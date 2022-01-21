Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Михиль Хаусман

Михиль Хаусман

Michiel Huisman
Михиль Хаусман
Михиль Хаусман Michiel Huisman
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
18 июля 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Амстелвен, Северная Голландия, Нидерланды
Рост
185 см
Биография Михиля Хаусмана

Михиль Хаусман – голландский актер, родился 18 июля 1981 года неподалеку от Амстердама. Свою карьеру начал в 14 лет с роли подростка-модели, который обвинил своих работодателей в распространении детской порнографии. Несколько лет он играл исключительно на голландском ТВ. Первую роль в серьезном проекте Хаусман получил у Пола Верховена в «Черной книге» – самом успешном голландском фильме по версии многих критиков.

В 2006 году актер решает заняться своей международной карьерой, для этого он переезжает в Великобританию, где снимается в нескольких проектах BBC. В 2010 году, осознав, что будущее киноиндустрии, с которой он связал свою жизнь, за океаном, он подписывает контракт с HBO и улетает в США.

Здесь начинается новый виток в его карьере: предложения о съемках поступают одно за другим, его начинают узнавать на улице. Он успевает поработать на проектах с Бредом Питтом и Риз Уизерспун. В 2014 году его приглашают сниматься в самый популярный сериал десятилетия – «Игру престолов», который стал для него трамплином к главным ролям.

В 2008 году Хаусман женился на голландской актрисе Таре Элдерс, в отношениях с которой у него еще в 2007 году родилась дочь. До 2017 года семья Михиля жила в Новом Орлеане, но позже перебралась в Нью-Йорк.

Интересные факты о Михиле Хаусмане
  • Для роли в сериале «Тримей» о жизни Нового Орлеана, разрушенного ураганом «Катрина», он научился играть на пианино;
  • Его младший брат Дастин в прошлом был профессиональным футболистом;
  • С детства занимался большим теннисом, даже подумывал о том, чтобы начать спортивную карьеру;
  • Серьезно увлекался музыкой: в подростковом возрасте организовал группу, с которой записал три сингла, а в 2005 году выпустил сольный альбом. Песни, написанные им, стали саундтреками к нескольким фильмам с его участием;
  • Может проследить свою родословную с XVII века;
  • Познакомился со своей женой Тарой Элдерс на съемочной площадке фильма «Филейн говорит «прости»...».
Фильмография Михиля Хаусмана
Мальчик по имени Рождество
Мальчик по имени Рождество
семейный, фэнтези 2021, Чехия / Великобритания
6.0
Кейт
Кейт
боевик, триллер 2021, США
6.0
Приди ко мне
Приди ко мне
ужасы, драма 2019, Ирландия / Бельгия / США
5.0
Курорт для ныряльщиков на Красном море
Курорт для ныряльщиков на Красном море
триллер, драма, исторический 2019, Канада
0.0
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
драма, мелодрама, исторический 2018, США
7.0
Незаменимый ты
Незаменимый ты
комедия, драма, мелодрама 2018, США
6.0
2:22
2:22
триллер 2017, США / Австралия
5.0
Горы и камни
Горы и камни
драма, военный 2017, США
6.0
Все фильмы
Фотографии Михиля Хаусмана Все фотографии
Михиль Хаусман Михиль Хаусман Михиль Хаусман и Лили Джеймс Михиль Хаусман и Гугу Эмбата-Ро Михиль Хаусман, Призрак дома на холме Михиль Хаусман Михиль Хаусман, Век Адалин Михиль Хаусман
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Семейная идиллия прерывается раскрытием страшных тайн в трейлере психологического триллера «Анджела Блэк» В мини-сериале Spectrum сыграли Джоанн Фроггатт и Михил Хейсман.
Написать
21 января 2022 16:37
Netflix представил дублированный трейлер семейного фильма «Мальчик по имени Рождество» Праздничное фэнтези о поисках эльфийской деревни выпустят уже в конце этого месяца.
Написать
2 ноября 2021 16:06
Netflix выпустил новый тизер-трейлер семейного фильма «Мальчик по имени Рождество» В картине задействован ряд британских звезд. 
Написать
7 октября 2021 12:32
Все новости
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Приложение киноафиши