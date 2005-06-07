Мистер и миссис Смит, 2005

Джон и Джейн Смиты – молодая семья и красивая пара. Он работает инженером, она – специалистом техподдержки. Но на самом деле это лишь легенды, поскольку каждый из них является наемным убийцей, скрывая этот факт от своей половинки. Через несколько лет после свадьбы страсть в их отношениях угасает и начинаются конфликты. Все усугубляется еще сильнее, когда Джейн получает заказ на устранение Джона, а Джон – приказ убрать Джейн.