Из-за забастовки приостановлена работа над финалом «Очень странных дел» и другими проектами

Забастовка Гильдии сценаристов Америки (WGA) начала серьезно сказываться на киноиндустрии. Акция протеста началась в прошлый вторник, 2 мая, и всего за неделю привела к остановке разработки множества крупных проектов.

Так, шоураннеры сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Дафферы объявили о том, что поддерживают забастовку и не вернутся к работе над финальным пятым сезоном шоу, пока требования WGA не будут удовлетворены:

«Мы были бы рады начать производство вместе с нашим замечательным актерами и съемочной группой, но во время забастовки это невозможно. Мы надеемся, что стороны достигнут справедливого соглашения в ближайшее время, и мы все сможем вернуться к работе».

Похожим сообщением поделился писатель Джордж Р. Р. Мартин, выступающий одним из сценаристов и исполнительных продюсеров будущего приквела «Игры престолов» под рабочим названием «Повести о Дунке и Эгге». Писатель заявил, что работа над сценарием шоу была приостановлена до окончания забастовки:

«Начиная со 2 мая никто во всем Голливуде ничего не пишет и не печатает. С этого дня и до конца забастовки сценаристы будут на пикетах, а не на съемочных площадках».

Эффект акции не обошел стороной и супергеройские проекты Marvel. Студия была вынуждена отложить разработку фильма «Блэйд» с Махершалой Али в главной роли, съемки которого должны были начаться в Атланте в этом месяце. Производство шоу «Сорвиголова: Рожденный заново» с Чарли Коксом также столкнулась с трудностями: согласно сообщению WGA, сценаристы устроили пикет на съемочной площадке, из-за чего команда потеряла целый рабочий день, не отсняв ни единого дубля.

Забастовка WGA привела к отмене съемок второго сезона популярного антиутопического сериала «Разделение» от AppleTV+. Производство шоу должно было пройти на студии York, но сценаристы устроили пикет у ее входа, а другие члены команды попросту отказались проходить в здание через них.