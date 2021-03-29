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Дин-Чарльз Чепмен

Dean-Charles Chapman
Дин-Чарльз Чепмен
Дин-Чарльз Чепмен Dean-Charles Chapman
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Дата рождения
7 сентября 1997
Возраст
24 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Дина-Чарльза Чепмена

Содержание:
Дин-Чарльз Чепмен - фильмы
  - Дин-Чарльз Чепмен- Игра Престолов
Дин-Чарльз Чепмен - Личная жизнь

Английский актёр театра, кино и телевидения родился 7 сентября 1997 года в Эссексе, графстве на юго-востоке Англии, где он в настоящий момент и проживает с родителями Дин и Элизабет Чепмен, и младшей сестрой Силией-Роуз.


Дин-Чарльз Чепмен - фильмы

Творческий путь юного и талантливого мальчика начался с мюзикла «Билли Эллиот» в Victoria Palace Theatre, с 2005 года он играл сначала лучшего друга Билли, а затем ему досталась главная роль. Дебютом в кинематографе в 2007 году стал британский ситком «Катастрофа», о буднях сотрудников и пациентов отделения неотложной помощи. В 2012-м выходит сразу два проекта с участием молодого актера, это комедийный сериал «Ку-ку» и мини-сериал на ВВС «Улица Потрошителя».

Следующей для Дина-Чарльза стала роль Ричарда Грея в историческом сериале «Белая королева», о Войне Роз в Англии 15 века. Большое значение для актера имело участие в телепроекте «Игра Престолов», основанном на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Дин-Чарльз Чепмен снимался в сериале с 2013 по 2016 год, и эта роль принесла ему узнаваемость и успех.

В это же время вышел  фильм «Прежде чем я усну», в котором Дин играет Адама, его партнерами по фильму стали Николь Кидман и Колин Фёрт. В 2017 году вышла британская мелодрама «Дыши ради нас», где с Дином снимаются Эндрю Гарфилд и Клер Фой. Премьерой фильма  американского режиссера испанского происхождения Хауме Кольет-Серра начался 2018 год для Дина-Чарльза Чепмена, в нем он играет  Дэнни Макколи, одного из пассажиров поезда.


Дин-Чарльз Чепмен- Игра Престолов

Масштабный и эпичный фэнтези-проект канала НВО, снятый по циклу романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина, рассказывает историю вымышленного мира, со множеством персонажей и сюжетных линий. В сериал актер попал сначала на эпизодическую роль Мартина Ланнистера в 3 сезоне, но затем, начиная с 4 сезона, Дин получил постоянную роль Томмена Баратеона, младшего сына Серсеи и короля Вестероса Роберта Баратеона.


Дин-Чарльз Чепмен - Личная жизнь

Ходили слухи о романе Дина и его коллеги по сериалу «Игра Престолов» Нелл Тайгер Фри, которая играла Мирцеллу Баратеон. Но сами актеры не подтверждали информацию.

Интересные факты о Дине-Чарльзе Чепмене

- Дин ведет страничку в инстаграмм

- Снимая сцену суицида Томмена Баратеона, Дину пришлось прыгать из окна на гимнастический мат 50 раз

- Хотел убить кого-нибудь в сериале, но так и не выпал шанс это сделать

Фильмография Дина-Чарльза Чепмена
Дублинские дебоширы
Дублинские дебоширы
драма 2020, Ирландия / США
7.0
Король
Король
исторический, драма 2019, США
7.0
1917
1917
военный, драма 2019, Великобритания / США
7.0
Ослепленный светом
Ослепленный светом
биография, комедия, драма 2019, Великобритания
6.0
Пассажир
Пассажир
боевик, триллер 2018, США
7.0
Дыши ради нас
Дыши ради нас
драма 2017, Великобритания
7.0
Прежде, чем я усну
Прежде, чем я усну
триллер, детектив 2014, Великобритания
7.0
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Фотографии Дина-Чарльза Чепмена Все фотографии
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29 марта 2021 12:23
Томмен Баратеон отправляется в «большое» кино Дин-Чарльз Чепмен, знакомый поклонникам сериала «Игра престолов» по роли Томмена Баратеона, после событий шестого сезона остался без работы — поскольку его персонажа в финале
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18 июля 2016 15:31
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