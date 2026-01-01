Михиль Хаусман – голландский актер, родился 18 июля 1981 года неподалеку от Амстердама. Свою карьеру начал в 14 лет с роли подростка-модели, который обвинил своих работодателей в распространении детской порнографии. Несколько лет он играл исключительно на голландском ТВ. Первую роль в серьезном проекте Хаусман получил у Пола Верховена в «Черной книге» – самом успешном голландском фильме по версии многих критиков.

В 2006 году актер решает заняться своей международной карьерой, для этого он переезжает в Великобританию, где снимается в нескольких проектах BBC. В 2010 году, осознав, что будущее киноиндустрии, с которой он связал свою жизнь, за океаном, он подписывает контракт с HBO и улетает в США.

Здесь начинается новый виток в его карьере: предложения о съемках поступают одно за другим, его начинают узнавать на улице. Он успевает поработать на проектах с Бредом Питтом и Риз Уизерспун. В 2014 году его приглашают сниматься в самый популярный сериал десятилетия – «Игру престолов», который стал для него трамплином к главным ролям.

В 2008 году Хаусман женился на голландской актрисе Таре Элдерс, в отношениях с которой у него еще в 2007 году родилась дочь. До 2017 года семья Михиля жила в Новом Орлеане, но позже перебралась в Нью-Йорк.