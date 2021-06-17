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Майкл МакЭлхаттон
Майкл МакЭлхаттон
Michael McElhatton
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Майкл МакЭлхаттон
Michael McElhatton
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Дата рождения
12 сентября 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Майкла МакЭлхаттона
Родился 12 сентября 1963 года. Дублин, Ирландия.
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Фильмография Майкла МакЭлхаттона
Холодное озеро
драма, триллер
2020, Ирландия / Канада
8.0
Остров безумия
драма
2019, Ирландия
7.0
Млекопитающее
драма
2016, Ирландия / Нидерланды / Люксембург
6.0
Чертовски симпатичен
драма
2016, Ирландия
7.0
Демон внутри
ужасы
2016, Великобритания
7.0
Норм и несокрушимые
анимация, приключения, комедия, семейный
2016, США / Индия
6.0
Жена смотрителя зоопарка
драма, биография, военный
2016, США
7.0
Из тьмы
триллер, ужасы
2015, Великобритания / США / Ирландия
6.0
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Основной актерский состав укомплектован.
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17 июня 2021 12:08
Русе Болтон из «Игры престолов» присоединился к «Лиге справедливости»
Майкл МакЭлхаттон, который знаком зрителям по роли Русе Болтона из «Игры престолов», появится в новом фильме Зака Снайдера «Лига справедливости». Какую роль сыграет
Написать
18 апреля 2017 17:06
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