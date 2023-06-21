Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мулан: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Netflix изменил метрику просмотров, теперь самым просматриваемым сериалом является «Уэнсдэй»

Netflix изменил метрику просмотров, теперь самым просматриваемым сериалом является «Уэнсдэй»

21 июня 2023 17:19
Netflix изменил метрику просмотров, теперь самым просматриваемым сериалом является «Уэнсдэй»

Появился обновленный топ-10.

Потоковый сервис Netflix изменил систему подсчета просмотров своих сериалов. Как передает Deadline, теперь стример будет отслеживать просмотры, деля общее количество часов просмотров на хронометраж. Что касается интервала, то платформа увеличила окно с 28 дней до 91 дня. Такой подход даст проектам больше пространства для того, чтобы лучше проявить себя.

В связи с этими переменами у медиагиганта поменялась и десятка лидеров. Ранее самым просматриваемым англоязычным сериалом Netflix считался четвертый сезон «Очень странных дел», но теперь первое место принадлежит «Уэнсдэй» Тима Бертона. Учитывая тот факт, что мистическая комедия с Дженной Ортегой почти в два раза короче своего главного конкурента, это еще ярче подчеркивает ее колоссальный успех.

Полный топ-10 выглядит следующим образом:

  1. «Уэнсдэй» — 252,1 млн;
  2. «Очень странные дела», сезон 4 — 140,7 млн;
  3. «Монстр: История Джеффри Дамера» — 115,6 млн;
  4. «Бриджертоны», сезон 1 —113,3 млн;
  5. «Ход королевы» — 112,8 млн;
  6. «Ночной агент» — 98,2 млн;
  7. «Очень странные дела», сезон 3 — 94,8 млн;
  8. «Бриджертоны», сезон 2 — 93,8 млн;
  9. «Ведьмак», сезон 1 — 83 млн;
  10. «Наблюдатель» — 79,6 млн.

В глобальном же плане наиболее просматриваемым шоу в истории Netlfix остается «Игра в кальмара».

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Экс-мжор Евгений Зарубин заступается за своего деда в трейлере комедии «За Палыча!» Экс-мжор Евгений Зарубин заступается за своего деда в трейлере комедии «За Палыча!» Читать далее 22 июня 2023
Веселая комедия с блестящей Дженнифер Лоуренс: появились отзывы о фильме «Без обид» Веселая комедия с блестящей Дженнифер Лоуренс: появились отзывы о фильме «Без обид» Читать далее 22 июня 2023
Скруллы, Крии и другие: гид по инопланетным расам Marvel Скруллы, Крии и другие: гид по инопланетным расам Marvel Читать далее 20 июня 2023
Зендея сплетает теннис и любовные отношения в трейлере фильма Луки Гуаданьино Challengers Зендея сплетает теннис и любовные отношения в трейлере фильма Луки Гуаданьино Challengers Читать далее 21 июня 2023
Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»? Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»? Читать далее 22 июня 2023
Виктория Агалакова сталкивается с мистическими силами в трейлере сериала «Там, где цветет полынь» Виктория Агалакова сталкивается с мистическими силами в трейлере сериала «Там, где цветет полынь» Читать далее 20 июня 2023
Студия A24 и София Коппола представили тизер байопика «Присцилла» о жене Элвиса Пресли Студия A24 и София Коппола представили тизер байопика «Присцилла» о жене Элвиса Пресли Читать далее 21 июня 2023
Незабываемое путешествие, неожиданная любовь: в России выйдет мелодрама «До встречи на Венере» Незабываемое путешествие, неожиданная любовь: в России выйдет мелодрама «До встречи на Венере» Читать далее 21 июня 2023
«Я фанат Советского Союза»: Интервью с актером Антоном Батыревым «Я фанат Советского Союза»: Интервью с актером Антоном Батыревым Читать далее 21 июня 2023
Кто скрывается под маской: самая полная история культового жанра слэшер Кто скрывается под маской: самая полная история культового жанра слэшер Читать далее 21 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше