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Киноафиша Новости «Бэтмен», «Топ Ган: Мэверик», «Пацаны»: объявлены победители Critics Choice Super Awards 2023

«Бэтмен», «Топ Ган: Мэверик», «Пацаны»: объявлены победители Critics Choice Super Awards 2023

20 марта 2023 13:04
«Бэтмен», «Топ Ган: Мэверик», «Пацаны»: объявлены победители Critics Choice Super Awards 2023

Оскароносный фильм «Всё везде и сразу» одержал победу в трех категориях.

В прошлую пятницу, 17 марта, состоялась третья церемония вручения ежегодной премии Critics Choice Super Awards. Награды премии присуждаются лучшим фильмам и сериалам определенных жанров по версии Critics Choice Association.

Лучшим боевиком года был признан «Топ Ган: Мэверик», который также получил награду за лучшего актера в боевике (Том Круз). Приз за лучший супергеройский фильм и за лучшего актера в супергеройском фильме достался «Бэтмену». В категории «Лучший фильм ужасов» победу одержал «Варвар».

Лучшим фантастическим фильмам стала оскароносная картина «Всё везде и сразу». Главные звезды ленты Мишель Йео и Ке Хюи Куан также получили призы как лучшие актриса и актер в жанре соответственно.

Миа Гот была признана лучшей актрисой хоррора и лучшей экранной злодейкой за фильм «Пэрл». Награда лучшему актеру жанра ужасов досталась Рэйфу Файнсу («Меню»), лучшей актрисе супергеройского кино — Анджеле Бассетт («Черная Пантера: Ваканда навеки»), а лучшей актрисе боевика — Виоле Дэвис («Королева-воин»).

Лучшим экшен-сериалом года стал «Кобра Кай». Награды лучшему актеру экшен-сериала был удостоен Кевин Костнер («Йеллоустоун»), а награду лучшей актрисе экшен-сериала получила Хелен Миррен («1923»).

Приз за лучший супергеройский сериал достался «Пацанам», которые также получили награду за лучшего актера супергеройского сериала (Энтони Старр) и лучшего сериального злодея (также Энтони Старр). Лучшей актрисой супергеройского сериала стала Татьяна Маслани («Женщина-Халк: Адвокат»).

В категории «Лучший хоррор-сериал» победу одержала «Уэнсдэй». Главная звезда сериала Дженна Ортега также получила награду как лучшая актриса жанра. Приз лучшему актеру хоррор-сериала был вручен Эвану Питерсу («Монстр: История Джеффри Дамера»).

Награду за лучший фантастический сериал разделили между собой «Андор» и «Очень странные дела». Призов лучшим актеру и актрисе фантастического шоу были удостоены звезды «Разделения» Адам Скотт и Патриша Аркетт.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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