10 причин моей ненависти, 1999

Катарина Стрэтфорд – воинствующая старшеклассница-феминистка со сложным характером. Ее младшая сестра Бьянка – всеобщая любимица и будущая королева школьного бала. Двух столь непохожих друг на друга девушек объединяет разве что любовь к строгому, но заботливому отцу Уолтеру, запрещающему свидания до совершеннолетия. Узнав, что Катарина не собирается ни с кем встречаться, Уолтер вводит новые правила: Бьянка может ходить на романтические встречи, если и Кэт готова выйти в свет с кем-то из молодых людей.

Вместе со школьным новичком Кэмероном Джеймсом и красавцем-моделью Джоуи Доннером Бьянка пытается найти парня, который согласился бы поухаживать за неприветливой сестрой-всезнайкой. Выбор ребят падает на местного хулигана Патрика Верону.

Молодежная романтическая комедия “10 причин моей ненависти” стала вольной экранизацией комедии “Укрощение строптивой”. Местом действия осовремененной истории стала типичная американская школа, где, как оказалось, кипят самые настоящие шекспировские страсти. В картине снялись молодые Хит Леджер, Джулия Стайлз и Джозеф Гордон-Левитт.