Содержание:

Дин-Чарльз Чепмен - фильмы

- Дин-Чарльз Чепмен- Игра Престолов

Дин-Чарльз Чепмен - Личная жизнь

Английский актёр театра, кино и телевидения родился 7 сентября 1997 года в Эссексе, графстве на юго-востоке Англии, где он в настоящий момент и проживает с родителями Дин и Элизабет Чепмен, и младшей сестрой Силией-Роуз.



Дин-Чарльз Чепмен - фильмы

Творческий путь юного и талантливого мальчика начался с мюзикла «Билли Эллиот» в Victoria Palace Theatre, с 2005 года он играл сначала лучшего друга Билли, а затем ему досталась главная роль. Дебютом в кинематографе в 2007 году стал британский ситком «Катастрофа», о буднях сотрудников и пациентов отделения неотложной помощи. В 2012-м выходит сразу два проекта с участием молодого актера, это комедийный сериал «Ку-ку» и мини-сериал на ВВС «Улица Потрошителя».



Следующей для Дина-Чарльза стала роль Ричарда Грея в историческом сериале «Белая королева», о Войне Роз в Англии 15 века. Большое значение для актера имело участие в телепроекте «Игра Престолов», основанном на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Дин-Чарльз Чепмен снимался в сериале с 2013 по 2016 год, и эта роль принесла ему узнаваемость и успех.



В это же время вышел фильм «Прежде чем я усну», в котором Дин играет Адама, его партнерами по фильму стали Николь Кидман и Колин Фёрт. В 2017 году вышла британская мелодрама «Дыши ради нас», где с Дином снимаются Эндрю Гарфилд и Клер Фой. Премьерой фильма американского режиссера испанского происхождения Хауме Кольет-Серра начался 2018 год для Дина-Чарльза Чепмена, в нем он играет Дэнни Макколи, одного из пассажиров поезда.



Дин-Чарльз Чепмен- Игра Престолов

Масштабный и эпичный фэнтези-проект канала НВО, снятый по циклу романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина, рассказывает историю вымышленного мира, со множеством персонажей и сюжетных линий. В сериал актер попал сначала на эпизодическую роль Мартина Ланнистера в 3 сезоне, но затем, начиная с 4 сезона, Дин получил постоянную роль Томмена Баратеона, младшего сына Серсеи и короля Вестероса Роберта Баратеона.



Дин-Чарльз Чепмен - Личная жизнь

Ходили слухи о романе Дина и его коллеги по сериалу «Игра Престолов» Нелл Тайгер Фри, которая играла Мирцеллу Баратеон. Но сами актеры не подтверждали информацию.