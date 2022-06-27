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Мэйси Уильямс — Фильмография

Мэйси Уильямс — Личная жизнь

15 апреля 1997 года на свет появилась Маргарет Констанция Уильямс. В семье администратора университета Хилари Уильямс Маргарет стала четвертым ребенком — самой младшей из четверых детей.

Спустя некоторое время родители Маргарет развелись, и жизнь в Бристоле на этом закончилась. Вместе с семьей мать переезжает в Сомерсет к своему новому мужу. Там младшая дочь училась в школе Клаттон, а затем поступила в Нортон Хилл, поскольку очень любила танцевать. Затем был колледж, в котором она изучала театральное мастерство и хореографию.

Именно в этот период девочка берет себе псевдоним «Мэйси», заимствуя его из популярных в то время комиксов «The Perishers».

Подав заявку на конкурс в Париже, Мэйси отлично справилась с программой. ее заметили и приставили к таланту агента — Уильямс начала свое путешествие в мир большого кино.

Мэйси Уильямс — Фильмография

На пробах в «Мою ужасную няню» Мэйси показала чудеса актерского мастерства, проходя от просмотра к просмотру. Но в финале все же уступила роль Лил Вудс.

Не долго расстраиваясь по поводу поражения, Мэйси тут же подает заявку на кастинг в «Играх престолов». Уильямс пробуется на роль Арьи Старк — дочери известного семейства, в котором роли братьев и сестер сыграли Ричард Мэдден, Айзек Хэмпстед-Райт, Софи Тернер и Арт Паркинсон.

Юное дарование настолько убедительно отыграла пробы, что была утверждена на роль мгновенно. В итоге Арья получилась живой и настоящей. Миллионы зрителей признали игру актрисы достойной, а Уильямс получило множество премий за эту работу. Даже опережая в жизни возраст своей героини, Мэйси легко удавалось играть подростка, во многом из-за собственной внешности: при росте 152 см актриса вполне убедительно смотрелась в качестве ребенка.

Уильямс взрослела вместе со своей героиней и развивала свой актерский талант, отыгрывая роль на площадке весьма убедительно несмотря на растущие сложности: драматическая судьба героини, ее слепота, ее бунтарский дух — этот опыт пригодился ей в дальнейших работах: «Золото» и «Тепловой удар».

«Тайна Крикли-холла», «Падение» и «Кибер-террор» стали следующими работами актрисы. А в 2015 году Мэйси снялась в 9 сезоне сериала «Доктор Кто», в котором исполнила роль Эсхильды.

Сегодня актриса снимается в фильме «Новые мутанты» и серии жизни «Людей Икс».

Мэйси Уильямс — Личная жизнь

Бурная деятельность во времена съемок «Игр престолов» не позволила актрисе даже закончить школу — аттестат Мэйси получила экстерном. По этой причине Уильямс пока не задумывается о серьезных отношениях и не спешит заводить роман.