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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мелодрама 2005

Рейтинг фильмов в жанре мелодрама 2005 года

Мистер и миссис Смит
1 Мистер и миссис Смит
триллер, приключения, боевик, мелодрама 2005, США
8.3
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Ангел А
2 Ангел А
мелодрама, комедия 2005, Франция
8.1
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Белый плен
3 Белый плен
приключения, семейный, драма, мелодрама 2005, США
8.0
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Царство небесное
4 Царство небесное
мелодрама, военный, драма 2005, Испания / США
8.0
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Гордость и предубеждение
5 Гордость и предубеждение
мелодрама, драма 2005, Франция / Великобритания
7.6
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Между небом и землей
6 Между небом и землей
мелодрама, комедия 2005, США
7.6
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Правила съема: Метод Хитча
7 Правила съема: Метод Хитча
комедия, мелодрама 2005, США
7.5
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Горбатая гора
8 Горбатая гора
драма, мелодрама 2005, США
7.4
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9.0
Ходячий замок
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