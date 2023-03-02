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Киноафиша Новости Театральная постановка по «Очень странным делам» станет приквелом сериала

Театральная постановка по «Очень странным делам» станет приквелом сериала

2 марта 2023 10:02
Театральная постановка по «Очень странным делам» станет приквелом сериала

События развернутся в 1959 году.

Создатели театральной постановки Stranger Things: The First Shadow («Очень странные дела: Первая тень») выпустили тизер и описание пьесы будущего представления.

Проект был анонсирован братьями Мэттом и Россом Даффер еще в июле 2022 года, однако после этого о его состоянии долгое время не поступало никаких известий. Согласно новым данным, действие спектакля развернется в 1959 году и станет приквелом оригинального сериала. Напомним, история телевизионных «Очень странных дел» разворачивается в 1980-е. На сцене появится множество молодых версий хорошо знакомых фанатам франшизы персонажей, так как Джим Хоппер, Джойс, Боб Ньюби и Генри Крил, он же Векна. В описании постановки утверждается, что ее события «могут держать ключ к концу». Эта фраза, вероятно, служит намеком на то, что в спектакле будет раскрыт секрет уничтожения Векны.

Режиссером спектакля выступает Стивен Долдри, наиболее известный по фильму «Билли Эллиот» и нескольким эпизодам шоу «Корона». Сценарий постановки написала Кейт Трефри, которая также является сценаристом и продюсером оригинального сериала Netflix.

По информации The Hollywood Reporter, Stranger Things: The First Shadow дебютирует в лондонском театре Phoenix в конце года.

Этот проект станет уже не первой театральной постановкой по «Очень странным делам». Ранее в Лос-Анджелесе, Париже, Лондоне и Торонто открылось иммерсивное шоу Stranger Things: The Experience («Очень странные дела: Опыт»), в котором гостям предлагается отправиться в Хоукинс 1980-х годов, погулять по знакомым пространствам, пообщаться с персонажами и сыграть главную роль в собственной истории.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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