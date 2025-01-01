Меню
Постер сериала Игра престолов
Киноафиша Сериалы Игра престолов Сезоны

Игра престолов, список сезонов

Game of Thrones 18+
Год выпуска 2011
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO

Рейтинг сериала

8.6
Оцените 17 голосов
9.2 IMDb
Список сезонов сериала «Игра престолов»
Игра престолов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 17 апреля 2011 - 19 июня 2011
 
Игра престолов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 1 апреля 2012 - 3 июня 2012
 
Игра престолов - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов 31 марта 2013 - 9 июня 2013
 
Игра престолов - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов 6 апреля 2014 - 15 июня 2014
 
Игра престолов - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
10 эпизодов 12 апреля 2015 - 14 июня 2015
 
Игра престолов - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
10 эпизодов 24 апреля 2016 - 26 июня 2016
 
Игра престолов - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
7 эпизодов 16 июля 2017 - 27 августа 2017
 
Игра престолов - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
6 эпизодов 14 апреля 2019 - 19 мая 2019
 
