Мистер и миссис Смит, 2005

Джон и Джейн Смиты – молодая семья и красивая пара. Он работает инженером, она – специалистом техподдержки. Но на самом деле это лишь легенды, поскольку каждый из них является наемным убийцей, скрывая этот факт от своей половинки. Через несколько лет после свадьбы страсть в их отношениях угасает и начинаются конфликты. Все усугубляется еще сильнее, когда Джейн получает заказ на устранение Джона, а Джон – приказ убрать Джейн.
Джон и Джейн женаты не так долго, но им кажется, что они знают друг о друге все. Однако есть кое-что, что каждый предпочитает держать при себе: оба они наемные убийцы, которые работают на спецслужбы разных стран и выполняют особо опасные миссии. Однажды они получают заказ убрать друг друга...
КАК МОЖНО ЭТОТ ШЕДЕВР-СРАВНИВАТЬ С ЭТИМ ДУРАЦКИМ <ГАМБИТОМ>?ФИЛЬМ-КЛАССНЫЙ,ВПРОЧЕМ КАК И… Читать дальше…
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