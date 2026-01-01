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Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2012
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая драма
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая драма
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая драма
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая драма
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая драма
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Outstanding Main Title Design
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Победитель
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Победитель
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Special Visual Effects
Победитель
Outstanding Casting for a Drama Series
Победитель
Outstanding Special Visual Effects
Победитель
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Победитель
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Победитель
Outstanding Special Visual Effects
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Победитель
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Победитель
Outstanding Special Visual Effects
Победитель
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Победитель
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Победитель
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Победитель
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Победитель
Outstanding Special Visual Effects
Победитель
Outstanding Special Visual Effects
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Победитель
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Costumes for a Period/Fantasy Series, Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Casting for a Drama Series
Победитель
Outstanding Costumes for a Period/Fantasy Series, Limited Series or Movie
Победитель
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Interactive Program
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Победитель
Outstanding Special Visual Effects
Победитель
Outstanding Special Visual Effects
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Победитель
Outstanding Casting for a Drama Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Costumes for a Period/Fantasy Series, Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Costumes for a Period/Fantasy Series, Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Art Direction for a Contemporary or Fantasy Series (Single-Camera)
Победитель
Outstanding Costumes for a Series
Победитель
Outstanding Special and Visual Effects
Победитель
Outstanding Art Direction for a Contemporary or Fantasy Series (Single-Camera)
Победитель
Outstanding Costumes for a Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Interactive Program
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Interactive Program
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Special Visual Effects
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Costumes for a Series
Победитель
Outstanding Special Visual Effects
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Costumes for a Series
Победитель
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Победитель
Outstanding Special Visual Effects
Победитель
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Outstanding Main Title Design
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
Outstanding Stunt Coordination
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
BAFTA 2013
Audience Award (TV)
Победитель
Best International
Номинант
Best International
Номинант
BAFTA 2020
Virgin Media's Must-See Moment
Номинант
BAFTA 2018
Virgin TV's Must-See Moment
Номинант
BAFTA 2017
Virgin TV's Must-See Moment
Номинант
BAFTA 2015
Audience Award (TV)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Лучшее шоу
Победитель
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
Лучший бой
Номинант
Лучший герой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
Лучший герой
Номинант
Лучшее шоу
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучшее шоу
Номинант
Лучшая душещипательная сцена
Номинант
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Победитель
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Победитель
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Победитель
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Победитель
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Победитель
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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