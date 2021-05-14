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The Woman in the Window

Женщина в окне, 2021

2021 / США
6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Доктор Анна Фокс после трагедии в семье ведет затворнический образ жизни. Женщина не выходит из своей квартиры, пьет вино, смотрит классические фильмы и подглядывает за соседями – идеальной семейной парой и их ребенком.

Но однажды Анна становится свидетелем шокирующего события, которое в корне меняет ее жизнь.

Экранизация одноименного романа А. Дж. Финн

Подсматривая за своими новыми соседями, Анна лишь пыталась развлечься, как-то скрасить свое добровольное заточение, а на деле стала невольным свидетелем сцены, взорвавшей ее замкнутый мир.

6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 14 мая 2021
Премьера в мире 14 мая 2021
Возраст 16+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Джо Райт
Джо Райт
В ролях
Эми Адамс
Эми Адамс
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Брайан Тайри Генри
Брайан Тайри Генри
Энтони Маки
Энтони Маки
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Женщина в окне 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Доктор Анна Фокс (Эми Адамс) большую часть времени проводит дома. Женщина страдает агорафобией, поэтому не покидает уютные квадратные метры собственной квартиры. Единственной отдушиной для нее становится наблюдение за жителями дома напротив. В частности, в центре ее внимания оказываются Алистер (Гари Олдман), Итан (Фред Хехингер) и Джейн (Джулианна Мур) Расселы — семейство, проживающее по соседству. Однажды Анна невольно становится свидетельницей убийства Джейн и обращается в полицию.…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Объявлены претенденты на антипремию «Золотая малина» — Брюс Уиллис получил собственную номинацию Также задеты звезды фильмов Ридли Скотта.
Написать
7 февраля 2022 14:54
7 майских премьер Netflix, которые стоит посмотреть Вас ждут запутанный триллер-загадка с Эми Адамс, немного безумный, но всё же многообещающий фильм Зака Снайдера про зомби и несколько интересных локальных проектов.
Написать
28 апреля 2021 19:08
Фильмы на любой вкус: Netflix анонсировал свои летние премьеры в новом проморолике В видео можно обнаружить кадры уже знакомых фильмов, а также анонсы новых премьер.
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28 апреля 2021 10:37
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