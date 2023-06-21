Netflix изменил метрику просмотров, теперь самым просматриваемым сериалом является «Уэнсдэй»

Потоковый сервис Netflix изменил систему подсчета просмотров своих сериалов. Как передает Deadline, теперь стример будет отслеживать просмотры, деля общее количество часов просмотров на хронометраж. Что касается интервала, то платформа увеличила окно с 28 дней до 91 дня. Такой подход даст проектам больше пространства для того, чтобы лучше проявить себя.

В связи с этими переменами у медиагиганта поменялась и десятка лидеров. Ранее самым просматриваемым англоязычным сериалом Netflix считался четвертый сезон «Очень странных дел», но теперь первое место принадлежит «Уэнсдэй» Тима Бертона. Учитывая тот факт, что мистическая комедия с Дженной Ортегой почти в два раза короче своего главного конкурента, это еще ярче подчеркивает ее колоссальный успех.

Полный топ-10 выглядит следующим образом:

«Уэнсдэй» — 252,1 млн; «Очень странные дела», сезон 4 — 140,7 млн; «Монстр: История Джеффри Дамера» — 115,6 млн; «Бриджертоны», сезон 1 —113,3 млн; «Ход королевы» — 112,8 млн; «Ночной агент» — 98,2 млн; «Очень странные дела», сезон 3 — 94,8 млн; «Бриджертоны», сезон 2 — 93,8 млн; «Ведьмак», сезон 1 — 83 млн; «Наблюдатель» — 79,6 млн.

В глобальном же плане наиболее просматриваемым шоу в истории Netlfix остается «Игра в кальмара».