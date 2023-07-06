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Киноафиша Новости Театральный приквел «Очень странных дел»: вышел тизер спектакля «Первая тень»

Театральный приквел «Очень странных дел»: вышел тизер спектакля «Первая тень»

6 июля 2023 12:39
Театральный приквел «Очень странных дел»: вышел тизер спектакля «Первая тень»

Ролик намекает на то, что постановка «содержит ключ» к предстоящему финальному сезону оригинального сериала.

Театр Вест-Энда опубликовал тизер спектакля The First Shadow («Первая тень»), являющегося является приквелом популярного фантастического сериала «Очень странные дела».

Согласно официальному синопсису, действие постановки разворачивается в 1959 году в Хоукинсе, «обычном городе с обычными заботами. Машина молодого Джима Хоппера не заводится, сестра Боба Ньюби не воспринимает его радиопередачу всерьез, а Джойс Мальдонадо просто хочет окончить школу и уехать как можно дальше. Однажды в город приезжает маленький Генри Крил и его родные, стремящиеся начать жизнь с чистого листа. Однако сделать это оказывается не так-то просто, ведь тени прошлого простираются очень далеко».

Ролик начинается с кадров из четвертого сезона оригинального шоу, поочередно вспыхивающих на экране старого телевизора. Затем экран лопается и действие переносится на театральную сцену. В конце трейлера появляется надпись:

«Начало истории «Очень странных дел» может содержать ключ к тому, что грядет в будущем».

Скорее всего, эти слова намекают на то, что события спектакля будут тесно связаны с сюжетом заключительного пятого сезона сериала.

Сценарий The First Shadow был написан создателями «Очень странные дел» Мэттом и Россом Дафферами совместно с Джеком Торном («Энола Холмс») и Кейт Трефри («Как быть одной»). Актерский состав и перспективы международных гастролей проекта пока неизвестны.

Первый показ The First Shadow пройдет 17 ноября в лондонском театре Phoenix.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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