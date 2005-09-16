Между небом и землей, 2005

Молодая медсестра Элизабет Мастерсон возвращается домой после долгой и утомительной смены. Из-за усталости девушка теряет бдительность за рулем и попадает в автокатастрофу. Спустя некоторое время в ее дом заселяется ландшафтный архитектор Дэвид. Новое жилье приходится парню по душе, но вскоре он с удивлением узнает, что в его стенах обитает самый настоящий призрак. Дух Элизабет возмущен появлением нового хозяина и всячески пытается ему насолить. После безуспешных попыток изгнать привидение Дэвид решает выяснить, кто жил в доме до него. Поиски приводят его к настоящей Лиззи – после аварии девушка впала в кому и находится в этом состоянии до сих пор. Больше всего на свете парень хочет помочь несчастной, но как это сделать?
Вселившись в арендованную квартиру в Сан-Франциско и начав наводить там порядок, Дэвид неожиданно встречает в своем новом жилище привлекательную молодую женщину Элизабет, которая уверяет его, что именно она является хозяйкой этих апартаментов. Когда же Дэвид начинает склоняться к мысли, что произошло какое-то недоразумение, Элизабет исчезает так же внезапно и загадочно, как и появилась. Замена замков не останавливает красотку: ее таинственные появления и исчезновения продолжают вносить сумятицу в жизнь Дэвида. Убедившись в том, что она привидение, Дэвид старается помочь ей навсегда остаться в потустороннем мире. Однако, открыв в себе невероятные возможности – например, способность проходить сквозь стены – Элизабет начинает убеждать себя в том, что она каким-то образом еще жива и поэтому не собирается перебираться на тот свет насовсем. По мере того как оба пытаются выяснить истинную причину происходящего, Дэвид и Элизабет влюбляются друг в друга. Однако перспективы их совместной жизни становятся все более и более призрачными...