Подростки против маньяка и акула-убийца: 6 летних фильмов ужасов

1980-е. 18-летняя Марен (Тейлор Расселл) вместе с отцом вынуждена постоянно переезжать – виной тому пристрастие героини к человеческой плоти, которую она не в силах контролировать. После того как девушка напала на новую знакомую, родитель бросает дочь, оставив ей свидетельство о рождении и немного денег. Марен пытается отыскать свою мать и по дороге к ней встречает Ли (Тимоти Шаламе) – такого же каннибала, как она сама.

К боди-хоррору Луки Гуаданьино, за который режиссер удостоился «Серебряного льва», можно относиться по-разному: одни видят в нем эстетизацию каннибализма, другие – бескомпромиссную и метафорическую историю взросления с его внутренним адом. Но одно можно сказать точно: «Целиком и полностью» прежде всего – впечатляющее летнее роуд-муви, нежными пейзажами, закатами и рассветами которого можно любоваться бесконечно. Если преодолеть отвращение к некоторым сценам, то хоррор будет восприниматься как одно долгое путешествие героев к принятию своей истинной сущности или протесту против нее. Конечно, после «Сырого» Дюкорно творение Гуаданьино не воспринимается как нечто новаторское, хотя у него есть мощный первоисточник, но это кино подарило нам одну из лучших драматических ролей молодой актрисы Тейлор Расселл, за которую она получила Премию Марчелло Мастроянни в Венеции.

Целиком и полностью

Потерявшая родителей и сестру Дэни (Флоренс Пью) решает, что справиться с утратой ей поможет поездка в Швецию с бойфрендом и его друзьями – студентами-антропологами. Все вместе они отправляются на празднование Дня летнего солнцестояния в удаленную деревушку, но они даже не могли предположить, каким кошмаром обернется их поездка.

Второй после «Реинкарнации» хоррор Ари Астера, действие которого происходит в канун колоритного языческого праздника, интересен тем, что все страшные вещи творятся под ослепительным солнечным светом, отчего ритуальные убийства выглядят еще более зловещими. Фольклорный фильм ужасов, вдохновленный «Плетеным человеком» 1973 года, – история о радикальном выходе из созависимых отношений, которая разворачивается в небольшой деревушке среди зеленых холмов. Традиции языческой секты от головокружительных танцев вокруг шеста, украшенного гирляндами, до большого костра, сжигающего прошлое дотла, пугают своим фанатизмом, за которым скрывается безграничная жестокость. И все-таки «Солнцестояние» – один из лучших летних хорроров, который гипнотизирует своей тревожной атмосферой и напоминает страшную сказку о королеве мая, освободившейся от травмы.

Солнцестояние

Лето 1984 года. В тихом американском городке Кейп-Мэй уже десять лет бесследно пропадают мальчики-подростки. 15-летний Дейви Армстронг подозревает, что все исчезновения – дело рук серийного убийцы. Вместе с троицей друзей – Дейлом, Кертисом и Томми – школьник выясняет, что к преступлениям может быть причастен его сосед, офицер полиции Уэйн Макки. Но хватит ли у подростков улик, чтобы доказать вину копа, и действительно ли он – воплощение абсолютного зла?

Премьера канадского хоррора от авторов комедийного фантастического боевика «Турбо пацан» состоялась в 2018 году на фестивале независимого кино «Сандэнс». «Лето 84», как и «Очень странные дела», поддержало тренд на ностальгию по 1980-м. Только фильм ужасов, начисто лишенный мистики и научной фантастики, получился более камерным и менее бутафорским, чем проект братьев Даффер, – в нем нет отсылок к популярным фильмам эпохи в каждой сцене, но зато очень тонко подобран саундтрек, а подростки вышли куда более реалистичными, чем в «Оно» Мускетти: они грязно ругаются, рассматривают неприличные журналы и думают только об одном – как скорее повзрослеть, хотя спешить им некуда – впереди каникулы, полные приключений. «Лето 84», в котором подростки мчатся на велосипедах под песню Cruel Summer, – передает дух жаркого и крайне опасного лета в, на первый взгляд, тихом и непримечательном городке: вечерний сталкинг за соседом до добра не доведет, а тайные встречи с девушкой мечты могут стать последними. Маньяк уже открыл охоту на любопытных мальчишек: кто не спрятался – тот не виноват.

