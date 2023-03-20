От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга

В прокат вышел ремейк «Детей кукурузы» – один из самых ожидаемых фильмов ужасов 2023 года. Рассказываем о новом хорроре и других проектах, основанных на книгах Стивена Кинга, которые мы очень ждем.

Дети кукурузы

В далеком 1977 году Стивен Кинг издал рассказ «Дети кукурузы», в 80-е породивший долгоиграющую кинофраншизу, каждая последующая часть которой все дальше уходила от литературного первоисточника. Что удивительно, ни один из этих фильмов нельзя назвать удачным. Новая картина Курта Уиммера – попытка перезагрузить историю о детском культе из небольшого городка, затерянного среди кукурузных полей. Бо – девушка, мечтающая сбежать из этого захолустья. Ее планам наступает конец, когда местные ребятишки восстают против взрослых.

Дети кукурузы

Бегущий человек

Кинг – не только король ужасов, но и выдающийся писатель-фантаст. Об этом наглядно свидетельствует его роман-антиутопия «Бегущий человек», написанный им под псевдонимом Ричард Бахман. В книге рассказывается об Америке будущего, где бедняки вынуждены участвовать в жестокой игре на выживание. В 1987 году вышла первая экранизация романа, не понравившаяся ни писателю, ни фанатам его творчества, ни исполнившему главную роль Арнольду Шварценеггеру. И в этом нет ничего удивительного, ведь от бестселлера Кинга в фильме осталось лишь название. К счастью, впереди нас ждет новая версия «Бегущего человека», режиссером и автором сценария которой выступит именитый британец Эдгар Райт («Зомби по имени Шон», «Прошлой ночью в Сохо»). Продюсеры обещают, что новая версия окажется ближе к оригинальному произведению.

Бегущий человек

Конечно, формально телесериал «Добро пожаловать в Дерри» от HBO Max не является экранизацией какого-либо произведения Кинга, однако не включать столь ожидаемый проект в список было бы как минимум странно. Шоу представляет собой приквел недавней дилогии «Оно», в свою очередь, основанной на одноименном романе. События вновь развернутся в городе Дерри, штат Мэн, но теперь в 60-е годы. В качестве шоураннера значится режиссер первого фильма Андрес Мускетти, который также поставит несколько эпизодов. По его словам, зрители узнают много интересного и страшного о предыстории Пеннивайза, однако детали сюжета держатся в секрете.

Оно

«Удел Салема» – второй роман Кинга, впервые экранизированный еще в далеком 1978 году. Тот двухсерийный телефильм поставил культовый Тоуб Хупер, стоявший у истоков американского слэшера. И если ранние киноадаптации «Детей кукурузы» и «Бегущего человека» не выдерживали никакой критики, то «Удел Салема» Хупера нередко попадает во всевозможные топы лучших хорроров по Стивену Кингу. Поэтому у создателей новой версии, в России получившей название «Жребий», задача не из легких. Впрочем, стоит ли сомневаться в качестве предстоящего фильма, когда за режиссуру и сценарий отвечает Гари Доберман? Именно этот человек написал перезагрузку «Оно», и именно он снял третью часть истории о кукле Аннабель, получившуюся наиболее жуткой. По сюжету, молодой писатель Бен Милс возвращается в родной город Салемс-Лот, где сталкивается с кровожадным вампиром. Чтобы победить нечисть, он вынужден объединиться с местными жителями.

Жребий

После смерти жены вдовец впадает в депрессию, тогда как две его маленькие дочери сталкиваются с чудищем, обитающим под их кроватью. Долгострой «Бугимен», производство которого началось еще в 2018 году, грядущим летом все же доберется до больших экранов. Режиссер многострадальной экранизации рассказа с тем же названием – Роб Сэвидж, знакомый фанатам жанра по карантинному хоррору «Астрал. Онлайн», а одну из центральных ролей исполнила звезда «Шершней» Софи Тэтчер.

Бугимен

Талисман

Не секрет, что Мэтт и Росс Дафферы без ума от всего, что так или иначе связанно с 80-ми. В особенности от творчества двух Стивенов – Кинга и Спилберга. Теперь благодаря ошеломительному успеху «Очень странных дел» шоураннеры исполнят мечту детства и поработают с ними обоими: Кинг предоставил свою книгу «Талисман» (одно из немногих неэкранизированных произведений автора), в то время как Спилберг занял пост продюсера. Роман повествует историю о маленьком мальчике, который путешествует по альтернативной Америке в поисках волшебного артефакта, необходимого для спасения его умирающей матери. Релиз полнометражного фильма, обреченного стать большим хитом, состоится на стриминговой платформе Netflix не ранее чем через полтора-два года.