Киноафиша Фильмы Гордость и предубеждение Награды и номинации фильма Гордость и предубеждение

Награды и номинации фильма Гордость и предубеждение 2005

Оскар 2006 Оскар 2006
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Best Make Up/Hair
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
 Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
