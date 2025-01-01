Меню
Киноафиша
Сериалы
Игра престолов
Сезоны
Игра престолов, список сезонов
Game of Thrones
18+
Год выпуска
2011
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
HBO
Рейтинг сериала
8.6
Оцените
17
голосов
9.2
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Игра престолов»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
17 апреля 2011 - 19 июня 2011
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
1 апреля 2012 - 3 июня 2012
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
31 марта 2013 - 9 июня 2013
Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов
6 апреля 2014 - 15 июня 2014
Сезон 5 / Season 5
10 эпизодов
12 апреля 2015 - 14 июня 2015
Сезон 6 / Season 6
10 эпизодов
24 апреля 2016 - 26 июня 2016
Сезон 7 / Season 7
7 эпизодов
16 июля 2017 - 27 августа 2017
Сезон 8 / Season 8
6 эпизодов
14 апреля 2019 - 19 мая 2019
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