Лето 84

Оно (2017)

В городке Дерри штата Мэн бесследно исчезают дети. Школьник Билл, который похожим образом лишился младшего брата Джорджи, вместе со своими друзьями-неудачниками начинает собственное расследование и узнает, что раз в 27 лет в этих краях пробуждается древнее существо, питающееся чужими страхами. Монстр в образе танцующего клоуна Пеннивайза открывает охоту на любопытных подростков.

Первая часть новой экранизации знаменитого романа Стивена Кинга – ода бесконечному лету: уроки закончились, школьники ушли на каникулы, а солнечные дни располагают к воплощению самых смелых планов. Но членов Клуба неудачников ждут суровые испытания, требующие от них настоящего мужества: им предстоит не только дать отпор хулигану Генри Бауэрсу, но и столкнуться с древним злом, которое может принимать разные обличия – все зависит от ваших потаенных страхов. Несмотря на ужасы, происходящие в Дерри, свидетелями которых становятся подростки, «Оно» – это еще и хорошее кино о взрослении. За одно лето главные герои научились преодолевать фобии ради друзей и стали куда увереннее и ответственнее. Некоторые сцены хоррора, в котором кровожадный монстр преследует детей, буквально пропитаны солнечным светом и передают дух беззаботной юности, когда нет ничего невозможного, а захватывающие приключения ждут прямо за углом. Даже в темные для Дерри времена неудачники не упускают возможности искупаться в карьере с друзьями и насладиться дуновением теплого летнего ветерка, когда едешь на велосипеде навстречу неизвестности.

Оно

Спящий лагерь (1983)

Девочка по имени Анжела смогла выжить во время крушения яхты на озере, но лишилась отца и брата, которые тоже находились на борту. Осиротевшую героиню удочерила тетя Марта, которая заботилась о ней, как о родной дочери. Спустя восемь лет после трагических событий девочку вместе с двоюродным братом отправляют в летний лагерь. Но там Анджелу встречают враждебно: подростки постоянно издеваются над ней и доводят до слез. Но они не остаются безнаказанными – неизвестный убийца поочередно разбирается с каждым, кто посмел обидеть девочку.

Если вы до дыр засмотрели «Пятницу, 13», предлагаем альтернативу – слэшер «Спящий лагерь» Роберта Хилцика. Этот фильм вошел в историю кино благодаря своему непредсказуемому финалу, который может шокировать даже равнодушного к ужасам зрителя. Хоррор без прикрас показывает отдых в детском лагере: вожатые увлечены своими отношениями и совсем не следят за подопечными, подростки выбирают себе жертву на лето – робкую и тихую девочку, а ночные кошмары оживают самым жутким образом. Образцовый слэшер с зашкаливающей жестокостью в итоге оборачивается пронзительной историей про последствия буллинга, которую вы долго не сможете забыть.

Спящий лагерь

Челюсти (1975)

Действие фильма разворачивается на острове Эмити, который привлекает туристов своими дивными пейзажами и небольшим курортным городком. Но отдых омрачается тревожным известием: шеф местной полиции Мартин Броуди обнаружил у берегов то, что осталось от девушки после нападения огромной белой акулы. Но на одной жертве хищница не собирается останавливаться и начинает активно терроризировать побережье.

В свое время хоррор Стивена Спилберга вызывал неконтролируемый страх и наградил многих чувствительных зрителей селахофобией – панической боязнью акул. Жители Калифорнии, посмотревшие кино, наотрез отказывались заходить в океан, ведь там наверняка затаился кровожадный хищник. И их можно понять, ведь нападение акул на людей у берегов штата – не такая уж редкость. Фильм ужасов, начинающийся, подобно классическому слэшеру (только в роли маньяка – гигантский монстр, поджидающий своих жертв в воде), благодаря тревожному саундтреку, написанному композитором Джоном Уильямсом, до сих пор способен вызвать нервный тик у кого угодно. «Челюсти» – кино про экстремальный летний отдых, в котором огромная акула портит все ожидания от долгожданного отпуска: вместо красивого загара приходится беспокоиться, как выйти живым на берег. Впрочем, для шерифа Броуди все сложилось иначе: борьба с монстром наполнила его жизнь хоть каким-то смыслом.