, удел Лидии...
а ее прогулки в ночной рубашке?
Дарсию.... у меня сложилось впечатление, что у него просто глубокая депрессия...нет в нем гордости... заносчивости.. и др. качеств, в коих его упрекает Лиззи... да я вообще не поняла чем он ей так не угодил?ну нервное расстройство у него... отказывать-то зачем? еще хуже ему делать...
Впечатление ужасное!
Да зритель должзен вместе с Элизабет сначала почувствовать к нему отвращение,а потом наблюдать как он изменяется под воздействием любви...здесь этого я не усмотрела..возможно, режиссеру просто не хватило экранного времени...
о костюмерах отдельно... это же надо было подобрать платья разных эпох...обделить всех замужних женщин чепцами, а главную героиню шляпками, перчатками... и платьями посимпотичнее... а то такое тряпье даже Золушка не носила...
да, ужасно
могли бы уж и утюг чтоль для съемок приобрести... а то все такое мятое... заметили какой у дарси сюртук мятый.. как будто он несколько дней
Главной геролй-вообще полный мрак.
Этот фильм лишь доказал, что на сегодняшний момент самая лучшая экранизация этого романа так и остался сериал с Колином Фертом.
Фильм с Кирой Найтли можно было назвать как угодно, только не «Гордость и предубеждение», тогда бы его ещё можно было спокойно смотреть. А так это просто большое извращение/опошление самой книги и вообще представления об Англии. ✊ Интерьеры, пейзажи — угрюмые, серые, грязные. Нравы, манеры героев просто дикие:
незамужняя девушка (в каком-то рубище) утром в поле одна (!) встречается с мужчиной (!), да ещё и руки ему целует. Любое из этих обстоятельств (в соответствии с нравами того времени, в Англии) равносильно бесчестию младшей сестры Лидии (сбежавшей с Уикхемом).
В классическом варианте ВВС характеры героев прорисованы точно и очень изящно, каждый жест, каждый взгляд отражает массу переживаний.
В новой версии романа:
Лиззи — пустая, постоянно придурковато хихикающая девушка с истеричным характером ✊ ;
Бингли — всклокоченный петух, забитое, малодушное существо;
а Дарси — скорее, больной спаниель, нежели молодой и гордый аристократ;
идущий дождь надо понимать как серьёзную душевную драму героев — максимум, на что хватает американцев. У них нет ни стиля, ни желания обрести его. Они даже не попытались поинтересоваться традициями страны и эпохи, о которых снимали. По большому счёту американцы снимали фильм о себе — пусто и примитивно!!!
В отличие от этого бреда, «Невеста и предрассудки» (Индия совместно с Англией и США) — современная вариация романа — фильм весьма забавный и приятный. ✊ Тем более что его не стали пафосно называть «Гордость и предубеждение». (Поклонникам Джейн Остин и любителям симпатичных актёров рекомендую.)
Однако, очарование героев в фильме ВВС (с Колином Фёртом и Дженифер Эль) не удастся затмить никому.✊
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