Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Между небом и землей Между небом и землей
Киноафиша Фильмы Между небом и землей
Just Like Heaven

Между небом и землей, 2005

2005 / США
7.6 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Молодая медсестра Элизабет Мастерсон возвращается домой после долгой и утомительной смены. Из-за усталости девушка теряет бдительность за рулем и попадает в автокатастрофу. Спустя некоторое время в ее дом заселяется ландшафтный архитектор Дэвид. Новое жилье приходится парню по душе, но вскоре он с удивлением узнает, что в его стенах обитает самый настоящий призрак. Дух Элизабет возмущен появлением нового хозяина и всячески пытается ему насолить. После безуспешных попыток изгнать привидение Дэвид решает выяснить, кто жил в доме до него. Поиски приводят его к настоящей Лиззи – после аварии девушка впала в кому и находится в этом состоянии до сих пор. Больше всего на свете парень хочет помочь несчастной, но как это сделать?

  • В основу сценария лег роман французского писателя Марка Леви «А если это правда?». 
  • Оригинальное название фильма Just Like Heaven («Точно как в раю») – отсылка к одноименной песне рок-группы The Cure, вошедшей в альбом Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1897). 
  • Для съемок была использована квартира сценаристки фильма Лесли Диксон. Также она предложила взять Джона Хидера на роль Дэррила. 
  • На протяжении съемок Риз Уизерспун практически все время носила один и тот же наряд – черный костюм с красной блузкой.

Вселившись в арендованную квартиру в Сан-Франциско и начав наводить там порядок, Дэвид неожиданно встречает в своем новом жилище привлекательную молодую женщину Элизабет, которая уверяет его, что именно она является хозяйкой этих апартаментов. Когда же Дэвид начинает склоняться к мысли, что произошло какое-то недоразумение, Элизабет исчезает так же внезапно и загадочно, как и появилась. Замена замков не останавливает красотку: ее таинственные появления и исчезновения продолжают вносить сумятицу в жизнь Дэвида. Убедившись в том, что она привидение, Дэвид старается помочь ей навсегда остаться в потустороннем мире. Однако, открыв в себе невероятные возможности – например, способность проходить сквозь стены – Элизабет начинает убеждать себя в том, что она каким-то образом еще жива и поэтому не собирается перебираться на тот свет насовсем. По мере того как оба пытаются выяснить истинную причину происходящего, Дэвид и Элизабет влюбляются друг в друга. Однако перспективы их совместной жизни становятся все более и более призрачными...

7.6 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 24 ноября 2005
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 16 сентября 2005
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Марк Уотерс
Марк Уотерс
В ролях
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Марк Руффало
Марк Руффало
Донал Лог
Донал Лог
Дина Спайби
Бен Шенкман
Бен Шенкман
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Если я останусь
Если я останусь (2014)
7.5
Сердце и души
Сердце и души (1993)
7.4615383
Привидение
Привидение (1990)
8.485148
Фильм находится в подборках
Фильмы похожие на «Тариф новогодний» Фильмы похожие на «Тариф новогодний»
Фильмы про блондинок Фильмы про блондинок
Комедии про блондинок Комедии про блондинок
Постер фильма Между небом и землей 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Между небом и землей смотреть онлайн

Между небом и землей
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Если я останусь
 
Сердце и души
 
Привидение
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
28 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Между небом и землей
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 8 Марта Киноафиша подготовила полную телепрограмму для всех российских каналов на 8 марта 2022 года.
Написать
7 марта 2022 15:55
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Приложение киноафиши