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Дар Салим
Дар Салим
Dar Salim
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Dar Salim
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Дата рождения
18 августа 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Багдад, Ирак
Биография Дар Салим
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Фильмография Дар Салим
Черный краб
боевик, приключения, фантастика
2022, Швеция
6.0
Другая правда
триллер, комедия, криминал, исторический
2019, Германия
7.0
Преисподняя
боевик, триллер, драма, криминал
2017, Дания
6.0
Iqbal & superchippen
семейный
2016, Дания
5.0
Война
военный, драма
2015, Дания
7.0
Мачо Мэн
комедия, мелодрама
2015, Германия
4.0
Исход: Цари и Боги
боевик, драма, приключения
2014, Великобритания / США
6.0
Двойник дьявола
драма, боевик
2011, Нидерланды / Бельгия
7.0
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В основу шведского фильма лег одноименный роман, а премьера состоится на Netflix уже весной.
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24 февраля 2022 14:50
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Также стало известно, кто сыграет второго ведущего персонажа.
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