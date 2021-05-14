Женщина в окне, 2021

Доктор Анна Фокс после трагедии в семье ведет затворнический образ жизни. Женщина не выходит из своей квартиры, пьет вино, смотрит классические фильмы и подглядывает за соседями – идеальной семейной парой и их ребенком.

Но однажды Анна становится свидетелем шокирующего события, которое в корне меняет ее жизнь.