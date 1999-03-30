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10 причин моей ненависти 10 причин моей ненависти
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10 Things I Hate About You

10 причин моей ненависти, 1999

1999 / США
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Катарина Стрэтфорд – воинствующая старшеклассница-феминистка со сложным характером. Ее младшая сестра Бьянка – всеобщая любимица и будущая королева школьного бала. Двух столь непохожих друг на друга девушек объединяет разве что любовь к строгому, но заботливому отцу Уолтеру, запрещающему свидания до совершеннолетия. Узнав, что Катарина не собирается ни с кем встречаться, Уолтер вводит новые правила: Бьянка может ходить на романтические встречи, если и Кэт готова выйти в свет с кем-то из молодых людей.

Вместе со школьным новичком Кэмероном Джеймсом и красавцем-моделью Джоуи Доннером Бьянка пытается найти парня, который согласился бы поухаживать за неприветливой сестрой-всезнайкой. Выбор ребят падает на местного хулигана Патрика Верону.

Молодежная романтическая комедия “10 причин моей ненависти” стала вольной экранизацией комедии “Укрощение строптивой”. Местом действия осовремененной истории стала типичная американская школа, где, как оказалось, кипят самые настоящие шекспировские страсти. В картине снялись молодые Хит Леджер, Джулия Стайлз и Джозеф Гордон-Левитт.

  • Помимо того, что сюжет основан на пьесе “Укрощение строптивой”, в фильме присутствует множество других отсылок к жизни и творчеству Шекспира. Фамилия главных героинь – Стрэтфорд – созвучна названию родного города драматурга, Стрэтфорду-на-Эйвоне. Патрик носит фамилию Верона: именно в Вероне разворачивалось действие “Ромео и Джульетты”.
  • Джулия Стайлз проходила кастинг на роль Бьянки, но в итоге сыграла Катарину.
  • За роль Кэт Джулия Стайлз была награждена призом MTV Movie & TV Awards в номинации “Прорыв года: актриса” и Премией Ассоциации кинокритиков Чикаго как самая многообещающая актриса.
  • Сцена, в которой Кэт читает стихотворение “10 причин моей ненависти”, была снята с первого дубля. Слезы Джулии Стайлз были настоящими и незапланированными.
  • Весь фильм был снят на натуре и в реальных зданиях: студийные декорации не были задействованы.
  • Сцена, в которой Патрик Верона играет с огнем, была импровизацией Хита Леджера.
  • Для Хита Леджера “10 причин моей ненависти” стали дебютным американским фильмом.
  • Дэвид Крамхолц, сыгравший Майкла Экмана, рассказывал, что, по его мнению, фильм обязан своим успехом дружеским отношениям, которые установились между актерами на площадке. Съемки начались без участия Хита Леджера, и его скорый приезд беспокоил группу молодых артистов, но по прибытии Леджер быстро влился в компанию.
  • На роль Патрика Вероны претендовали Джош Хартнетт и Эштон Катчер.
  • По словам Ларисы Олейник (Бьянка), именно Джулия Стайлз предложила Хиту Леджеру спеть на футбольном поле знаменитую песню Фрэнки Валли “Can't Take My Eyes Off Of You”.
  • Хит Леджер и Джулия Стайлз начали встречаться на съемках фильма, но в январе 2000 года расстались.
  • Герой Джозефа Гордон-Левитта Кэмерон специально изучает французский с нуля, чтобы стать репетитором Бьянки. В реальной жизни актер бегло говорит по-французски.
  • Сцена танца на столе помогла Джулии Стайлз получить главную роль в фильме “За мной последний танец” (2001).
  • Фильм снимали на территории средней школы Stadium в Такоме, штат Вашингтон. Изначально здание сторилось как шикарный отель в замковом стиле, но после пожара было отдано под нужды школы.
  • По сюжету Кэт Стрэтфорд подает документы в колледж Сары Лоуренс. Исполнительница роли Бьянки Лариса Олейник училась в колледже Сары Лоуренс.
  • При работе над ролью Патрика Хит Леджер вдохновлялся героем Петруччо в исполнении Ричарда Бертона в фильме “Укрощение строптивой” (1967) и актерской игрой Джека Николсона. И Николсон, и Леджер играли Джокера в фильмах о Бэтмене.
  • Идея названия “10 причин моей ненависти” принадлежит сценаристке Карен МакКалах: по ее словам, оно основано на одной из записей в дневнике, который МакКалах вела в школьные годы.
  • Для Карен МакКалах и Кристен Смит это был первый сценарий в карьере. Позже сценаристки написали вместе “Блондинку в законе” (2001) и “Мальчикам это нравится” (2008).

Строгий отец поставил условие: Бьянка пойдет на свидание, если ее сестра Кэт тоже согласится встретиться с парнем. Но Кэт — синий чулок и отчаянная мужененавистница. Бьянка пытается найти для сестры такого же зануду, как она.

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 31 марта 1999
Премьера онлайн 16 сентября 2013
Премьера в мире 30 марта 1999
Возраст 18+
Режиссер
Джил Джангер
Джил Джангер
В ролях
Хит Леджер
Хит Леджер
Джулия Стайлс
Джулия Стайлс
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Лариса Олейник
Эндрю Кигэн
Все актеры и съемочная группа
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