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Михиль Хаусман 9 фотографий
Михиль Хаусман Michiel Huisman
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Михиль Хаусман

Michiel Huisman

Дата рождения
18 июля 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Амстелвен, Северная Голландия, Нидерланды
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Биография Михиля Хаусмана

Михиль Хаусман – голландский актер, родился 18 июля 1981 года неподалеку от Амстердама. Свою карьеру начал в 14 лет с роли подростка-модели, который обвинил своих работодателей в распространении детской порнографии. Несколько лет он играл исключительно на голландском ТВ. Первую роль в серьезном проекте Хаусман получил у Пола Верховена в «Черной книге» – самом успешном голландском фильме по версии многих критиков.

В 2006 году актер решает заняться своей международной карьерой, для этого он переезжает в Великобританию, где снимается в нескольких проектах BBC. В 2010 году, осознав, что будущее киноиндустрии, с которой он связал свою жизнь, за океаном, он подписывает контракт с HBO и улетает в США.

Здесь начинается новый виток в его карьере: предложения о съемках поступают одно за другим, его начинают узнавать на улице. Он успевает поработать на проектах с Бредом Питтом и Риз Уизерспун. В 2014 году его приглашают сниматься в самый популярный сериал десятилетия – «Игру престолов», который стал для него трамплином к главным ролям.

В 2008 году Хаусман женился на голландской актрисе Таре Элдерс, в отношениях с которой у него еще в 2007 году родилась дочь. До 2017 года семья Михиля жила в Новом Орлеане, но позже перебралась в Нью-Йорк.

Популярные фильмы

Игра престолов 9.0
Игра престолов (2011)
Тримей 8.1
Тримей (2010)
Темное дитя 8.1
Темное дитя (2013)

Фильмография Михиля Хаусмана

Покинутые
Покинутые
вестерн, драма 2025, США
Мятежная Луна: Часть два - Дарующий шрамы 5.8
Мятежная Луна: Часть два - Дарующий шрамы Rebel Moon: Part Two - The Scargiver
боевик, приключения, драма 2024, США
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Мятежная Луна. Часть первая: Дитя огня 6
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приключения, драма, фэнтези 2023, США
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Харрисон Форд. Герой Голливуда 5.6
Харрисон Форд. Герой Голливуда Harrison Ford: Hollywood Hero
биография, документальный 2023, Великобритания
Эхо-3 6.3
Эхо-3
боевик, триллер, мини-сериал 2022, США
Анджела Блэк 6.2
Анджела Блэк
драма, триллер 2021, Великобритания
Мальчик по имени Рождество 6.8
Мальчик по имени Рождество A Boy Called Christmas
семейный, фэнтези 2021, Чехия / Великобритания
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Кейт 6.3
Кейт Kate
боевик, триллер 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
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Новости о Михиле Хаусмане
София Бутелла сражается с инопланетными захватчиками в трейлере «Мятежной Луны 2»
София Бутелла сражается с инопланетными захватчиками в трейлере «Мятежной Луны 2»
Люк Эванс и Михил Хёйсман берутся за рискованную миссию в трейлере сериала «Эхо-3»
Люк Эванс и Михил Хёйсман берутся за рискованную миссию в трейлере сериала «Эхо-3»
Семейная идиллия прерывается раскрытием страшных тайн в трейлере психологического триллера «Анджела Блэк»
Семейная идиллия прерывается раскрытием страшных тайн в трейлере психологического триллера «Анджела Блэк»

Интересные факты о Михиле Хаусмане

  • Для роли в сериале «Тримей» о жизни Нового Орлеана, разрушенного ураганом «Катрина», он научился играть на пианино;
  • Его младший брат Дастин в прошлом был профессиональным футболистом;
  • С детства занимался большим теннисом, даже подумывал о том, чтобы начать спортивную карьеру;
  • Серьезно увлекался музыкой: в подростковом возрасте организовал группу, с которой записал три сингла, а в 2005 году выпустил сольный альбом. Песни, написанные им, стали саундтреками к нескольким фильмам с его участием;
  • Может проследить свою родословную с XVII века;
  • Познакомился со своей женой Тарой Элдерс на съемочной площадке фильма «Филейн говорит «прости»...».

Фотографии Михиля Хаусмана

Михиль Хаусман Михиль Хаусман Михиль Хаусман и Лили Джеймс Михиль Хаусман и Гугу Эмбата-Ро Михиль Хаусман, Призрак дома на холме Михиль Хаусман Михиль Хаусман, Век Адалин Михиль Хаусман
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