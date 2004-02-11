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Постер фильма Невеста и предрассудки
6.6
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6.6

Невеста и предрассудки

, 2005
Bride & Prejudice
Индия, США / мелодрама, мюзикл, комедия / 18+
Постер фильма Невеста и предрассудки
6.6

Причины посмотреть

О фильме

- по роману Джейн Остин "Гордость и предубеждения;

Он – самый перспективный жених Америки. Она – самая красивая девушка Востока. Его мать мечтает для него о блондинке их хорошей семьи. Ее мать хочет, чтобы дочь вышла замуж за состоятельного соотечественника. Между ними тысячи километров и тысячи предрассудков. Но их любовь способна преодолеть расстояния и национальные различия.

В ролях

Айшвария Рай Баччан
Айшвария Рай Баччан
Лалита Бакши
Мартин Хендерсон
Мартин Хендерсон
William Darcy
Дэниэл Гиллис
Дэниэл Гиллис
Johnny Wickham
Нэвин Эндрюс
Нэвин Эндрюс
Balraj
Намрата Широдкар
Джая Бакши
Индира Варма
Индира Варма
Kiran
Надира Баббар
Manorama Bakshi
Анупам Кхер
Анупам Кхер
Chaman Bakshi
Сонали Кулкарни
Chandra Lamba
Нитин Чандра Ганатра
Нитин Чандра Ганатра
Mr. Kohli
Режиссер Гуриндер Чадха
Сценарист Пол Майеда Берджес, Джейн Остин, Гуриндер Чадха
Композитор Robert Allen Elliott, Ану Малик, Крэйг Прюэсс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия / США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 8 октября 2004
Премьера в мире 11 февраля 2004
Дата выхода
17 февраля 2005 Россия Централ Партнершип
17 февраля 2005 Беларусь
7 октября 2004 Великобритания
18 августа 2004 Германия
8 октября 2004 Индия
10 декабря 2004 Италия
17 февраля 2005 Казахстан
11 февраля 2004 Норвегия 15
6 октября 2004 ОАЭ
11 февраля 2004 США
17 февраля 2005 Украина
10 декабря 2004 Швейцария

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA PG-13
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $24 716 440
Производство UK Film Council, Kintop Pictures, Bend It Films
Другие названия
Bride & Prejudice, Bodas y prejuicios, Coup de foudre à Bollywood, A Noiva Indecisa, Balle Balle: Amritsar to L.A., Bride and Prejudice: The Bollywood Musical, Duma i uprzedzenie, Gelinim olur musun?, Hilpeys ja ennakkoluulo, Kärlek & fördom, Kihlus ja eelarvamus, Liebe lieber indisch, Mátkaság és legényélet, Matrimoni e pregiudizi, Mireasã si prejudecatã, Noiva e Preconceito, Novia y prejuicio, Peri gamou & prokatalipsis, Stolthed & brudgom, Невеста & предрассудки, Невести и предразсъдъци, Bride and Prejudice, Наречена та забобони, Східна наречена, 新娘与偏见, 신부와 편견

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Тириэль 2 апреля 2015, 12:51
Мне понравилось!
Чертовски забавная экранизация классического романа Джейн Остин в виде разухабистого индийского кино с песнями и плясками , а также… Читать дальше…
Sidny 2 апреля 2015, 12:51
Мне фильм понравился, думаю куплю его себе на DVD. Прикололи песни, стиль а-ля India, слова на английском. Поймала себя на том что после просмотра… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Невеста и предрассудки - смотреть в онлайн-кинотеатре

Невеста и предрассудки

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