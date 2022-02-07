Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джон Брэдли
Джон Брэдли
John Bradley
О персоне
Фильмография
Новости
Джон Брэдли
John Bradley
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
5 сентября 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Джона Брэдли
Родился 5 сентября 1988 года. Уайтеншо, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Джона Брэдли
Падение Луны
боевик, приключения, фантастика
2022, США / Канада / Китай
6.0
Первый встречный
комедия, музыка, мелодрама
2022, США
7.0
Американский сатана
триллер, драма, мюзикл
2017, США
5.0
Трейдеры
триллер
2015, Ирландия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Актер Джон Брэдли защищает концовку «Игры престолов»: «Остаться в выигрыше было почти невозможно»
Он надеется, что фанаты пересмотрят свое отношение к концовке.
Написать
7 февраля 2022 15:45
Холли Берри, Патрик Уилсон и Джон Брэдли встречают космическую угрозу в отрывке из фильма «Падение Луны»
Главные герои оказываются в экстремальной ситуации за пределами Земли.
Написать
28 января 2022 11:27
Фильм «Падение Луны» изначально задумывался как первая часть трилогии
Роланд Эммерих уже даже знает, как закончить потенциальный сиквел.
Написать
27 января 2022 14:03
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом