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Джейкоб Андерсон
Джейкоб Андерсон
Jacob Anderson
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Джейкоб Андерсон
Jacob Anderson
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Дата рождения
18 июня 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Джейкоба Андерсона
Родился 18 июня 1990 года. Бристоль, Великобритания.
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Фильмография Джейкоба Андерсона
Оверлорд
боевик
2018, Великобритания
7.0
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Новые Лестат и Луи: появились первые кадры из сериала «Интервью с вампиром»
Впереди ренессанс вампирской эпохи.
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7 апреля 2022 14:44
Клодию в сериале «Интервью с вампиром» сыграет Бэйли Басс, которая также появится в сиквелах «Аватара»
Основная троица героев в сборе.
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6 октября 2021 12:00
Роль Луи в сериале «Интервью с вампиром» исполнит Джейкоб Андерсон
Актер, воплотивший образ Серого червя в «Игре престолов», сыграет персонажа Брэда Питта.
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26 августа 2021 13:17
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