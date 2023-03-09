Сестры по выживаемости: 7 главных «последних девушек» в истории фильмов ужасов

Термин final girl, или «последняя девушка», в 1985 году ввела известная исследовательница Кэрол Дж. Кловер. После просмотра «Техасской резни бензопилой» ученая взялась за изучение трансформации образа женщины в хоррорах. Именно Кловер выделила особый архетип героини фильмов ужасов 1970-1980-х – последней девушки, которая выживает среди всех остальных персонажей, за которыми охотится маньяк, благодаря своей смекалке, уму и сообразительности, к которым часто добавляется бесстрашие. Нет, быть девственницей вовсе не обязательно. Новый типаж молодой женщины, которая противостоит серийному убийце, станет классическим для слэшеров и продолжает оставаться актуальным и сейчас, в тех же продолжениях «Крика». При этом нельзя сказать, что «последняя девушка» – истинно феминистский образ, потому что первые из подобных героинь все еще получали помощь от мужчин. Однако после многолетней эксплуатации и сексуализации женщин в ужасах «последние девушки» все же стали настоящим прогрессом для жанра, а со временем получили статус независимых и отважных героинь, которые не только могут самостоятельно победить маньяка, но и разобраться с травмирующим прошлым и прийти на помощь другим женщинам, продвигая идею о сестринстве.

Перед мировой премьерой шестого «Крика», который славится своими сильными женщинами, рассказываем о главных «последних девушках» в истории ужасов, на которых хочется равняться.

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Джесс Брэдфорд («Черное Рождество»)

Одна из первых «последних девушек» в истории ужасов – Джесс Брэдфорд, героиня канадского слэшера «Черное Рождество». Второй стала Салли Хардести из «Техасской резни бензопилой». «Черное Рождество» Боба Кларка – один из ранних представителей поджанра слэшер, вдохновленный городской легендой об убийствах в Квебеке в канун Рождества. По сюжету, студентки колледжа вот-вот должны отправиться на каникулы. Одна из центральных героинь, Барб, уговаривает своих подруг Джесс и Фил задержаться перед отъездом и покататься с ней на лыжах. Вдруг девушкам звонит неизвестный мужчина. После грубого ответа Барб обещает прикончить ее. С этого момента студенческий городок становится местом охоты безумного маньяка, который будет убивать девушек одну за другой.

Черное Рождество

Джесс Брэдфорд (Оливия Хасси) в «Черном Рождестве» – не стереотипная девушка в беде, а решительная героиня, которая всегда идет до конца. В студенческом городке она натыкается на своего парня и сообщает ему о том, что беременна и планирует сделать аборт. Несмотря на то что бывший бойфренд будет преследовать ее и умолять передумать, Джесс, которая заботится прежде всего о себе и своем будущем и не зависит от мнения любовника, не отступится от своего решения. Так героиня хоррора обретает феминистские черты. Джесс Брэдфорд – не просто безликая жертва, она вообще напрямую влияет на развитие сюжета «Черного Рождества»: заявляет парню и отцу Клэр, а также полиции об исчезновении девушки, что запускает процесс поисков, позволивший обнаружить и других жертв маньяка. Героиня пока еще не дает отпор убийце по имени Билли – она лишь пытается выжить и прячется в подвале. Тем не менее Джесс становится первой «последней девушкой» в хоррорах, ведь она единственная смогла пережить поистине адское Рождество, хотя неоднозначный финал и намекает, что студентка все еще может быть в опасности.

Черное Рождество

Салли Хардести («Техасская резня бензопилой»)

Одной из первых «последних девушек» в истории слэшеров считается и Салли Хардести из «Техасской резни бензопилой», вышедшей в 1974 году. Как и Джесс Брэдфорд, эта героиня стала родоначальницей одного из самых распространенных женских образов в истории хоррора. По сюжету, Салли (Мэрилин Бернс) вместе с братом Франклином, обеспокоенные новостями о вандалах, разгромивших кладбище, на котором похоронен их дедушка, вместе друзьями отправляются в Техас, чтобы привести могилу в порядок. Прибыв в пункт назначения, герои становятся жертвами семейки маньяков-каннибалов, списанных с серийного убийцы Джона Уэйна Гейси, самым страшным из которых оказывается Кожаное Лицо, орудующий бензопилой.

