Наша рецензия

Книги Джейн Остин, входящие в обязательную программу в британских университетах, знает, положительно, чуть ли не весь читающий мир. Психологизм, ирония и утонченность вместе составляют дух и визитную карточку этой писательницы – и примерно каждые 10-15 лет их с большим или меньшим успехом пытаются перенести на экран. Сюжет «Гордости и предубеждения» знаком многим: в Пемберли, имение, соседнее с имением семьи Беннет приезжает новый владелец: приятный молодой человек по имени…