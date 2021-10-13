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Алан Тейлор
Алан Тейлор
Alan Taylor
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Алан Тейлор
Alan Taylor
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Дата рождения
4 июля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Алана Тейлора
Родился в 1965 году в США.
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Фильмография Алана Тейлора
Множественные святые Ньюарка
триллер, криминал, драма
2021, США
7.0
Терминатор: Генезис
приключения, боевик, триллер, фантастика
2015, США
7.0
Тор 2: Царство тьмы
приключения, боевик
2013, США
7.0
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Фильм «Множественные святые Ньюарка» провалился в прокате, но стал хитом HBO Max
Телезрителям нравится вселенная Тони Сопрано.
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13 октября 2021 14:47
Режиссер Алан Тейлор сообщил, когда начнутся съемки сериала «Интервью с вампиром»
Ждать осталось недолго.
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4 октября 2021 10:25
Майкл Гандольфини готов вновь сыграть Тони Сопрано, но задерживаться в этой роли актер не намерен
Он не заинтересован в том, чтобы играть 30-летнего персонажа.
Написать
29 сентября 2021 12:47
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