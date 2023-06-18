Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля Tudum 2023

Накануне в бразильском городе Сан-Паулу прошел очередной фестиваль стрим-сервиса Netflix для фанатов под названием Tudum. В рамках мероприятия были представлены многочисленные промоматериалы, связанные с наиболее ожидаемыми новинками стримера.

Трейлеры

Фильм «Каменное сердце»

Шпионский экшен-триллер во главе со звездой «Чудо-женщины» Галь Гадот. Она сыграла спецагента Рэйчел Стоун, которая ради своей архиважной работы, заключающейся в поддержании мира во всем мире, была вынуждена отказаться от каких-либо друзей и отношений. Картина напоминает «Джеймса Бонда» и «Миссию: невыполнима», но во главе с женским персонажем. В основной актерский состав вместе с Гадот вошли Джейми Дорнан, Алиа Бхатт, Софи Оконедо и Маттиас Швайгхефер. Премьера состоится 11 августа.

Сериал «Ван-Пис»

Шоу является адаптацией одноименной японской манги. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов. Главный герой — молодой человек по имени Лаффи, который становится пиратом и вместе с экипажем верных друзей отправляется на поиски сокровищ. Сериал выйдет 31 августа.

Мини-сериал «Задача трех тел»

Экранизация знаменитой научно-фантастической серии книг китайского писателя Лю Цынсиня. Шоураннерами сериала выступают создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс. Официальное описание гласит: «Судьбоносное решение некой молодой женщины, жившей в Китае в 1960-х годах, через время и пространство доносится до группы блестящих современных ученых. Наблюдая за тем, как законы природы раскрываются перед их глазами, пять бывших коллег вновь объединяются, чтобы противостоять величайшей угрозе в истории человечества». Премьера намечена на январь 2024 года.

Мини-сериал «Весь невидимый нам свет»

Новый тизер-трейлер многосерийного фильма по одноименному роману Энтони Дорра, за который он был удостоен Пулитцеровской премии. Шоураннером выступает Шон Леви («Очень странные дела», «Главный герой»). Сериал расскажет о слепой французской девочке (Ариа Миа Лоберти) и ее отце (Марк Руффало), которые бегут из оккупированного нацистами Парижа. Они уносят с собой легендарный алмаз, за которым охотится безжалостный офицер Гестапо. Главные герои находят укрытие в прибрежном городке Сен-Мало, где знакомятся с дядюшкой-затворником, который занимается передачей радиосигналов, помогая Сопротивлению. Премьера состоится 2 ноября.

Первые кадры

«Бриджертоны»

Недавно на Netflix состоялась премьера приквела «Бриджертонов» о королеве Шарлотте, который стал очередным хитом стримера. В то же время к выходу готовится третий сезон основного сериала, главными действующими лицами которого станут Пенелопа Фезерингтон (Никола Кохлан) и ее возлюбленный Колин Бриджертон (Люк Ньютон). В рамках Tudum были опубликованы первые кадры из предстоящих серий.

Тизеры и отрывки

Сериал «Аватар: Легенда об Аанге»

Амбициозная игровая адаптация знаменитого фэнтезийного мультсериала. Сериал стартует в 2024 году, но тончая дата пока не установлена. Netflix показал короткий тизер и подборку первых кадров.

Сериал «Ты»

Главная звезда сериала Пенн Бэджли, исполняющий роль маньяка-сталкера Джо Голдберга, записал специальное видео, в котором рассказал, чего ждать от пятого и заключительного сезона. По сюжету, после долгих скитаний главный герой возвращается в Нью-Йорк, где и началась его история.

Сериал «Элита»

Netflix выпустил тизер-трейлер седьмого сезона испанского подросткового сериала «Элита», действие которого разворачивается в стенах самой престижной школы в стране. Также стало известно, что новый сезон выйдет 20 октября.

Сериал «Берлин»

Спин-офф хитового испанского сериала об ограблении «Бумажный дом». Как следует из названия, главным героем нового шоу станет Андрес де Фонойоса, также известный под кодовым именем Берлин. К его роли вернулся Педро Алонсо. По сюжету, Берлин попытается обокрасть один из крупнейших аукционных домов Парижа. Ожидается, что сериал выйдет в декабре.

