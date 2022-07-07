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Иван Реон

Iwan Rheon
Иван Реон
Иван Реон Iwan Rheon
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Дата рождения
13 мая 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Кармартен, Уэльс, Великобритания
Рост
173 см
Биография Ивана Реона

Иван Реон – британский актер и певец, родился 13 мая 1985 в Кармартене, Уэльс, в семье офисных клерков Томаса и Эйнир.  У актера есть старший брат Алед. В 1990 семья Реон переехала в Кардифф – столицу Уэльса, что открывало перед братьями гораздо больше возможностей для развития. Творческие способности Ивана проявились еще в детстве. В школе он всерьез заинтересовался театром и участвовал в постановках, получая от этого неподдельное удовольствие. Еще одним его увлечением была музыка. С 16 лет Реон писал тексты и исполнял свои песни. Важную роль в судьбе Ивана сыграло участие в национальном литературно-музыкальном фестивале, после которого он осознал, что хотел бы поступить в лондонскую Академию музыкального и драматического искусства и посвятить этой профессии свою жизнь.

Иван Реон в театре

После окончания Академии, Реон был принят на работу в Королевский театр Ливерпуля, вскоре после чего получил второстепенную, но довольную значимую роль в постановке «Восемь миль высоты». Годом позже Иван блестяще исполнил свою партию в оригинальном мюзикле «Весеннее пробуждение». Талант начинающего актера не остался незамеченным, и за эту роль он получил самую престижную британскую театральную премию Лоуренса Оливье.

Фильмы с Иваном Реоном

Впервые Иван Реон появился в кино в 2004 году, исполнив эпизодическую роль в известной уэльской мыльной опере «Люди долины», которая выходила на телеэкраны с 1974 года.

Иван Реон - «Отбросы»

Первую популярность актер приобрел благодаря роли Саймона Беллами в сериале «Отбросы» (2009-2011). Проект повествует о шестерых ребятах, которые во время выполнения исправительных работ за легкие правонарушения попали под страшную грозу и в результате сильного удара молнии получили сверхъестественные способности. Запутанные сюжетные линии и много черного юмора моментально завоевали любовь миллиона зрителей и сделали Ивана Реона по-настоящему знаменитым.

После завершения работы над «Отбросами» Иван появился в драме «Дикий Билл» (2011), а спустя год ему досталась главная роль в фильме «Пустошь». Также на счету актера участие в сериале «Тайный дневник девушки по вызову» (2011) и картинах «Сопротивление» (2011) и «Освободитель» (2013).

Иван Реон- «Игра престолов»

С 2013 по 2016 год Иван Реон исполнял роль Рамси Болтона в культовом телесериале «Игра престолов», экранизации фэнтези-саги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Реону достался очень интересный персонаж, который, выглядя обаятельно, на самом деле оказывается беспощадным убийцей-психопатом. За эту роль Иван дважды был номинирован на Премию Гильдии киноактеров США.

Также Иван Реон снялся в двух сезонах британского комедийного ситкома «Грешники» (2013-2015), где сыграл юношу, который по стечению обстоятельств поселился в доме двух пожилых гомосексуалистов (их роли исполнили Дерек Джейкоби и Йен МакКелен, которые в реальной жизни также являются геями).

В 2015 году актер снялся в сериале «Осадок», а в 2017 году с его участием вышел супергеройский телесериал «Сверхлюди», где ему досталась роль суперзлодея Максимуса.

Музыкальная карьера Ивана Реона

Еще в 16 лет Иван начал сочинять музыку и некоторое время был вокалистом группы The Convictions, однако в 2010 году ушел из нее ради карьеры актера. В том же году состоялся релиз дебютного мини-альбома Реона под названием «Tongue Tied», а через год вышел второй мини-альбом «Changing Times». Третья пластинка Ивана Реона «Bang! Bang!» была выпущена в 2013 году, а в 2015 году был снят одноименный видеоклип. В том же году Иван выпустил четвертую полноценную пластинку «Dinard».

Личная жизнь Ивана Реона

C 2012 года Иван Реон встречается с британской актрисой Зои Гриздейл. Во время съемок «Отбросов» актера приписывали роман с Антонией Томас, а во время съемок «Игры престолов» - с Софи Тернер.

Интересные факты о Иване Реоне
  • Всемирную популярность Иван приобрел благодаря сериалу «Отбросы».
  • Помимо актерской карьеры, Иван Реон также занимался музыкой и выпустил 4 пластинки.
  • Иван Реон заявлял, что его персонаж Рамси Болтон («Игра престолов») – первый, кто заслуживает смерти в силу своей жестокости.

 

Фильмография Ивана Реона
Волшебная флейта
мюзикл 2022, Германия
0.0
Компромат
Компромат
биография, мюзикл 2019, США
7.0
Берлин, я люблю тебя
Берлин, я люблю тебя
мелодрама, драма 2018, Германия
6.0
Крылья урагана
Крылья урагана
боевик, драма, военный 2018, Польша
5.0
Сверхлюди
Сверхлюди
фантастика, семейный 2017, США
5.0
Sum1
Sum1
фантастика 2016, Германия
4.0
Песня Шарлотты
Песня Шарлотты
фэнтези 2014, США
4.0
Сопротивление
Сопротивление
2011, Германия / Великобритания
4.0
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