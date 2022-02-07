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Джон Брэдли

John Bradley
Джон Брэдли
Джон Брэдли John Bradley
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Дата рождения
5 сентября 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Джона Брэдли

Родился 5 сентября 1988 года. Уайтеншо, Великобритания.

Фильмография Джона Брэдли
Падение Луны
Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.0
Первый встречный
Первый встречный
комедия, музыка, мелодрама 2022, США
7.0
Американский сатана
Американский сатана
триллер, драма, мюзикл 2017, США
5.0
Трейдеры
Трейдеры
триллер 2015, Ирландия
6.0
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Актер Джон Брэдли защищает концовку «Игры престолов»: «Остаться в выигрыше было почти невозможно» Он надеется, что фанаты пересмотрят свое отношение к концовке.
Написать
7 февраля 2022 15:45
Холли Берри, Патрик Уилсон и Джон Брэдли встречают космическую угрозу в отрывке из фильма «Падение Луны» Главные герои оказываются в экстремальной ситуации за пределами Земли.
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28 января 2022 11:27
Фильм «Падение Луны» изначально задумывался как первая часть трилогии Роланд Эммерих уже даже знает, как закончить потенциальный сиквел.
Написать
27 января 2022 14:03
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