Салли Хардести – героиня без сложной истории, взаимосвязи с маньяком или травмирующего прошлого, свойственных некоторым будущим «последним девушкам». Главная задача, стоящая перед этим женским персонажем, – выбраться из логова маньяков. Салли либо вместе с братом ищет друзей, либо безуспешно пытается спастись от убийц и в итоге становится их заложницей. Героине в итоге удается сбежать, остановив пикап, вовремя проезжавший мимо, подарив нам одну из самых запоминающихся сцен в истории хоррора: Салли истерически хохочет, смотря на Кожаное Лицо на дороге вдали от нее. «Техасская резня бензопилой» вводит новый типаж героини фильмов ужасов – сильной и выносливой девушки, которая сумела выжить после встречи с маньяком, правда, в ее истории все еще недостает глубины. Триумфальное спасение Салли, после которого ей понадобилась помощь психиатра (о чем мы узнаем из сиквела), стало началом эры популярности «последних девушек», которые станут новыми звездами хорроров.

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Техасская резня бензопилой

Стоит отметить, что, несмотря на успех «Техасской резни бензопилой», съемки для актрисы Мэрилин Бернс, сыгравшей главную героиню, стали настоящим испытанием: она получила много травм в процессе работы над фильмом: например, в сцене бегства от Кожаного Лица девушка сильно поцарапалась о ветви деревьев, поэтому пятна крови на ее одежде и ссадины в фильме – настоящие.

Техасская резня бензопилой

Лори Строуд («Хэллоуин»)

Лори Строуд, которая была последней девушкой в семи из одиннадцати частей легендарной слэшер-франшизы «Хэллоуин», бессменно играла Джейми Ли Кертис. Актриса получила статус одной из главных королев крика в хоррорах 1980-х не только благодаря фильмам про Майкла Майерса. Джейми играет студентку, которая пытается выжить в экстремальной ситуации и спастись от маньяка и в «Поезде страха», отчасти вдохновленном «Убийством в Восточном экспрессе». После «Хэллоуина» 1978 года актриса снова снимается в хорроре Джона Карпентера – в «Тумане», повествующем о духах погибших моряков, населяющих рыбацкий городок. В этом фильме Кертис играет Элизабет – девушку, которая старается сохранить самообладание во время нашествия мертвецов. В «Школьном бале», в котором после смерти девочки-подростка таинственный убийца в маске начинает охоту на всех причастных к ее гибели, актриса появляется в образе бесстрашной школьницы и кандидатки в королевы бала, которая, опять же, должна попытаться выйти живой из схватки с убийцей.

Хэллоуин

Но все же самая известная героиня Джейми Ли Кертис, которая первая приходит на ум при упоминании актрисы, – Лори Строуд. С этой «последней девушкой» мы впервые познакомились в «Хэллоуине» Джона Карпнетера 1978 года. Лори – младшая сестра маньяка Майкла Майерса (старшую, Джуди, он убил, когда ему было шесть), одержимого духом Самайна и нападающего на жителей Хэддонфилда в канун Дня всех Святых. Героиня Джейми Ли Кертис, которую после смерти родителей удочерили супруги Строуд, ведет обычную жизнь старшеклассницы – проводит время с друзьями и иногда присматривает за соседскими детьми. Перед Днем всех Святых Лори кажется, что за ней по пятам следует человек в маске и комбинезоне. В ночь на Хэллоуин героиня теряет всех своих приятелей: их убивает Майкл Майерс, сбежавший из психиатрической лечебницы, который затем преследует и ее. В первом фильме франшизы Лори пытается спастись от брата-маньяка и в итоге вступает в первую схватку с ним, после которой у обоих остаются ранения. Единственное, если бы не доктор Лумис, героиня не смогла бы спастись от Майкла. До того как Лори станет независимой и самостоятельно расправится с Майерсом, ей придется принять помощь мужчины во втором «Хэллоуине».

Хэллоуин-2

Во втором «Хэллоуине» 1981 года Лори после травмы восстанавливается в больнице и много спит, стараясь не думать о погибших друзьях. Но в госпитале героине предстоит снова встретиться лицом к лицу с братом и дать ему отпор. Во всех последующих частях франшизы, за исключением четвертого, пятого и шестого фильмов, героиня Джейми Ли Кертис переживает сильную трансформацию: теперь ее задача – не только спастись от маньяка, но и справиться с посттравматическим стрессовым расстройством, из-за которого у Лори развилась мания преследования. В «Воскрешении» к этим расстройствам Строуд добавилось и всепоглощающее чувство вины за убийство невиновного человека, которого она по ошибке отправила на тот свет вместо Майкла. Трилогия Дэвида Гордона Грина, выходившая с 2018 года, которая связана только с первым фильмом франшизы, концентрируется на эмоциональном состоянии Лори. Героиня, одержимая желанием убить Майкла, построила вокруг этого свою жизнь, тем самым разрушив два брака и испортив отношения с дочерью. Несмотря на то что все три фильма Грина лишь паразитируют на успехе культовой франшизы, нельзя не отдать ему должное: в его кино Лори Строуд достигла пика своей сложности: она работает со своей травмой ради семьи и в результате закрывает гештальт, выйдя из созависимых отношений с братом.

Хэллоуин заканчивается

Нэнси Томпсон («Кошмар на улице Вязов»)

Образ «последней девушки» из слэшера «Кошмар на улице Вязов» 1984 года, снятого Уэсом Крэйвеном, отсылает к биографии режиссера. Нэнси Томпсон (Хезер Лэнгенкэмп) – девочка-подросток, пережившая расставание родителей. Сложный период в жизни героини, которая разрывается между матерью и отцом, – своеобразное послание Крэйвена с просьбой понять и простить его собственной дочери Джессике, которой на момент развода родителей было всего три года. В свою очередь, к созданию хоррора о демоне сна, убивающем подростков, режиссера подтолкнула статья Los Angeles Times 1981 года, посвященная «синдрому азиатской смерти»: в конце семидесятых мужчины из этнической группы хмонгов, бежавшие из Камбоджи в США, страдали хронической бессонницей – они якобы боялись засыпать из-за мучивших их кошмаров, а те, кому в итоге удавалось провалиться в сон, умирали. С подростками в фильме Крэйвена происходит то же самое. Но не стоит забывать, что «Кошмар на улице Вязов» – это не только слэшер, основанный на странном явлении, но и одна из самых важных хоррор-историй взросления.

Кошмар на улице Вязов

Подростки в картине Крэйвена предоставлены самим себе – родителей мало беспокоят проблемы детей, они занимаются личной жизнью и предаются развлечениям, пока их чада пытаются выжить. Матери и отцы героев буквально вынуждают тех как можно быстрее повзрослеть – они игнорируют мольбы детей о помощи и не верят в их истории о маньяке из снов. Нэнси тоже оказывается брошенной на произвол судьбы – ее мать интересует только выпивка, а скептически настроенного отца – работа. Дочь, которая буквально кричит о помощи, они либо игнорируют, либо просят ее «не выдумывать». Героиня вынуждена самостоятельно бороться с собственными страхами, и из «последней девушки», задача которой – просто выжить, героиня превращается в сильную и неуязвимую противницу Фредди Крюгера. Нэнси, потерявшая друзей и жаждущая возмездия, больше не пытается спрятаться от маньяка: она переходит в наступление и бросает убийце вызов, всем своим видом показывая, что больше не боится. Трансформация Нэнси из уязвимой и потерянной девочки-подростка в сильную и бесстрашную «последнюю девушку» – метафора взросления, подтвержденная сценой, в которой героиня обнаруживает у себя седые пряди после очередного кошмарного сна.

Кошмар на улице Вязов

Со взрослой Нэнси мы встретимся в третьей части франшизы: в «Воинах света» она работает детским психиатром и спасает подростков, которых во сне преследует Фредди Крюгер. По сути, героиня стала тем самым ответственным родителем, который готов быть поддержкой и опорой своему ребенку. Интересный факт: последняя девушка из «Кошмара на улице Вязов» была прототипом героини Нэнси Уилер из сериала «Очень странные дела», создатели которого часто ссылаются на культовые хорроры 1980-х.

Кошмар на улице Вязов – 3

Эллен Рипли («Чужой»)

Главную героиню франшизы «Чужой», Эллен Рипли, в первом фильме уорент-офицера «Ностромо», тоже часто причисляют к «последним девушкам», хоть она сражается не с маньяком, а с инопланетным существом. Сценарист космического хоррора Дэн О’Бэннон отмечал , что картина Ридли Скотта изначально задумывалась как «страшилка», способная прежде всего напугать мужчин, ведь в ней, в том числе под фантастическим углом, показывают «ужасы» родов. Поэтому Рипли изначально показывает себя как самая уравновешенная, проницательная и рассудительная героиня в экипаже «Ностромо», однако мужчины часто не прислушиваются к ее советам и затем огребают по полной. Именно Эллен, заподозрив неладное, пытается заставить коллег соблюдать карантин, но необдуманный поступок офицера Эша приводит к тому, что герои становятся мишенью Ксеноморфа. Рипли, проявившая смекалку и бдительность, остается единственной выжившей на корабле и дает последний бой Чужому, отправив того в открытый космос. Героиня хоррора получилась очень сильной и выносливой. Она – настоящий стратег и пример «последней девушки», которая способна одолеть кого угодно, даже сверхсильного пришельца. Роль Рипли стала настоящим прорывом в карьере Сигурни Уивер, а героиня актрисы до сих пор остается одной из культовых героинь в истории хорроров.

Чужой

Сидни Прескотт и Гейл Уэзерс («Крик»)

Первый фильм слэшер-франшизы «Крик», снятый Уэсом Крэйвеном, рассказывает о маньяке в маске призрака, который убивает жителей городка Вудсборо, но главной его целью является Сидни Прескотт, с которой у него личные счеты.

Сидни Прескотт, как и Лори Строуд, – самая известная «последняя девушка» из слэшеров. Центральную героиню франшизы «Крик» в исполнении великой Нив Кэмпбелл отличает не только выносливость и выживаемость, которым можно позавидовать, но и целый набор травм, благодаря которому Сид стала практически неуязвимой. Потеряв мать, друзей и заработав свежее посттравматическое стрессовое расстройство после разоблачения парня-маньяка в первом «Крике», она отравляет на свет безумную мамашу своего бывшего на тот свет в сиквеле, а затем проделывает то же самое с одержимым жаждой мести братом и двоюродной сестрой в следующих частях. Сидни – «последняя девушка», главным противником которой, по сути, является не сам Призрачное Лицо, а темные тайны ее семьи, не дающие ей спать спокойно. Каждый убитый героиней маньяк приближает ее к освобождению от травмы и роли жертвы, которой она была долгое время. После университета Сидни посвящает себя помощи девушкам со сложным жизненным опытом, как у нее самой, – она работает на горячей линии поддержки для женщин.

Крик

Сидни, как и Лори Строуд в некоторых частях «Хэллоуина», расправляется с убийцей в маске призрака из фильма в фильм, и часто ее напарницей в этом деле становится журналистка Гейл Уэзерс (Кортни Кокс). Пробивная и готовая на все ради сенсации, расчетливая, хладнокровная и отчаянно смелая – еще одна «последняя девушка» франшизы, которая часто сражается с маньяком бок о бок с Сид. Гейл отличают неподдельный героизм и бесстрашие, но, несмотря на свой некоторый показной цинизм, у героини большое сердце, она умеет любить и даже выходит замуж за своего соулмейта Дьюи и становится миссис Уэзерс-Райли (как долго этого ждали фанаты пары).

Гейл Уэзерс и Сидни Прескотт, которая, увы, не появится в «Крике-6», подарили нам идеальный сестринский союз: две «последние девушки» всегда приходят на помощь друг другу и создают эталонную girl power историю в хоррорах. О такой женской дружбе хочется рассказать своим детям.