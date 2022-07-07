Иван Реон – британский актер и певец, родился 13 мая 1985 в Кармартене, Уэльс, в семье офисных клерков Томаса и Эйнир. У актера есть старший брат Алед. В 1990 семья Реон переехала в Кардифф – столицу Уэльса, что открывало перед братьями гораздо больше возможностей для развития. Творческие способности Ивана проявились еще в детстве. В школе он всерьез заинтересовался театром и участвовал в постановках, получая от этого неподдельное удовольствие. Еще одним его увлечением была музыка. С 16 лет Реон писал тексты и исполнял свои песни. Важную роль в судьбе Ивана сыграло участие в национальном литературно-музыкальном фестивале, после которого он осознал, что хотел бы поступить в лондонскую Академию музыкального и драматического искусства и посвятить этой профессии свою жизнь.

Иван Реон в театре

После окончания Академии, Реон был принят на работу в Королевский театр Ливерпуля, вскоре после чего получил второстепенную, но довольную значимую роль в постановке «Восемь миль высоты». Годом позже Иван блестяще исполнил свою партию в оригинальном мюзикле «Весеннее пробуждение». Талант начинающего актера не остался незамеченным, и за эту роль он получил самую престижную британскую театральную премию Лоуренса Оливье.

Фильмы с Иваном Реоном

Впервые Иван Реон появился в кино в 2004 году, исполнив эпизодическую роль в известной уэльской мыльной опере «Люди долины», которая выходила на телеэкраны с 1974 года.

Иван Реон - «Отбросы»

Первую популярность актер приобрел благодаря роли Саймона Беллами в сериале «Отбросы» (2009-2011). Проект повествует о шестерых ребятах, которые во время выполнения исправительных работ за легкие правонарушения попали под страшную грозу и в результате сильного удара молнии получили сверхъестественные способности. Запутанные сюжетные линии и много черного юмора моментально завоевали любовь миллиона зрителей и сделали Ивана Реона по-настоящему знаменитым.

После завершения работы над «Отбросами» Иван появился в драме «Дикий Билл» (2011), а спустя год ему досталась главная роль в фильме «Пустошь». Также на счету актера участие в сериале «Тайный дневник девушки по вызову» (2011) и картинах «Сопротивление» (2011) и «Освободитель» (2013).

Иван Реон- «Игра престолов»

С 2013 по 2016 год Иван Реон исполнял роль Рамси Болтона в культовом телесериале «Игра престолов», экранизации фэнтези-саги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Реону достался очень интересный персонаж, который, выглядя обаятельно, на самом деле оказывается беспощадным убийцей-психопатом. За эту роль Иван дважды был номинирован на Премию Гильдии киноактеров США.

Также Иван Реон снялся в двух сезонах британского комедийного ситкома «Грешники» (2013-2015), где сыграл юношу, который по стечению обстоятельств поселился в доме двух пожилых гомосексуалистов (их роли исполнили Дерек Джейкоби и Йен МакКелен, которые в реальной жизни также являются геями).

В 2015 году актер снялся в сериале «Осадок», а в 2017 году с его участием вышел супергеройский телесериал «Сверхлюди», где ему досталась роль суперзлодея Максимуса.

Музыкальная карьера Ивана Реона

Еще в 16 лет Иван начал сочинять музыку и некоторое время был вокалистом группы The Convictions, однако в 2010 году ушел из нее ради карьеры актера. В том же году состоялся релиз дебютного мини-альбома Реона под названием «Tongue Tied», а через год вышел второй мини-альбом «Changing Times». Третья пластинка Ивана Реона «Bang! Bang!» была выпущена в 2013 году, а в 2015 году был снят одноименный видеоклип. В том же году Иван выпустил четвертую полноценную пластинку «Dinard».

Личная жизнь Ивана Реона

C 2012 года Иван Реон встречается с британской актрисой Зои Гриздейл. Во время съемок «Отбросов» актера приписывали роман с Антонией Томас, а во время съемок «Игры престолов» - с Софи Тернер.