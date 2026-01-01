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Эйдан Гиллен Aidan Gillen
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Эйдан Гиллен

Aidan Gillen

Дата рождения
24 апреля 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Дублин, Ирландия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Биография Эйдана Гиллена

Содержание:

Эйдан Гиллен — Фильмы
 - Эйдан Гиллен — «Игра престолов»
 - Эйдан Гиллен — «Бегущий в лабиринте»
 - Эйдан Гиллен — «Богемская рапсодия»
Эйдан Гиллен — Личная жизнь

Ирландский актер Эйдан Гиллен (при рождении Эйдан Мерфи) родился 24 апреля 1968 года в районе Драмкондра города Дублин. Он учился в Гласневине — в школе St. Vincent's C.B.S. Играть на сцене Эйдан начал в 16 лет в Dublin Youth Theatre. Он сыграл ткача в пьесе Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Затем будущий актер кино и телевидения перебрался в Лондон.

Эйдан Гиллен — Фильмы

В начале своей актерской карьеры Эйдан Гиллен сыграл несколько эпизодических ролей на телевидении и в полнометражных картинах. Среди них: «Чисто английское убийство», «Курьер», «Круг друзей», «Сыновья», «Золото на улицах», «Недоносок», «Вторая смерть», «Лорна Дун» и многих других. Затем Гиллен получил одну из ведущих ролей в сериале «Прослушка». Роль мэра Томми Карцетти сделала его известным и востребованным.

Также Эйдана Гиллена можно увидеть в таких фильмах, как «Последний занавес», «Шанхайские рыцари», «12 раундов», «Свободное падение», «Без компромиссов», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Синг Стрит», «Любовники», «Меч короля Артура» и многих других.

Эйдан Гиллен — «Игра престолов»

Всемирная известность пришла к Эйдану Гиллену в 2011 году, когда он стал частью основного актерского состава популярного сериала «Игра престолов», снятого по романам Джорджа Мартина. Там он сыграл Петира Бейлиша по прозвищу «Мизинец». Сериал рассказывает историю Семи Королевств и кровавой борьбе за заветное место на троне. Персонаж Гиллена, хоть и является противоречивым, все же очень полюбился зрителям. Сам сериал стал одним из самых рейтинговых и дорогих в истории, получив множество наград на престижных телевизионных премиях.

Еще один известный сериал, в котором сыграл Эйдан Гиллен — «Острые козырьки» с Киллианом Мерфи и Томом Харди. Там Гиллен сыграл персонажа по имени Аберама Голд, который появляется в четвертом сезоне.

Эйдан Гиллен — «Бегущий в лабиринте»

В 2015 году в прокат вышел сиквел популярной подростковой антиутопии — «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем» Уэса Болла. Эйдан Гиллен воплотил на экране образ антагониста Дженсона, который является заместителем директора «ПОРОКа». В 2018 году Эйдан вернулся к своей роли в заключительной части трилогии «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». В центре сюжета — группа подростков, которых заперли в таинственном лабиринте, откуда практически невозможно выбраться. В картине сыграли также Кая Скоделарио, Дилан О’Брайен и другие. Несмотря на противоречивую критику, фильмам удалось собрать хорошую кассу.

Эйдан Гиллен — «Богемская рапсодия»

В 2018 году в прокат выходит еще один крупный проект с участием Эйдана Гиллена — «Богемская рапсодия» Брайана Сингера. Картина рассказывает историю жизни известного музыканта и солиста легендарной группы Queen Фредди Меркюри. Эйдан Гиллен воплотил на экране менеджера группы Джона Рида. В фильме также сыграли Рами Малек, Люси Бойнтон, Бен Харди, Том Холландер, Майк Майерс и другие. Несмотря на негативные оценки кинокритиков, «Богемская рапсодия» пришлась по душе зрителям и стала лидером проката.

Эйдан Гиллен — Личная жизнь

В 2001 году Эйдан Гиллен женился на Оливии О’Флэнаган. У супругов двое детей: дочь Берри 1997 года рождения и сын Джо 2000 года рождения. В 2014 году пара разошлась, и Эйдан начал встречаться с ирландской певицей Камиллой О’Салливан.

Популярные фильмы

Игра престолов 9.0
Игра престолов (2011)
Темный рыцарь: Возрождение легенды 8.8
Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012)
Прослушка 8.7
Прослушка (2002)

Фильмография Эйдана Гиллена

Gorky Resort 6.5
Gorky Resort Gorky Resort
исторический, триллер 2026, Польша
Холодная война 1994 6.5
Холодная война 1994 Cold War 1994
боевик, триллер 2026, Гонконг / Китай
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Лондон на проводе 6.4
Лондон на проводе London Calling
боевик, комедия 2025, ЮАР / США
Смотреть трейлер
Re-creation 6.5
Re-creation Re-creation
документальный, драма, детектив 2025, Ирландия / Люксембург / Франция
Лекарь 2: Наследие Авиценны 6.4
Лекарь 2: Наследие Авиценны The Physician II
драма 2025, Германия
Смотреть трейлер
Trad 8.4
Trad Trad
2025, Ирландия
6.2
Среди волков Amongst the Wolves
триллер 2024, Ирландия
Барбер 5.8
Барбер Barber
криминал, драма, детектив 2023, Ирландия
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Интересные факты о Эйдане Гиллене

- Помимо съемок в фильмах, Эйдан Гиллен также известен в театральных кругах, а в 2003 году он был номинирован на премию «Тони».

- Главный антагонист игры Quantum Break Пол Сайрин получил внешность и голос от Эйдана Гиллена. Игра вышла в 2016 году.

- Рост Эйдана Гиллена — 1.75 м.

Фотографии Эйдана Гиллена

Эйдан Гиллен Эйдан Гиллен Эйдан Гиллен Эйдан Гиллен Эйдан Гиллен Эйдан Гиллен
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