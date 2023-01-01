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Гордость и предубеждение
Гордость и предубеждение, 2005: актеры и роли
Pride and Prejudice
Гордость и предубеждение
2005 / Франция / Великобритания
Трейлер
7.6
Оцените
35
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Гордость и предубеждение, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Райт
Joe Wright
В ролях
Кира Найтли
Keira Knightley
Клоди Блэкли
Бренда Блетин
Brenda Blethyn
Саманта Блум
Samantha Bloom
Джуди Денч
Judi Dench
Руперт Френд
Rupert Friend
Том Холландер
Tom Hollander
Джена Мэлоун
Jena Malone
Кэри Маллиган
Carey Mulligan
Розамунд Пайк
Rosamund Pike
Талула Райли
Talulah Riley
Дональд Сазерленд
Donald Sutherland
Пенелопа Уилтон
Penelope Wilton
Саймон Вудс
Simon Woods
Питер Райт
Peter Wright
Мэттью Макфейден
Matthew Macfadyen
Келли Райлли
Kelly Reilly
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