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Д.Б. Уайсс
Д.Б. Уайсс
D.B. Weiss
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Д.Б. Уайсс
D.B. Weiss
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Дата рождения
23 апреля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Д.Б. Уайсса
Родился 23 апреля 1971 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Фильмография Д.Б. Уайсса
Untitled Star Wars Project
фантастика
, США
0.0
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7 февраля 2022 15:45
Джордж Мартин «умолял» создателей «Игры престолов» выпустить десять сезонов
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30 ноября 2021 15:34
После пятого сезона «Игры престолов» Джордж Мартин был обеспокоен, что создатели сериала отошли от его плана
Сценаристы перестали слушать писателя, после того как закончились оригинальные романы.
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29 ноября 2021 14:17
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