- по роману Джейн Остин "Гордость и предубеждения;
|17 февраля 2005
|Россия
|Централ Партнершип
|17 февраля 2005
|Беларусь
|7 октября 2004
|Великобритания
|18 августа 2004
|Германия
|8 октября 2004
|Индия
|10 декабря 2004
|Италия
|17 февраля 2005
|Казахстан
|11 февраля 2004
|Норвегия
|15
|6 октября 2004
|ОАЭ
|11 февраля 2004
|США
|17 февраля 2005
|Украина
|10 декабря 2004
|Швейцария
Чертовски забавная экранизация классического романа Джейн Остин в виде разухабистого индийского кино с песнями и плясками , а также… Читать дальше…