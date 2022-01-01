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Амрита Ачария
Амрита Ачария
Amrita Acharia
О персоне
Фильмография
Амрита Ачария
Amrita Acharia
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Дата рождения
24 декабря 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Амриты Ачария
Родилась 24 декабря 1990 года. Катманду, Непал.
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Фильмография Амриты Ачария
Потерянное звено
анимация
2018, США / Канада
7.0
Я твоя
драма
2013, Норвегия
6.0
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