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Фильмы для влюбленных
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Фильмы для влюбленных

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Между нами горы
Между нами горы
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7.0
мелодрама, драма
2017, США
Про любовь. Только для взрослых
Про любовь. Только для взрослых
7.0
комедия, мелодрама
2017, Россия
Любовь не по размеру
Любовь не по размеру
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7.0
мелодрама, комедия
2016, Франция
Светская жизнь
Светская жизнь
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7.0
комедия, мелодрама, драма
2016, США
Эластико
Эластико
7.0
криминал, спорт, мелодрама
2016, Россия
Ла-Ла Ленд
Ла-Ла Ленд
7.0
мюзикл, драма, мелодрама, комедия
2016, США
Орбита 9
Орбита 9
6.0
фантастика, драма, мелодрама
2016, Испания
128 ударов сердца в минуту
128 ударов сердца в минуту
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7.0
драма
2015, США / Великобритания / Франция
14+
14+
6.0
мелодрама
2015, Россия
Равные
Равные
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7.0
драма, фантастика
2015, США
Тихая гавань
Тихая гавань
7.0
мелодрама
2013, США
8 первых свиданий
8 первых свиданий
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6.0
комедия
2012, Россия
Мой парень - псих
Мой парень - псих
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7.0
комедия, драма
2012, США
Один день
Один день
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8.0
комедия, мелодрама
2011, Великобритания
Как выйти замуж за 3 дня
Как выйти замуж за 3 дня
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7.0
комедия, мелодрама
2010, США / Ирландия
Три метра над уровнем неба
Три метра над уровнем неба
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8.0
драма
2010, Испания
Любовь случается
Любовь случается
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6.0
мелодрама, драма
2009, США
Предложение
Предложение
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8.0
мелодрама, комедия
2009, США
Дорогой Джон
Дорогой Джон
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7.0
военный, драма, мелодрама
2009, США
Обещать - не значит жениться
Обещать - не значит жениться
7.0
комедия
2008, США
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Посмотреть вместе фильм – одна из самых популярных идей для вечернего отдыха вдвоем. Главное – запастись вкусностями, удобными подушками и действительно интересными фильмами о нежных чувствах, где будет место и драматичным переживаниям, и искреннему смеху.

Пять самых романтичных фильмов для влюбленных

Совместное времяпрепровождение с любимым человеком перед экраном, транслирующим увлекательную романтическую историю, – отличный способ провести досуг. Со второй половинкой можно обсудить конфликты главных героев, что поможет лучше понять и узнать друг друга, посмеяться над курьезными ситуациями, в которые попадают персонажи, и сделать много полезных открытий о своих чувствах.

Гордость и предубеждение

Экранизация классического английского романа Джейн Остин рассказывает о временах конца восемнадцатого века. Беннеты должны выдать замуж пятерых дочерей, но найти подходящего жениха в их провинциальном городке нелегко. Однажды на балу девушкам представляют мистера Бигли – богатого холостяка, который очаровал всех, кроме своенравной Элизабет. Гордую девушку интересует его друг, сдержанный, даже чрезмерно холодный мистер Дарси, которого все считают высокомерным.

Но первое впечатление обманчиво, и со временем у главной героини получается разглядеть под маской снобизма тонкую душевную организацию и ранимость нового знакомого.

Ла-Ла Ленд

Мия – официантка в кафетерии, расположенном при киностудии. Она грезит славой актрисы, упорно приходит на кастинги, но раз за разом получает отказ. Себастьян – музыкант, мечтающий открыть свое джазовое кафе, но пока вынужденный играть в удовольствие ресторанной публике. Главные герои встречаются случайно и сперва на дух друг друга не переносят, но им предстоит еще не одна встреча. Общение приводит к любви, совместным мечтам, романтическим планам, но амбиции обоих влияют на отношения.

Рано или поздно каждый столкнется с выбором: любимое дело или родственная душа рядом.

Один день

У Эммы и Декстера есть традиция: каждый год 15 июля они должны встретиться во что бы то ни стало. Именно в этот день они когда-то, будучи молодыми и глупыми выпускниками университета, поняли, что не подходят друг другу, но хотят сохранить приятельские отношения. Более двадцати лет жизненные истории персонажей постоянно пересекаются и расходятся, а их взлеты и падения происходят параллельно. Но иногда и такого периода недостаточно, чтобы разглядеть в человеке свою истинную любовь, понять, что это именно тот, кого можно искать всю жизнь.

Главное, чтобы открытие не стало запоздалым.

Дорогой Джон

Джон и Саванна познакомились на пляже в Уилмингтоне, когда парень приехал в родной город на побывку, а девушка – на каникулы. Две недели совместного времяпрепровождения завершились признанием в чувствах и трогательным обещанием писать друг другу, пока главный герой будет в армии. Но после печально известных событий 11 сентября он принимает решение продлить службу еще на один срок. Саванна тяжело переживает эту новость, но продолжает писать любимому.

В одном из писем она сообщает ему, что собирается выйти замуж…

Три метра над уровнем неба

Аче и Баби – представители совершенно разных социальных кругов. Баби – прилежная ученица из хорошей семьи, воспитываемая строгой матерью и справедливым отцом. Аче – парень их тех, кого принято называть неблагополучными. Из-за хулиганства и постоянного участия в нелегальных мероприятиях он не в ладах с законом, в прошлом у него была травма, связанная с матерью, а его байк редко передвигается с разрешенной скоростью.

Кажется, что у главных героев нет шансов, но, встретившись однажды по случайности, они влюбляются друг в друга.

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