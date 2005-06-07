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Мистер и миссис Смит Мистер и миссис Смит
Киноафиша Фильмы Мистер и миссис Смит
Mr. and Mrs. Smith

Мистер и миссис Смит, 2005

2005 / США
8.3 Оцените
105 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джон и Джейн Смиты – молодая семья и красивая пара. Он работает инженером, она – специалистом техподдержки. Но на самом деле это лишь легенды, поскольку каждый из них является наемным убийцей, скрывая этот факт от своей половинки. Через несколько лет после свадьбы страсть в их отношениях угасает и начинаются конфликты. Все усугубляется еще сильнее, когда Джейн получает заказ на устранение Джона, а Джон – приказ убрать Джейн.

  • Брэд Питт покинул проект после того, как Николь Кидман отказалась от роли, а замена ей еще не была найдена. Как только Анджелина Джоли подписала контракт, актер вернулся.
  • Когда Джейн собирается на свое первое задание, она правильно отвечает на вопрос викторины. Это была импровизация Анджелины Джоли.
  • Чтобы получить прокатный рейтинг PG-13, создателям картины пришлось вырезать постельную сцену между главными героями.
  • Одна из жертв мистера Смита, Бенджамин, носит футболку с принтом «Бойцовского клуба», фильма, в котором одну из главных ролей сыграл Брэд Питт.
  • Кэтрин Зета-Джонс рассматривалась на роль миссис Смит, а Джонни Депп и Уилл Смит могли сыграть мистера Смита. 
  • В разгар съемок Брэд Питт на три месяца покинул проект, чтобы сняться в фильме «Двенадцать друзей Оушена». 

Джон и Джейн женаты не так долго, но им кажется, что они знают друг о друге все. Однако есть кое-что, что каждый предпочитает держать при себе: оба они наемные убийцы, которые работают на спецслужбы разных стран и выполняют особо опасные миссии. Однажды они получают заказ убрать друг друга...

8.3 Оцените
105 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 16 июня 2005
Премьера онлайн 24 декабря 2021
Премьера в мире 7 июня 2005
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Даг Лайман
Даг Лайман
В ролях
Брэд Питт
Брэд Питт
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Грег Эллис
Грег Эллис
Тереза Баррера
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мистер и миссис Смит 2 постера
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Мистер и миссис Смит
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Наша рецензия
Для чего вообще нужны подобного рода фильмы? Вероятно, по большей части для того, чтобы мировая пресса, распираемая восторгом свежеотцеженной сенсации, вострубила: а вот знаете, в отеле – в перерывах-то между съемками – Анджелина Джоли кричала, как раненое животное, под железной, но ахиллесовой пятой Брэда Питта. А в другом отеле, знаете ли, Расселл Кроу заехал кому-то там в глаз. Или еще кто-нибудь что-нибудь в таком же роде… Все это здорово подогревает интерес публики к кино, которое в свою…
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ЮЛБКА 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Queenie от 16/06/2005 - 16:24:13
КАК МОЖНО ЭТОТ ШЕДЕВР-СРАВНИВАТЬ С ЭТИМ ДУРАЦКИМ <ГАМБИТОМ>?ФИЛЬМ-КЛАССНЫЙ,ВПРОЧЕМ КАК И… Читать дальше…
ЮЛЬКА 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение sarita от 12/05/2005 - 17:28:51


ВО ВСЕХ КИНОТЕАТРАХ....ФИЛЬМ СУПЕР!!!!!!✊
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