ГАИшник остановил и спросил: «Куда едете?» Вот зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно правильно отвечать

Заметите эти два слова в составе – выбрасывайте мороженое в помойку: как распознать «паленый» пломбир за пару секунд

Как сварить картошку за 10–15 минут вместо 30: секреты быстрого приготовления, о которых молчат даже опытные хозяйки

«Даже красивее “Игры престолов”»: американцы резко сошли с ума по забытому русскому фэнтези – оно «опередило США на 20 лет»

«Человек-бензопила: История Резе» в центре секс-скандала на Западе – аниме смешали с грязью буквально ни за что

Ждать минимум 5 лет: по новому (и последнему) фильму Квентина Тарантино есть целых три новости — но хорошая из них лишь одна

«Нолан ненавидит женщин!»: феминистки объявили войну «Интерстеллару» — режиссера-гения требуют «отменить»

Культовую советскую комедию в России из-за Сталина боялись показывать 40 лет: срочно «зацензурили» после войны

«Первый отдел», конечно, хорош, но №1 у зрителей – другой детектив: вот кто обогнал Шибрагиных в топ-5 сериалов НТВ

«Танцуют все», а тест проходят только внимательные: вспомните 7 фильмов СССР по кадру с танцем