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Джемма Уилан
Джемма Уилан
Gemma Whelan
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Джемма Уилан
Gemma Whelan
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Дата рождения
23 января 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Джеммы Уилан
Родилась 23 апреля 1981 года. Лидс, Великобритания.
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Фильмография Джеммы Уилан
Эмма.
мелодрама, комедия
2020, Великобритания
6.0
Предварительная месть
ужасы, триллер
2016, Великобритания
5.0
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Звезда «Игры престолов» пожаловалась на хаос во время съемок постельных сцен
Постановщик, по словам Джеммы Уилан, мог просто сказать: «Покусывай грудь, а затем шлепни ее по заднице и вперед!»
Написать
3 ноября 2021 13:26
Звезды «Игры престолов» сыграют в «Подземелья и драконы» ради детей
Трансляция благотворительной сессии будет проходить в Twitch.
Написать
15 июня 2020 15:31
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