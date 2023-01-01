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Гордость и предубеждение Гордость и предубеждение
Киноафиша Фильмы Гордость и предубеждение Гордость и предубеждение, 2005: актеры и роли
Pride and Prejudice Гордость и предубеждение 2005 / Франция / Великобритания
7.6 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Гордость и предубеждение, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Райт Джо Райт Joe Wright
В ролях
Кира Найтли Кира Найтли Keira Knightley Клоди Блэкли Бренда Блетин Brenda Blethyn Саманта Блум Samantha Bloom Джуди Денч Джуди Денч Judi Dench Руперт Френд Руперт Френд Rupert Friend Том Холландер Том Холландер Tom Hollander Джена Мэлоун Джена Мэлоун Jena Malone Кэри Маллиган Кэри Маллиган Carey Mulligan Розамунд Пайк Розамунд Пайк Rosamund Pike Талула Райли Талула Райли Talulah Riley Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд Donald Sutherland Пенелопа Уилтон Пенелопа Уилтон Penelope Wilton Саймон Вудс Simon Woods Питер Райт Peter Wright Мэттью Макфейден Мэттью Макфейден Matthew Macfadyen Келли Райлли Келли Райлли Kelly Reilly
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