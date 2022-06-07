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Гвендолин Кристи
Гвендолин Кристи
Gwendoline Christie
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Гвендолин Кристи
Gwendoline Christie
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Дата рождения
28 октября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Уэртинг, Англия, Великобритания
Рост
191 см
Биография Гвендолин Кристи
Родилась 28 октября 1978 года. Уэртинг, Англия, Великобритания.
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Фильмография Гвендолин Кристи
Flux Gourmet
драма
2022, Великобритания
6.0
Друзья навсегда
драма
2019, США
7.0
Маленькое красное платье
ужасы
2018, Великобритания
5.0
Темные отражения
фантастика, триллер
2018, США
6.0
Удивительный мир Марвена
драма, биография
2018, США
6.0
Звёздные Войны: Последние джедаи
боевик, фантастика, приключения
2017, США
6.0
Просто потрясающе
комедия
2016, США / Великобритания
5.0
Звездные войны: Пробуждение силы
боевик, приключения, фантастика, фэнтези
2015, США
6.0
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8 февраля 2022 15:25
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