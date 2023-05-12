Конец Голливуда близок? Выйдут ли новые сезоны «Одних из нас», «Очень странных дел» и спин-офф «Игры престолов»?

Все, что нужно знать о забастовке сценаристов, которая поставила на паузу многие крупные проекты.

Что такое Гильдия сценаристов и зачем она нужна

Гильдия сценаристов Америки (WGA) — мощнейший профсоюз, существующий с 1993 года. В его задачи входит защита авторских и экономических прав ее участников. На данный момент Гильдия насчитывает более 15 000 участников, 98% из которых поддержали забастовку еще в середине апреля.

1 мая закончился срок договора между WGA и Альянском продюсеров кинофильмов и телевизионных продуктов (AMPTP), который подписывается каждые три года. В случае, если к моменту истечения срока договора стороны не смогут договориться об условиях его продления, сценаристы объявляют забастовку.

Важно понимать, что забастовка WGA имеет четко прописанные правила, нарушение которых чревато исключением из Гильдии, что фактически означает крест на карьере — не состоящий в профсоюзе сценарист не сможет заключать контракты со студиями. Все участники Гильдии на время забастовки обязаны приостановить работу над сценариями (запрещается даже обсуждать потенциальные проекты с продюсерами), выходить на пикеты и докладывать руководству о нарушениях. Более того, не состоящие в Гильдии сценаристы, которые продолжают работу во время забастовки, получат пожизненный бан на членство в профсоюзе — что, как мы уже выяснили, скажется на их карьере самым плачевным образом.

Почему сценаристы бастуют и чего хотят

Всем, кто так или иначе имеет отношение к кино, знакома фраза «производственный ад». Так вот, первыми в этом аду сгорают, как правило, сценаристы. Успех сериалов вынуждает наращивать темп производства, в результате чего сценаристы работают в крайне сжатые сроки, а их труд не всегда оплачивается по достоинству.

Печально известна история Алекса О’Кифа — сценариста, работавшего над нашумевшим сериалом 2022 года « Медведь », который из-за нарушения сроков оплаты даже не мог оплатить отопление в квартире, а на церемонию вручения Премии Гильдии сценаристов США отправился во взятой напрокат бабочке.

В числе основных требований протестующих — увеличение минимальной оплаты труда, порядок изменения выплат, определение минимальных сроков работы, увеличение гонорара в зависимости от количества просмотров, обязательное присутствие сценаристов на съемочной площадке и ограничение использования искусственного интеллекта.

Сьюзен Сарандон на забастовке сценаристов

Какие проекты уже «заморожены» и что их ждет

С первых же дней забастовка повлияла на разработку крупнейших голливудских сериалов, фильмов и телешоу. Так, в понедельник, 8 мая, шоураннеры хита Netflix «Очень странные дела» Мэтт Даффер и Росс Даффер объявили о том, что не вернуться к производству заключительного пятого сезона шоу, пока требования WGA не будут удовлетворены:

«Работа сценариста не останавливается в момент начала съемок. Хотя мы были бы рады начать работу над пятым сезоном с нашими замечательным исполнителями и съемочной командой, во время забастовки это невозможно. Мы надеемся, что в ближайшее время стороны найдут выход из сложившейся ситуации, и мы все сможем вернуться к своим делам. Пока же мы раз и навсегда говорим: WGA — это сила».

Акцию поддержал и писатель Джордж Р. Р. Мартин, активно участвующий в разработке сценариев сериала «Дом Дракона» и другого будущего приквела «Игры престолов» под названием «Повести о Дунке и Эгге». Мартин сообщил, что работа над вторым сезоном «Дома Дракона» продолжится в штатном режиме, в то время как производство «Повестей о Дунке и Эгге» будет заморожено до конца забастовки:

«Я хочу официально заявить о своей полной и безоговорочной поддержке Гильдии. Как долго продлится забастовка? Без понятия. Может быть, завтра члены AMPTP одумаются и пойдут на какие-то значительные уступки. Все это может закончиться на следующей неделе. Однако я бы не стал ставить на этот исход».

К забастовке также присоединились создатели популярного сериала «Одни из нас» Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн, которые полностью отстранились от разработки второго сезона шоу — дуэт как раз занимался подбором новых актеров. Решение Мэйзина и Дракманна может повлечь за собой далеко идущие последствия, поскольку на момент начала забастовки сценарий новых серий еще не был готов. Дальнейшая судьба проекта в настоящее время остается неясной.

Помимо упомянутых проектов, студии вынуждены были приостановить работу над шестым сезоном «Кобры Кай», третьими сезонами «Шершней» и «Хитростей», вторым сезоном научно-фантастического шоу «Разделение», фильмом «Блэйд» и сериалом «Сорвиголова: Рожденный заново».

Если забастовка продлится дольше 3 месяцев, есть вероятность, что релиз некоторых проектов будет перенесен на 2024 год либо же вовсе отменен. Также существует вероятность, что к забастовке присоединится Гильдия актеров — Американская федерация теле- и радиоартистов (SAG—AFTRA), которая насчитывает более 150 000 человек.

Одни из нас

Кто еще поддерживает забастовку

Кроме самих сценаристов, забастовку поддержали их коллеги из смежных сфер кинопроизводства. Свою солидарность с WGA уже выразили Гильдия режиссеров (DGA) и Международный альянс работников театральной сцены (IATSE).

Ведущие популярнейших американских развлекательных телепрограмм, такие как Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Джон Оливер, поддержали протест не только словом, но и делом, установив фудтрак с бесплатной едой для участников пикетов. В Нью-Йорке схожий поступок совершил и знаменитый комик Пит Дэвидсон: он угостил протестующих бесплатной пиццей.

Вместе со сценаристами на пикеты у здания студии Paramount вышли режиссер Кристофер Нолан и его брат Джонатан, актриса Сьюзен Сарандон, а также звезда «Лучше звоните Солу» Боб Оденкерк. Акцию протеста у здания Netflix посетили создатель сериала «Остаться в живых» Дэймон Линделоф и автор «Клуба полуночников» Майк Флэнаган.

Боб Оденкерк на забастовке

Чем все закончилось в прошлый раз

Одна из наиболее крупных забастовок случилась в 2007 году — тогда она длилась 100 дней. В результате забастовки было сокращено количество эпизодов в новых сезонах нескольких популярных сериалов. Так, « Доктор Хаус » получил 14 серий, «Сверхъестественное» и « Остаться в живых » — по 16, « Теория большого взрыва » — 17. Больше всех пострадал сериал « Герои » — во 2 сезоне вышло всего 11 из 24 запланированных эпизодов, так что создателям пришлось кардинально пересмотреть концепцию проекта и отказаться от части сюжетных линий.

Также студии закрыли несколько проектов с низкими рейтингами, например, сериалы «Бионическая женщина» и «4400».