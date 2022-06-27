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Мэйси Уильямс

Maisie Williams
Мэйси Уильямс
Мэйси Уильямс Maisie Williams
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Дата рождения
15 апреля 1997
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Мэйси Уильямс 

Содержание:
Мэйси Уильямс — Фильмография
Мэйси Уильямс — Личная жизнь

15 апреля 1997 года на свет появилась Маргарет Констанция Уильямс. В семье администратора университета Хилари Уильямс Маргарет стала четвертым ребенком — самой младшей из четверых детей.

Спустя некоторое время родители Маргарет развелись, и жизнь в Бристоле на этом закончилась. Вместе с семьей мать переезжает в Сомерсет к своему новому мужу. Там младшая дочь училась в школе Клаттон, а затем поступила в Нортон Хилл, поскольку очень любила танцевать. Затем был колледж, в котором она изучала театральное мастерство и хореографию.

Именно в этот период девочка берет себе псевдоним «Мэйси», заимствуя его из популярных в то время комиксов «The Perishers».

Подав заявку на конкурс в Париже, Мэйси отлично справилась с программой. ее заметили и приставили к таланту агента — Уильямс начала свое путешествие в мир большого кино.

Мэйси Уильямс — Фильмография

На пробах в «Мою ужасную няню» Мэйси показала чудеса актерского мастерства, проходя от просмотра к просмотру. Но в финале все же уступила роль Лил Вудс.

Не долго расстраиваясь по поводу поражения, Мэйси тут же подает заявку на кастинг в «Играх престолов». Уильямс пробуется на роль Арьи Старк — дочери известного семейства, в котором роли братьев и сестер сыграли Ричард Мэдден, Айзек Хэмпстед-Райт, Софи Тернер и Арт Паркинсон.

Юное дарование настолько убедительно отыграла пробы, что была утверждена на роль мгновенно. В итоге Арья получилась живой и настоящей. Миллионы зрителей признали игру актрисы достойной, а Уильямс получило множество премий за эту работу. Даже опережая в жизни возраст своей героини, Мэйси легко удавалось играть подростка, во многом из-за собственной внешности: при росте 152 см актриса вполне убедительно смотрелась в качестве ребенка.

Уильямс взрослела вместе со своей героиней и развивала свой актерский талант, отыгрывая роль на площадке весьма убедительно несмотря на растущие сложности: драматическая судьба героини, ее слепота, ее бунтарский дух — этот опыт пригодился ей в дальнейших работах: «Золото» и «Тепловой удар».

«Тайна Крикли-холла», «Падение» и «Кибер-террор» стали следующими работами актрисы. А в 2015 году Мэйси снялась в 9 сезоне сериала «Доктор Кто», в котором исполнила роль Эсхильды.

Сегодня актриса снимается в фильме «Новые мутанты» и серии жизни «Людей Икс».

Мэйси Уильямс — Личная жизнь

Бурная деятельность во времена съемок «Игр престолов» не позволила актрисе даже закончить школу — аттестат Мэйси получила экстерном. По этой причине Уильямс пока не задумывается о серьезных отношениях и не спешит заводить роман.

Интересные факты о Мэйси Уильямс 

- В свободное время Мэйси занимается шитьем и планирует стать модельером в будущем.

- Помимо актерского мастерства Уильямс изучала джаз, пение, прыгает на батутах и занимается уличным фристайлом.

- Актриса выступает против охоты на дельфинов и является членом организации «Дельфин».

Фильмография Мэйси Уильямс 
Не входи
Не входи
триллер, ужасы 2020, Великобритания
5.0
Новые мутанты
Новые мутанты
фантастика, боевик 2020, США
5.0
30 безумных желаний
30 безумных желаний
драма, комедия, приключения 2018, США
6.0
Лес рук и зубов
ужасы 2018, Россия / Великобритания
0.0
Дикие предки
Дикие предки
анимация 2018, Великобритания / Франция
4.0
Красавица для чудовища
Красавица для чудовища
драма, мелодрама, биография 2017, США
4.0
Книга любви
Книга любви
драма 2016, США
6.0
Кибер-террор
Кибер-террор
драма, детектив 2015, Великобритания
6.0
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