Сериал «Люпен»

Многосерийный детектив во главе с Омаром Си («1+1»). Актер играет профессионального вора по имени Ассан Диоп, стремящегося отомстить злодею, который некогда жестоко подставил его отца. В ходе Tudum был представлен отрывок из предстоящего третьего сезона шоу, который должен выйти 5 октября.

Сериал «Ведьмак»

К выходу готовится третий сезон «Ведьмака», в котором Генри Кавилл в последний раз предстанет в образе Геральта из Ривии. Netflix выпустил отрывок из новых серий, в котором Геральт, принцесса Цири и чародейка Йеннифэр сражаются с многочисленными врагами. Первая половина третьего сезона «Ведьмака» выйдет 29 июня, тогда как вторая станет доступна 27 июля.

Сериал «Внешние отмели»

Приключенческая драма о группе подростков, которые отправляются на поиски огромной партии золота. Netflix представил тизер четвертого сезона, в котором главные герои под заводную музыку приветствуют зрителей на залитой солнцем лужайке.

Сериал «Кобра Кай»

Netflix показал сердечное закулисное видео, в котором члены актерского состава сериала приветствуют друг друга, собираясь на читку сценария. В ролике Уильям Забка обещает, что шестой сезон и заключительный сезон станет самым захватывающим. На данный момент работа над финальной главой приостановлена из-за забастовки голливудских сценаристов.

Фильм «Мятежная Луна»

Новый полнометражный проект режиссера и сценариста Зака Снайдера («Армия мертвецов», «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена»). Предстоящий фильм будет являть собой фантастический боевик о том, как мирная колония на краю галактики становится жертвой тиранических захватчиков извне. Главная героиня в исполнении Софии Бутеллы попытается сделать все, чтобы спасти свою планету от несущих зло пришельцев. В закулисном проморолике показан процесс создания фильма. Также видео включает комментарии самого Снайдера.

Анонсы

Сериал «Фубар»

Комедийный боевик во главе с Арнольдом Шварценеггером «Фубар» был официально продлен на второй сезон. Это первый телевизионный проект в карьере Шварценеггера. Первый сезон вышел 25 мая, став хитом Netflix. Тематически шоу напоминает фильм «Правдивая ложь», в котором Шварценеггер тоже сыграл главную мужскую роль. Также Netflix показал подборку смешных дублей со съемок первого сезона «Фубара».

«Тайлер Рейк»

16 июня на Netflix успешно стартовал зубодробительный боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» во главе с Крисом Хемсвортом. Вслед за этим в рамках Tudum режиссер франшизы Сэм Харгрейв объявил, что в разработку официально запущена третья часть.

Сериал «Очень странные дела»

В ходе Tudum было объявлено, что к актерскому составу пятого и заключительного сезона хитового сериала присоединилась Линда Хэмилтон, в первую очередь известная по роли Сары Коннор во франшизе «Терминатор». О том, какая именно роль досталась актрисе, на данный момент информации нет. Когда начнутся съемки, пока тоже неясно, поскольку работа над шоу приостановлена из-за забастовки сценаристов.

Сериал «Игра в кальмара»

Добившись неожиданного триумфа на Netflix, южнокорейский сериал «Игра в кальмара» превратился в культурный феномен. На этом фоне продление шоу на второй сезон казалось неизбежным, что в итоге и случилось. В рамках Tudum стример показал специальное промовидео, представив актерский состав второго сезона во главе с главной звездой в лице Ли Джон-джэ.

Вместе с тем Netflix презентовал тизер и объявил дату премьеры соревновательного реалити-шоу по мотивам «Игры в кальмара».

Вышел также общий трейлер других южнокорейских проектов Netflix.

Сериал «Эмили в Париже»

Четвертый сезон романтического сериала «Эмили в Париже» тоже стал жертвой забастовки голливудских сценаристов. Несмотря на это, специально для Tudum исполнительница заглавной роли Лили Коллинз записала обращение к зрителям. Актриса поведала, что в четвертом сезоне будут даны ответы на многочисленные вопросы, оставленные в концовке предыдущего сезона. Также Коллинз пообещала больше веселья, больше моды и больше драмы. Кроме того, Эмили предстоит отправиться на каникулы в Рим.