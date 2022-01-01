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Марк Эдди
Марк Эдди
Mark Addy
О персоне
Фильмография
Марк Эдди
Mark Addy
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Дата рождения
14 января 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Йорк, Англия, Великобритания
Рост
182 см
Биография Марка Эдди
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Фильмография Марка Эдди
Ложь, которую мы говорим
триллер, криминал, мелодрама
2017, Великобритания
4.0
По версии Барни
драма
2010, Канада / Италия
7.0
Вокруг света за 80 дней
комедия, приключения
2004, США
7.0
Пожиратель грехов
ужасы, мистика, триллер
2003, США / Германия
5.0
Машина времени
фантастика, боевик, приключения
2002, США
7.0
История Рыцаря
приключения, комедия, мелодрама, боевик
2001, США
7.0
Обратно на Землю
комедия, фантастика, мелодрама
2001, США / Австралия / Германия / Канада
6.0
Флинтстоуны в Вива Рок-Вегасе
комедия, семейный
2000, США
5.0
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